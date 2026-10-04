क्रीडा

New Kabaddi Rules Changes 2026 : कबड्डीचे नियम बदलले! आता बदली खेळाडू आणि लॉबीच्या नियमात मोठा बदल; जाणून घ्या कबड्डीचे नवीन 6 नियम

Six Major Changes in Kabaddi Rules : कबड्डी महासंघाने बदली खेळाडू, लॉबी, पाठलाग, टायब्रेकर, शिस्तबद्ध कार्ड तसेच तिसरा-चौथा क्रमांक निश्चितीच्या नियमांत बदल केले असून नव्या हंगामापासून अंमलबजावणी होणार आहे.
kabaddi rules changes

kabaddi rules changes

esakal

दीपक कुपन्नावर
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गडहिंग्लज : मऱ्हाटमोळ्या कबड्डीच्या सहा नियमात बदल केला आहे. हौशी कबड्डी राष्ट्रीय महासंघाने याची घोषणा केली (six new kabaddi rules explained) आहे. बदली खेळाडू, लॉबी आऊट, शिस्तबद्ध कार्ड, पाठलाग, टायब्रेकर, तिसरे आणि चौथे स्थान याबाबतच्या नियमात यंदा बदल केले आहेत. नव्या हंगामात याची अंमलबजावणी होणार आहे. सहा नियमातील बदलाने खेळाची रंगत आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

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