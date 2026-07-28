Shraddha Chopde: 'ज्युदोच्या मॅट'वर शेतकरी कन्येचा सुवर्ण हुंकार! महाराष्ट्राची कन्या श्रद्धा चोपडे पदक जिंकण्यासाठी ग्लासगोला रवाना

अहिल्यानगरः एका मागोमाग एक धक्के बसलेल्या भारतीय ज्युदो संघातही एक चेहरा मात्र शांत, संयमी आणि आत्मविश्वासाने उजळून निघाला. तो म्हणजे महाराष्ट्राची आंतरराष्ट्रीय ज्युदोपटू श्रद्धा चोपडे. डोपिंग प्रकरणामुळे संघातील दोन पदकांचे दावेदार खेळाडू स्पर्धेबाहेर गेले, वातावरण निराशेचे झाले; पण श्रद्धाने त्या वादळाचा स्वतःवर कणभरही परिणाम होऊ दिला नाही. अर्जुन पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक यशपाल सोलंकी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तिने अधिक जोमाने सराव केला आणि आज ती आपल्या स्वप्नांची शिदोरी घेऊन राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी ग्लासगोच्या (स्कॉटलंड) दिशेने रवाना झाली..राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारतीय ज्युदो संघात महाराष्ट्रातून एकमेव खेळाडू म्हणून श्रद्धाची निवड झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात वाढलेल्या या लेकीने आपल्या कष्ट, जिद्द आणि प्रामाणिक मेहनतीच्या जोरावर जागतिक स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावला आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) होणाऱ्या ५२ किलो वजनी गटाच्या लढतीत ती पदकाची प्रबळ दावेदार मानली जात आहे..Maratha Quota Meet: अंतरवली सराटीत मराठा सेवकांची तातडीची बैठक; आरक्षणासह आगामी आंदोलनाच्या रणनीतीकडे राज्याचे लक्ष.भारतीय १२ सदस्यीय ज्युदो संघ मंगळवारी (ता.२८) नवी दिल्लीतून ग्लासगोला रवाना झाला. गुरुवारी (ता.३०) वजन मोजणी होणार असून, शुक्रवारी (ता.३१) मुलींच्या ४८ व ५२ किलो, तसेच मुलांच्या ६० व ६६ किलो गटातील सामने खेळविण्यात येणार आहेत. श्रद्धासाठी हा केवळ आणखी एक सामना नाही, तर अनेक वर्षांचा त्याग, संघर्ष आणि स्वप्नांचा निर्णायक क्षण आहे..श्रद्धाचे वडील तथा माजी राष्ट्रीय ज्युदोपटू कडुबाळ चोपडे यांच्या डोळ्यांत मुलीच्या यशाची स्वप्ने आहेत. ते म्हणाले, ‘डोपिंग प्रकरणामुळे संघावर परिणाम झाला, पण श्रद्धाने त्याचा मानसिक परिणाम स्वतःवर होऊ दिला नाही. तिला स्वतःच्या मेहनतीवर पूर्ण विश्वास आहे. देशासाठी पदक जिंकण्याच्या निर्धारानेच ती ग्लासगोला रवाना झाली आहे..ऑक्टोबरमध्ये जाहीर होणाऱ्या ऑलिंपिक पात्रता क्रमवारीतही श्रद्धा भारताची मोठी आशा मानली जात आहे. सध्या ती भारतात अव्वल क्रमांकावर, तर जागतिक क्रमवारीत ३०व्या स्थानावर आहे. जपानसह इतर देशांकडून अनेक दिग्गज खेळाडू असले, तरी भारतातून या गटात श्रद्धाच एकमेव आशेचा किरण आहे..दरमहा साडेतीन लाखांचा खर्चयशामागे केवळ घाम नाही, तर एका शेतकरी कुटुंबाचा त्यागही आहे. श्रद्धाच्या आंतरराष्ट्रीय सरावासाठी आणि स्पर्धांसाठी दरमहा तीन ते साडेतीन लाख रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च भागविण्यासाठी तिच्या वडिलांनी प्रसंगी स्वतःची शेती विकली. मुलीच्या स्वप्नांसाठी त्यांनी मातीतला तुकडा गमावला; पण तिच्या डोळ्यांतील स्वप्न कधीच मावळू दिले नाही. आज त्या त्यागाचे सोनं करण्याची संधी श्रद्धासमोर उभी आहे..Video:'जेसीबी'च्या सहाय्याने शाळकरी मुलांना केलं रेस्क्यू; नागपूरमध्ये पावसाचा हाहाःकार, व्हिडीओ व्हायरल.श्रद्धाची कारकीर्दकारकीर्दीत श्रद्धाने १० आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये ४ सुवर्ण, ३ रौप्य आणि ३ ब्राँझपदके जिंकली आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर २२ स्पर्धांपैकी वरिष्ठ गटातील सात स्पर्धांमध्ये ५ सुवर्णपदके पटकावली आहेत. तिने चार वेळा वर्ल्ड चॅम्पियनशिप आणि चार वेळा आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. ग्लासगोतील राष्ट्रकुल स्पर्धा तिच्या कारकीर्दीतील ३९ वी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा ठरणार आहे..आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळणाऱ्या खेळाडूला ५ लाखांची आर्थिक तरतूद आहे; परतु यावेळी श्रद्धाला ही रक्कम मिळालेली नाही. आम्ही तीन महिन्यापूर्वी संपूर्ण कागदपत्रांसह क्रीडा संचालनालयात अर्ज केला होता. हरियाणासारख्या अन्य राज्यात पदक विजेत्या खेळाडूंना विविध सुविधा दिल्या जातात, परंतु महाराष्ट्रात तसे होताना दिसून येत नाही अशी खंत आहे.-कडुबाळ चोपडे, श्रद्धाचे वडील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.