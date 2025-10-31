Kabaddi Player Murder : कब्बडीपटूची भरदिवसा हत्या! पोलिसांकडून आरोपीचं एन्काउंटर अन् एकास अटकही

Kabaddi Player Shot Dead in Mansa City of Punjab :पंजाबमधील मानसा येथे एक खळबळजनक अशी गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेत एका कबड्डी खेळाडूचा मृत्यू झाला आहे. अज्ञात हल्लेखोरांनी आधी या कबड्डीपटूवर हल्ला केला आणि नंतर त्याच्यावर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, घटनास्थळापासून एसएसपी कार्यालय थोड्याच अंतरावर आहे, तरीही या आरोपींनी हा गुन्हा केला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी एका आरोपीला चकमकीत ठार मारले आहे. तर अन्य एकास अटक केली आहे.
मृताची कब्बडीपटूची ओळख तेजपाल सिंग अशी समोर आली आहे. तेजपाल त्याच्या दोन मित्रांसह हरी सिंग हॉस्पिटल रोडजवळ होता तेव्हा अज्ञात तरुण आले आणि त्यांनी त्याच्यावर हल्ला करण्यास सुरुवात केली. यानंतर काही क्षणातच या हल्लेखोरांनी त्याच्यावर गोळीबार केला, ज्यामुळे कबड्डीपटू तेजपाल सिंगचा जागीच मृत्यू झाला.
दरम्यान, यानंतर मानसा पोलिसांनी कारवाई करत या प्रकरणातील एका आरोपीला ठार केले आहे. तर या घटनेच्या निषेधार्थ शहरातील रहिवाशांनी शनिवार, १ नोव्हेंबर रोजी निषेध मोर्चा जाहीर केला होता. ज्यामुळे पोलिसांना तातडीने कारवाई करत आरोपींपैकी एक गुरसाहब सिंग रोपारचा एन्काउंटर करावा लागल्याचं बोललं जात आहे. तर दुसऱ्या आरोपीलाही अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
याचबरोबर मानसाच्या एसएसपींनी माहिती देताना सांगितले की, आरोपींकडून दोन पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. या चकमकीसंदर्भात पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.
