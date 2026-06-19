क्रीडा

Fifa World Cup 2026: हे नाव लक्षात ठेवा, Jonathan David! पठ्ठ्याने ९६ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी केली बरोबरी, १९६६चा आणखी एक पराक्रम मोडला

Jonathan David hat-trick in FIFA World Cup 2026: कॅनडाचा स्टार स्ट्रायकर जोनाथन डेव्हिड याने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये इतिहास रचत फुटबॉलविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याने शानदार हॅट्ट्रिक झळकावत तब्बल ९६ वर्षांपूर्वीच्या वर्ल्ड कप विक्रमाशी बरोबरी केली.
Jonathan David celebrates his historic World Cup hat-trick

Jonathan David celebrates his historic World Cup hat-trick

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Jonathan David equals 96-year-old FIFA World Cup record: यजमान कॅनडाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील गट फेरीच्या दुसऱ्या सामन्यांना कतारचा ६-० असा धुव्वा उडवला. या विजयाचा नायक जॉनाथन डेव्हिड ठरला. त्याने एका शानदार व्हॉलीने अखेर आपला पहिला वर्ल्ड कप गोल केला आणि त्यानंतर या युव्हेंटसच्या २६ वर्षीय स्टारने हॅटट्रिक पूर्ण करून ९७ वर्षांपूर्वीच्या मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली.

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