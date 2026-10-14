कोल्हापूरच्या विश्वजित मोरेने अमेरिकेत इतिहास रचला; जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला भारतीय

First Indian wrestler to reach Greco-Roman final at U23 Worlds: कोल्हापूरच्या राधानगरीत तालुक्यातील सारवडे गावातल्या कुस्तीपटू विश्वजित मोरेने अमेरिकेतील लास वेगास येथे सुरू असलेल्या २३ वर्षांखालील जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. ग्रीको-रोमन कुस्ती प्रकाराच्या अंतिम फेरीत धडक मारणारा तो पहिला भारतीय कुस्तीपटू ठरला आहे. .मोरेने रशियाच्या मलिक गिगिएव्हला ७-४ ने पराभूत करून ५५ किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. विजेतेपदासाठी त्याचा सामना जॉर्जियाच्या कोबा कारुमिद्झेशी होणार आहे. मोरेचा अंतिम फेरीपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता, पण त्याने खडतर विजय मिळवून इतिहासात आपले नाव कोरले. त्याने मेक्सिकोच्या आयझॅक मारिन माटाला १०-८ ने पराभूत केले आणि त्यानंतर २० वर्षांखालील विश्वविजेता व विजेतेपदाच्या दावेदारांपैकी एक असलेल्या इराणच्या आर्मिन शमसिपूरचा ८-१ ने धुव्वा उडवला..मोरने आपल्या कारकिर्दीत आधीच काही विशेष कामगिरी केली आहे, त्याने २०२४ आणि २०२५ मध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सलग कांस्यपदके जिंकली आहेत.२०२४ मध्येच त्याने २३ वर्षांखालील आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले होते. तो २०२५ मध्ये 'आर्मी स्पोर्ट्स एंट्री स्कीम' द्वारे तो भारतीय सैन्यात (मराठा लाइट इन्फेंट्री) हवालदार म्हणून रुजू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.