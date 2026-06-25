कोल्हापूरः ऑलिम्पिक दिनानिमित्त ध्रुवतारा फाऊंडेशनकडून दिला जाणारा मानाचा चौथा खाशाबा जाधव पुरस्काराने ऑलिम्पिकपटू बंडा पाटील यांचा गौरव करण्यात करण्यात आला . देशाचे भूषण खाशाबा जाधव यांना पदम्विभूषण तर मला शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा बंडा पाटील यांनी व्यक्त केले. .कोल्हापूरातील ऐतिहासिक मेन राजाराम हायस्कूलमध्ये १९५२ काळात राजाराम महाविद्यालय भरायचे. या महाविद्यालाच्या मुख्य सभागृहात खाशाबांचा कोल्हापरकरांनी नागरी सत्कार केला होता. याच ऐतिहासिक सभागृहात खाशाबा जाधव पुरस्कार समारंभ ऑलिम्पिक दिनीच्या निमित्ताने रंगला. यावेळी कोल्हापूरातील खाशाबांच्या आठवणींना उजाळा संजय दुधाणे देत नव्या पिढीतही खाशाबा घडावा अशी अपेक्षा टाळ्यांच्या गजरात व्यक्त केली..कोणत्या खासदारांना संसद रत्न पुरस्कार मिळतो? किती रक्कम आणि सुविधा दिल्या जातात?.सत्काराला उत्तर देताना बंडा पाटील म्हणाले की आमचे आदर्श खाशाबांना नावाने मला पुरस्कार मिळाला हे माझे परमभाग्य आहे. मलाही ऑलिम्पिकपटू असताना शासनाने शिवछत्रपती पुरस्कार अजून दिला नाही. तो मिळावी हीच अपेक्षा आहे..क्रीडा उपसंचालक सुहास पाटील आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले की, कोल्हापूरातील खेळाडूंना अत्याधुनिक सुविधा देण्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहे. खाशाबांप्रमाणे अनेक क्रीडापटू घडण्यासाठी असे उपक्रम प्रेरणादायी आहे..Maharashtra Activists Honoured: महा अंनिस राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर; अंधश्रद्धा निर्मूलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन व जातमुक्ती चळवळीत उल्लेखनीय योगदानाचा सन्मान.खाशाबांच्या संघर्षगाथेला प्रकट वाचनातून मानवंदनाऑलिम्पिक दिनाच्या निमित्ताने ऑलिम्पिकवीर खाशाबा जाधव यांच्या संघर्षगाथेला टिळक हायस्कूलमध्ये प्रकट वाचनातून अनोखी मानवंदना देण्यात आली. ऑलिम्पिक पदक विजेत्यांच्या यादीत एकटे खाशाबा पद्म पुरस्कारापासून वंचित असल्याची खंत प्रकट वाचन स्पर्धेच्या बक्षिस समारंभात लेखक संजय दुधाणे यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.