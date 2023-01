Hardik Pandya : सध्या दोन भारतीय संघांचे नेतृत्व दोन वेगवेगळे खेळाडू करत आहेत. अधिकृतपणे रोहित शर्मा संघाचा कर्णधार असला तरी गेल्या काही मालिकांपासून हार्दिक पांड्याकडे टी-20ची कमान सोपवली जात आहे. 2023 च्या विश्वचषकानंतर सुरू होणार्‍या भारताच्या दीर्घकालीन योजना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (They should not tell Hardik Pandya that if you lose one series Kapil Dev stern warning to BCCI selectors)

हार्दिक पांड्याने रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत संघाला आयर्लंड, न्यूझीलंड आणि अलीकडेच श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवून दिला आहे. रोहित आणि विराट कोहली टी-20 प्लॅनमधून बाहेर झाले आहेत. 2024 मध्ये वेस्ट इंडिज-यूएसएमध्ये टी-20 विश्वचषक खेळण्याची तयारी करत असलेल्या तरुण भारतीय संघाचे नेतृत्व हार्दिक करत आहे. भारतीय क्रिकेटमधील त्यांच्या काळातील महान कर्णधारांपैकी एक असलेल्या कपिल देव यांना वाटते की जर हार्दिक हा बीसीसीआयचा दीर्घकालीन पर्याय असेल तर त्यांनी अष्टपैलू खेळाडूला पाठिंबा देण्याची गरज आहे.

कपिलने गल्फ न्यूजशी बोलताना सांगितले की, "मला वाटतं जगाकडे पाहण्याऐवजी तुमची टीम आणि तुमची विचार करण्याची पद्धत आधी बघा. जर तुम्ही एखाद्याला कर्णधार बनवले तर तुम्हाला त्याला दीर्घ संधी द्याव्या लागतील मग तो कामगिरी करायला सुरुवात करेल. त्याच्याकडून चुका होतील पण इथे प्रत्येक मालिकेत जिंकण्याला किंवा हरण्याला जास्त महत्त्व द्यायचे की कर्णधार आहे की नाही हे पहावे लागेल.

हार्दिक पुढील कर्णधारपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहे. भारताने कर्णधार बदलण्याची एवढी तळमळ दाखवली आहे की ऋषभ पंत, शिखर धवन आणि केएल राहुल यांनाही ही भूमिका सोपवण्यात आली आहे. रोहितनंतर राहुल कमान सांभाळणार होता, पण फॉर्म तसाच राहिला नाही, त्यामुळे तो कर्णधारपदाच्या शर्यतीतुन जात आहे. हार्दिकने कर्णधार म्हणून पहिल्या सत्रात गुजरात टायटन्सला आयपीएल ट्रॉफी जिंकून दिली.