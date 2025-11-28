Junior Hockey World Cup : आजपासून ज्युनियर हॉकी विश्वकरंडक; यजमान भारताला तिसऱ्या विजेतेपदाची संधी...

ज्युनियर विश्वकरंडक हॉकी स्पर्धा आजपासून सुरु होत असून भारतीय संघ नऊ वर्षांनतर पुन्हा एकदा घरच्या मैदानावर विजेतेपद मिळवण्यास सज्ज झाला आहे. भारताचा सलामीचा सामना उद्या चिलीविरुद्ध होणार आहे. भारताने या स्पर्धेत दोनदा विजेतेपद मिळवलेले आहे. २०१६ मध्ये लखनऊमध्ये अजिंक्य ठरताना हरेंद्र सिंग हे प्रशिक्षक होते. हरेंद्र सिंग सध्या भारताच्या सिनियर महिला संघाचे मार्गदर्शक आहेत. भारताचा ब गटात समावेश असून चिली, ओमान आणि स्वित्झर्लंड हे इतर संघ आहेत. पाकिस्तानने भारतातील या स्पर्धेत खेळण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी ओमानला संधी देण्यात आली आहे. .श्रीजेश यांचीही कसोटी दोन वेळचा ऑलिंपिक पदकविजेता गोलरक्षक ते प्रशिक्षक असा प्रवास केलेल्या पी. आर. श्रीजेश यांच्यासाठी ही स्पर्धा सर्वांत मोठी परीक्षा ठरणार आहे. भविष्यात वरिष्ठ संघाचे प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीने ते आपली क्षमता सिद्ध करण्यास उत्सुक आहेत. मलेशियातील सुलतान ऑफ जोहर करंडक स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे..Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा.भारताने या अगोदर २००१ (होबार्ट) आणि २०१६ (लखनौ)मध्ये झालेल्या स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते. १९७९ मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेत जर्मनी सात विजेतेपदांसह सर्वाधिक यशस्वी संघ आहे. अर्जेंटिनाने २००५ आणि २०२१ मध्ये विजेतेपद पटकावल्याने भारतासह दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक विजेतीपदे त्यांच्याकडे आहेत. पाकिस्तानने १९७९ मध्ये फ्रान्समधील व्हर्साय येथे पहिल्या स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले होते, तर ऑस्ट्रेलियाने १९९७ मध्ये मिल्टन कीन्स येथे भारतावर मात करून किताब पटकावला होता..Junior Hockey: सुल्तान जोहोर हॉकी करंडकासाठी भारताच्या ज्युनियर संघाची घोषणा; रोहितच्या नेतृत्वाखाली युवा संघ मलेशियात लढाईस तयार.गतवेळेस क्वालालंपूर (२०२३) मध्ये भारताने चौथ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले. ब्राँझपदाच्या सामन्यात भारत स्पेनकडून १-३ असे पराभूत झाला. या वेळी चेन्नई आणि मदुराई अशा दोन शहरांत सामने होणार आहेत. स्पर्धेत एकूण २४ संघ खेळणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.