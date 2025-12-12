Kapil Dev : ''प्रत्येकाला पैसा हवाय, पण IPL पेक्षा देशासाठी खेळणं महत्त्वाचं''; भारताच्या पराभवावर काय म्हणाले कपिल देव?

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय क्रिकेट संघाचं प्रदर्शन अंत्यत सुमार दर्जाचं राहिलं आहे. भारताला अनेक कसोटी मालिकेत पराभवाचा सामना करावा लागला. याशिवाय टी-२० मालिकेतही पराभवाची चव चाखावी लागली आहेत. भारतीय संघाच्या कामगिरीनंतर कर्णधार आणि प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. अशातच कसोटी आणि टी-२० साठी वेगळे प्रशिक्षक असावेत का? अशी चर्चाही क्रिकेटवर्तुळात सुरु आहे. यावर भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि भारताला १९८३ चा विश्वचषक जिंकूण देणारे कर्णधार कपिलदेव यांनी प्रतिक्रिया दिला आहे..कपिल देव हे सध्या प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहेत. ’७२ द लीग’ या PGTI तर्फे जाहीर केलेल्या गोल्फ स्पर्धेच्या लॉन्च कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “दोन प्रशिक्षक असावे की नाही हे मला माहित नाही. मी याचे स्पष्ट उत्तर देऊ शकत नाही. अशा गोष्टींबाबत नीट विचार करावा लागतो. भारतीय क्रिकेटसाठी जे चांगले, तेच करायला हवे”.IND vs SA, 1st ODI : 'मी आता ३७ वर्षांचा आहे, माझी तयारी जास्त...', विराट कोहलीने सामनावीर ठरल्यानंतर सांगितलं यशाचं कारण.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''टी-२० लीगच्या वाढत्या आकर्षणामुळे खेळाडू राष्ट्रीय संघापेक्षा फ्रँचायझीला प्राधान्य देत आहेत. सगळ्यांना पैसा आवडतो, पण काहींसाठी तो अतिशय महत्त्वाचा असतो. माझ्या मते भारतासाठी खेळणे हे आयपीएलपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. पण प्रत्येकाची विचारसरणी वेगळी असते. त्यांना शुभेच्छा,” असेही त्यांनी सांगितलं..दरम्यान, तुम्हाला क्रिकेटचा कोणता फॉरमॅट आवडतो असं विचारल असता, “मला क्रिकेटच आवडतं. दोन चेंडूंचं असो, शंभर चेंडूंचं असो किंवा शंभर षटकांचं असो… क्रिकेट म्हणजे क्रिकेट. जसं गोल्फ हा गोल्फच असतो—कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये.” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या कामगिरीबाबत विचारलं असता, ''दोघांनाही शुभेच्छा… ते दोघेही गोल्फ खेळू शकतात,” असे मजेशीर उत्तर त्यांनी दिलं..Harbhajan Singh : आता क्षमता नसलेले ‘रोहित-विराट’चं भवितव्य ठरवणार? हरभजन सिंग संतापला...नेमका रोख कुणावर ?.यावेळी बोलताना कपिल देव यांनी भारतातील गोल्फवरही भाष्य केलं. "भारतामध्ये गोल्फची प्रतिमा बदलण्यासाठी जागतिक स्तरावर विजेतेपद मिळवणारे गोल्फपटू निर्माण होणे गरजेचे आहे'', असं ते म्हणाले. ''आपल्याला जागतिक विजेते तयार करावे लागतील. आपल्या खेळाडूंनी युरोपियन कप, यूएस कप किंवा ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकले तर संपूर्ण चित्र बदलून जाईल'', अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. “ऑलिम्पिकमध्ये आपण पदकाच्या अत्यंत जवळ गेलो होतो. आपल्या देशात फारच कमी लोक गोल्फ खेळतात, तरीही आपण इतक्या दूरपर्यंत पोचलो. यातून आशा निर्माण होते. एका दिवशी भारतीय मुलं ऑलिम्पिक किंवा यूएस कप जिंकतील'', अशा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.