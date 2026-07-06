क्रीडा

Mexico vs England : चिडले, रडले, भांडले... तरीही हरले! मेक्सिकोची घरच्या मैदानावर हार, इंग्लंड रोमहर्षक विजयासह उपांत्यपूर्व फेरीत

Mexico vs England FIFA World Cup 2026 result : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मधील मेक्सिको आणि इंग्लंड यांच्यातील प्री-क्वार्टरफायनल सामना रोमांच, वाद आणि नाट्यमय घडामोडींनी भरलेला ठरला. घरच्या चाहत्यांच्या प्रचंड पाठिंब्यावर खेळणाऱ्या मेक्सिकोने इंग्लंडवर सुरुवातीपासूनच दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला, पण...
England Overcome Red Card, Hostile Crowd to Beat Mexico 3-2

England Overcome Red Card, Hostile Crowd to Beat Mexico 3-2

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mexico vs England Fifa World Cup 2026 Marathi Football News: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील मेक्सिको विरुद्ध इंग्लंड सामना कमालीचा नाट्यमय ठरला. घरच्या प्रेक्षकांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर मेक्सिकोने इंग्लंडवर सर्वतोपरी दडपण आणले होते, परंतु ते झुगारून थ्री लायन्सने सामन्यात आघाडी घेतली. फुटबॉलचा खरा थरार काय असतो ते या सामन्यातून अनुभवायला मिळाले. ५४ व्या मिनिटानंतर १० खेळाडूंसह खेळणाऱ्या इंग्लंडने वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत मेक्सिकोला घरात घुसून पराभूत केले.

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