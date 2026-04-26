Angkrish Raghuvanshi: आयपीएल सामन्यात कोणत्या नियमामुळे अंगकृश रघुवंशी बाद झाला? ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड म्हणजे नेमकं काय? वाचा...

आयपीएल २०२६ मधील कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स हा सामना रविवारी खेळला गेला. अंगकृश रघुवंशीच्या बाद होण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. चेंडू यष्टींना लागलाच नव्हता, तरीही रघुवंशीला बाद घोषित करण्यात आले. या बाद करण्याच्या निर्णयावरून केकेआरचे मुख्य प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांचा सीमावर्ती पंचांशी वादही झाला. रघुवंशी स्वतः मैदानावर पंचांशी बराच वेळ वाद घालताना दिसला. सध्या सर्वत्र चर्चिले जात असलेले हे प्रकरण नेमके काय आहे? मैदानावर काय घडले, हा गोंधळ कशासाठी?.ही घटना कोलकाताच्या डावातील पाचव्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर घडली. प्रिन्स यादवने टाकलेला चेंडू अंगकृश रघुवंशीने मिड-ऑनच्या दिशेने टोलवला. रघुवंशी धाव घेण्यासाठी धावला आणि खेळपट्टीच्या जवळपास अर्ध्यावर पोहोचला होता. तेव्हा कॅमेरॉन ग्रीनने त्याला परत पाठवले. अंगकृश रघुवंशी परत धावत असताना एका क्षेत्ररक्षकाने चेंडू फेकला आणि तो त्याच्या पायाला लागला. ऋषभ पंतने तात्काळ हात वर करून अपील केले..IPL 2026 Controvarsy: फुल राडा... अंगकृश रघुवंशीच्या विकेटने वातावरण पेटले! अम्पायरने त्याला ढकलले, अभिषेक नायर भांडला Video.मैदानातील पंचांनी रिव्ह्यूचा इशारा दिला आणि निर्णय तिसऱ्या पंचांवर सोपवला. तिसऱ्या पंचांनी असा निर्णय दिला की, रघुवंशी मागे धावत असताना त्याने दिशा बदलली होती आणि त्यामुळे चेंडू स्टंपला लागू नये म्हणून त्याला बाद घोषित करण्यात आले. या निर्णयामुळे केकेआर संघाला धक्का बसला. नियमांनुसार, जर पंचांना वाटले की एखाद्या खेळाडूने जाणूनबुजून चेंडू आणि स्टंपच्या मध्ये येण्याचा प्रयत्न केला, तर ते फलंदाजाला बाद घोषित करू शकतात..अंगकृश रघुवंशी परतल्यावर त्याने आधी आपली बॅट जमिनीवर आपटली आणि नंतर आपले हेल्मेट काढून फेकून दिले. अंगकृश रघुवंशी ड्रेसिंग रूममध्ये परतला होता. कॅमेरा कोलकाता नाईट रायडर्सचे प्रशिक्षक अभिषेक नायर यांच्याकडे वळला. ते सीमारेषेजवळ उभ्या असलेल्या पंचांशी वाद घालताना दिसले. जेव्हा तिसऱ्या पंचांनी रघुवंशीला धावबाद घोषित केले, तेव्हा कोलकाता नाईट रायडर्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक शेन वॉटसनलाही धक्का बसला..मैदानात अडथळा आणण्याचा नेमका नियम काय आहे?क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणण्याच्या (Obstructing the Field) नियमानुसार, चेंडू खेळात असताना जर फलंदाजाने जाणूनबुजून क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाच्या मार्गात अडथळा आणला, तर त्याला बाद घोषित केले जाते. उदाहरणार्थ, जर एखादा फलंदाज क्षेत्ररक्षकाचा थ्रो अडवण्यासाठी किंवा तो यष्टींवर आदळू नये म्हणून धावताना मुद्दामहून दिशा बदलतो, तर त्याला क्षेत्ररक्षणात अडथळा आणल्याबद्दल बाद घोषित केले जाऊ शकते. .LSG vs KKR Live: W,W,W,W,W! मोहसिन खानने कोलकाताचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला; बुमराहच्या पंक्तीत स्थान, दोन मोठे विक्रम.या नियमात फलंदाजाची वळण्याची त्रिज्या सामान्यपेक्षा जास्त होती का आणि थ्रोच्या रेषेत येण्यासाठी त्याने दिशा बदलली का, याचा विचार केला जातो. जर फलंदाजाने जाणूनबुजून आपल्या बॅटने किंवा शरीराने चेंडू थांबवण्याचा किंवा परत फेकण्याचा प्रयत्न केला, तरीही त्याला बाद घोषित केले जाऊ शकते.