Fifa World Cup 2026: हे नाव लक्षात ठेवा, Jonathan David! पठ्ठ्याने ९६ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी केली बरोबरी, १९६६चा आणखी एक पराक्रम मोडला

Jonathan David equals 96-year-old FIFA World Cup record: यजमान कॅनडाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील गट फेरीच्या दुसऱ्या सामन्यांना कतारचा ६-० असा धुव्वा उडवला. या विजयाचा नायक जॉनाथन डेव्हिड ठरला. त्याने एका शानदार व्हॉलीने अखेर आपला पहिला वर्ल्ड कप गोल केला आणि त्यानंतर या युव्हेंटसच्या २६ वर्षीय स्टारने हॅटट्रिक पूर्ण करून ९७ वर्षांपूर्वीच्या मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली. .डेव्हिडने सामन्याच्या २९ व्या मिनिटाला उजव्या पायाने मारलेल्या एका सुंदर व्हॉलीने आघाडी दुप्पट केली आणि पहिल्या हाफच्या अतिरिक्त वेळेत अगदी जवळून गोल करून त्याने स्वतःची आघाडीही दुप्पट केली. त्यानंतर, दुसऱ्या हाफच्या स्टॉपेज टाइममध्ये आपला तिसरा गोल करून, त्याने १९३० मध्ये स्पर्धेच्या पदार्पणाच्या वर्षी अमेरिकेच्या बर्ट पॅटेनोड यांच्यानंतर फिफा वर्ल्ड कपमध्ये हॅटट्रिक करणाऱ्या पहिल्या उत्तर अमेरिकन खेळाडूचा मान पटकावला. बर्ट यांनी पॅराग्वेविरुद्ध हा पराक्रम केला होता..भयानक घटना! कॅनडाच्या खेळाडूचा पाय मोडला, वेदनेने कळवळला, रडला; स्ट्रेचरवरून सोडावे लागले मैदान; Video Viral .कॅनडाच्या ६-० अशा दणदणीत विजयात जॉनथनने आपल्या नावापुढे नोंदवलेला हा एकमेव विक्रम नव्हता. तो जेफ हर्स्टनंतर ( १९६६) मायदेशात फिफा वर्ल्ड कपमध्ये हॅटट्रिक घेणारा पहिला खेळाडूही ठरला. इंग्लंडच्या जेफ यांनी अंतिम सामन्यात जर्मनीवर ४-२ अशा विजयादरम्यान, स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वात अविस्मरणीय हॅटट्रिकपैकी एक नोंदवली होती..व्हँकुव्हरमधील आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर कॅनडाने अविश्वसनीय कामगिरी करत कतारला ६-० ने पराभूत केले आणि फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिला विजय नोंदवून बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला. पहिल्या सामन्यात बोस्निया आणि हर्झेगोविनाने त्यांना बरोबरीत रोखले होते. ब गटात हा संघ अव्वल स्थानावर आहे आणि त्यांना हे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी स्वित्झर्लंडविरुद्धच्या शेवटच्या गट साखळी सामन्यात बरोबरीचा निकालही पुरेसा आहे..Fifa World Cup 2026: मेक्सिकोने इतिहास रचला, १९९८ नंतर प्रथमच असा चमत्कार झाला जो...; Round off 32 मध्ये जाणारा पहिला संघ .युरोप आणि उत्तर अमेरिकेबाहेरील वर्ल्ड कपृमध्ये एकाच सामन्यात पाचपेक्षा जास्त गोल करणारा कॅनडा हा पहिला देश ठरला. ८ वर्ल्ड कप सामन्यांमधील कॅनडाचा हा पहिलाच विजय ठरला. कॅनडाचा सहा गोलांच्या फरकाने मिळवलेला विजय हा वर्ल्ड कप मधील CONCACAF संघासाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय आहे. यापूर्वी १९७० मध्ये मेक्सिकोने एल साल्वाडोरवर ४-० असा विजय मिळवला होता. कॅनडाचा सहा गोलांच्या फरकाने मिळवलेला विजय हा स्पर्धेतील यजमान राष्ट्रासाठी सर्वात मोठ्या विजयाच्या विक्रमाची बरोबरी करणारा ठरला. यापूर्वी १९७८ मध्ये अर्जेंटिनाने पॅराग्वेला ६-० ने हरवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.