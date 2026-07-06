Mexico vs England : चिडले, रडले, भांडले... तरीही हरले! मेक्सिकोची घरच्या मैदानावर हार, इंग्लंड रोमहर्षक विजयासह उपांत्यपूर्व फेरीत

Mexico vs England Fifa World Cup 2026 Marathi Football News: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील मेक्सिको विरुद्ध इंग्लंड सामना कमालीचा नाट्यमय ठरला. घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर मेक्सिकोने इंग्लंडवर सर्वतोपरी दडपण आणले होते, परंतु ते झुगारून थ्री लायन्सने सामन्यात आघाडी घेतली. फुटबॉलचा खरा थरार काय असतो ते या सामन्यातून अनुभवायला मिळाले. ५४ व्या मिनिटानंतर १० खेळाडूंसह खेळणाऱ्या इंग्लंडने वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत मेक्सिकोला घरात घुसून पराभूत केले. .मेक्सिकोच्या चाहत्यांनी इंग्लंडच्या खेळाडूंचे खच्चीकरण करण्याची एकही संधी सोडली नाही, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करत इंग्लंडने ज्यूड बेलिंगहॅमच्या दोन गोलच्या जोरावर पहिल्या हाफमध्येच २-१ अशी आघाडी घेतली. मध्यंतरानंतर सामन्याला नाट्यमय वळण मिळाले, कारण इंग्लंडला अखेरच्या ३६ मिनिटांत १० खेळाडूंसह खेळावे लागले. त्यातही मिळालेल्या पेनल्टीवर हॅरी केनने गोल करून इंग्लंडची आघाडी ३-१ अशी भक्कम केली. पण, त्या मेक्सिकोलाही पेनल्टी मिळाली आणि सामना ३-२ असा अटीतटीचा झाला. शेवटच्या मिनिटापर्यंत सामन्याची उत्सुकता ताणली गेली होती, परंतु अखेर मेक्सिकोची घरच्या मैदानावरील अपराजित मालिका इंग्लंडने मोडली..Neymar Retire: ब्राझीलचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतून पॅकअप अन् नेयमारचा धक्कादायक निर्णय! म्हणाला, मी खूप प्रयत्न केले, पण... .२३ वर्षे आणि ६ दिवसांच्या वयात, ज्युड बेलिंगहॅम हा १० वर्ल्ड कप सामने खेळणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. १९७८ मध्ये पोलंडविरुद्ध अर्जेंटिनाकडून खेळताना २३ वर्षे आणि ३३४ दिवसांच्या मारिओ केम्पेसचा त्याने विक्रम मोडला आहे. मेक्सिकोने मेक्सिको सिटी स्टेडियमवर वर्ल्ड कप स्पर्धेचा एकही सामना ( ८ विजय, २ ड्रॉ) गमावलेला नाही. पण, इंग्लंड हा विक्रम पुसून टाकण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरले. ३६ व्या मिनिटाला ज्यूड बेलिंगहॅमने पेनल्टी बॉक्समधे मेक्सिकन खेळाडूच्या ढेंग्याखालून चेंडू गोलजाळीत पाठवला. दोन मिनिटांत त्याने दुसरा गोल करून इंग्लंडची आघाडी २-० अशी मजबूत केली..ज्यूड बेलिंगहॅमने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाच गोल करून जेफ हर्स्टची बरोबरी केली आहे. इंग्लंडसाठी हॅरी केन (१३) आणि गॅरी लाइनकर (१०) यांनीच अधिक गोल केले आहेत. ४२ व्या मिनिटाला ज्युलियन क्विनोनेसच्या गोलने मेक्सिकन चाहत्यांना जल्लोष करण्याची संधी दिली. ४९व्या मिनिटाला इंग्लंडचा तिसरा गोल जवळपास झालाच होता, परंतु गोलपोस्टने मेक्सिकोला वाचवले. पण, सामन्याला ५४ व्या मिनिटाला नाट्यमय वळण मिळाले. इंग्लंडला उर्वरित सामन्यात १० खेळाडूंसह खेळावे लागले, कारण VAR पुनरावलोकनानंतर जॅरेल क्वानसाहला रेड कार्ड दाखवण्यात आले आहे..Brazil vs Norway : नेयमार रडला, पेले यांच्या विक्रमाशी बरोबरी! सामन्यानंतर नॉर्वे अन् Erling Haaland ची जखमेवर मीठ चोळणारी कृती Video Viral.५७ व्या मिनिटाला मेक्सिकोचा गोलरक्षक रॉल रँजेलने चुकीच्या पद्धतीने इंग्लंडच्या अँथन गॉर्डनला पाडले अन् रेफरीने पेनल्टी दिली. हॅरी केनने पेनल्टीवर गोल करून इंग्लंडची आघाडी ३-१ अशी भक्कम केली. ६९व्या मिनिटाला मेक्सिकोला पेनल्टी दिली गेली आणि यावर इंग्लंडचे खेळाडू नाराज दिसले. पण, रॉल जमिनेझने गोल करून मेक्सिकोची पिछाडी २-३ अशी कमी केली. शेवटच्या १० मिनिटांत मेक्सिकोकडून बरोबरीच्या गोलसाठी जोर लावला, त्यात ११ मिनिटांच्या भरपाई वेळेने सामन्याची उत्सुकता आणखी वाढवली. २० सेकंदात मेक्सिकोला दोन कॉर्नर मिळाले, परंतु इंग्लंडचे खेळाडू भक्कम भींत उभी करून उभे राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.