क्रीडा

Khashaba Jadhav Award: खाशाबा जाधव पुरस्काराने ऑलिम्‍पिकपटू बंडा पाटील गौरवित; खाशाबांना पद्मविभूषण मिळावा, ही इच्छा

Olympian Banda Patil: ऑलिम्पिक दिनानिमित्त ऑलिम्पिकपटू बंडा पाटील यांना खाशाबा जाधव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी त्यांनी खाशाबा जाधव यांना पद्मविभूषण देण्याची मागणी केली.
Khashaba Jadhav Award

Khashaba Jadhav Award

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्‍हापूरः ऑलिम्‍पिक दिनानिमित्त ध्रुवतारा फाऊंडेशनकडून दिला जाणारा मानाचा चौथा खाशाबा जाधव पुरस्काराने ऑलिम्‍पिकपटू बंडा पाटील यांचा गौरव करण्यात करण्यात आला . देशाचे भूषण खाशाबा जाधव यांना पदम्‌विभूषण तर मला शिवछत्रपती पुरस्‍कार मिळाला पाहिजे अशी अपेक्षा बंडा पाटील यांनी व्‍यक्‍त केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
sports
wrestler
Olympian Khashaba Jadhav