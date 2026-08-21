KL Rahul Praises Manav Suthar: ‘एकाच शैलीत विविधता’! १० विकेट घेणाऱ्या मानव सुथारचे के. एल. राहुलकडून कौतुक

गॉल: श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत १० विकेट मिळवून निर्णायक कामगिरी करणाऱ्या मानव सुथारने रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव या अनुभवी गोलंदाजांपेक्षा सरस कामगिरी केली. मानवकडे एकाच शैलीत विविधता असल्याचे खास गुण आहेत, असे के. एल. राहुलने त्याचे कौतुक करताना सांगितले..भारताने मिळवलेल्या या विजयात देवदत्त पडिक्कलने दोनही डावात मिळून २००च्या वर धावा जमा केल्या, तर मानव सुथारने दोन्ही डावात मिळून १० फलंदाजांना बाद करायचा पराक्रम केला. मानव सुथारला सामन्याच्या मानकऱ्याचे बक्षीस मिळाले असते, तर जास्त बरोबर ठरले असते, असे बऱ्याच लोकांचे म्हणणे होते..Manoj Naravane : पाकिस्तान नव्हे, तर चीन मुख्य आव्हान; शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज राहा", माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे मोठे विधान.नेटमध्ये सुथारच्या गोलंदाजीसमोर करण्यात येणारा सराव, त्यानंतर स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षण करताना सुथारत्या गोलंदाजीचे विश्लेषण कसे करशील, असा प्रश्न राहुलला पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला, त्यावर बोलताना तो म्हणाला, तो शैली न बदलता गोलंदाजीत विविधता आणतो. हाताचा वेग न बदलताही मारा करताना त्याचा चेंडू वेगवेगळ्या वेगाने फलंदाजापर्यंत पोहोचतो. फलंदाजाला त्यामुळे अंदाज लावायला त्रास होतो. तसेच तो एक टप्प्यावर मारा करून एकच जागेवरून चेंडू वळवून बाहेर काढतो आणि आतही आणतो. त्यामुळे वळणाऱ्या चेंडूवर फलंदाज त्रिफळाचीत होतो किंवा झेल देतो आणि न वळणाऱ्या चेंडूवर पायचित होण्याची शक्यता वाढते..गॉल कसोटीत दिसते तेव्हढी मदत खेळपट्टीकडून शेवटचे दोन दिवस मिळत नव्हती. मानवने तरीही यश मिळवले, कारण त्याच्या गोलंदाजीत विविधता आणि कमालीचे सातत्य होते, के. एल. राहुलने मानव सुथारचे मनापासून कौतुक करताना सांगितले..Kurla Accident: कुर्ल्यात मध्यरात्री दुर्घटनेचा थरार! घरांवर JCBसह क्रेन कोसळून ८ ते १० जण जखमी; Video Viral.नवोदितांना अनुभव देण्यासाठी भारत अ संघांच्या दौऱ्यांबाबत राहुलने बीसीसाआयला श्रेय दिले. प्रथम श्रेणीचे क्रिकेट आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये मोठा फरक आहे. ‘अ’ संघाच्या दौऱ्यात जे खेळाडू येऊन परदेशात चांगल्या प्रतिस्पर्ध्यांसमोर खेळतात तेव्हा अनुभव मिळत असतो, कसोटी खेळताना खेळाडू बिचकत नाहीत. सुथारलाही याचाच फायदा झाल्याचा उल्लेख राहुलने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.