क्रीडा

Jayden Adams: वर्ल्डकप फुटबॉलमध्ये खेळलेल्या २५वर्षीय आफ्रिका खेळाडूचे निधन

South African World Cup Player Jayden Adams Dies: फिफा विश्वकरंडकात दक्षिण आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करणारा २५ वर्षीय फुटबॉलपटू जेडेन ॲडम्स याचे आकस्मिक निधन झाले आहे.
Jayden Adams

Jayden Adams

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केप टाऊन: सध्या सुरू असलेल्या फुटबॉल विश्वकरंडक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका संघातून खेळलेला २५ वर्षीय युवा खेळाडू जेडेन ॲडम्स याचे आकस्मिक निधन झाले. ए गटात समावेश असलेल्या दक्षिण आफ्रिका संघाच्या तिन्ही साखळी सामन्यात ॲडम्स खेळला होता.

Loading content, please wait...
South Africa
sports
Football