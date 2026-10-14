क्रीडा

कोल्हापूरच्या विश्वजित मोरेने अमेरिकेत इतिहास रचला; जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पोहोचणारा पहिला भारतीय

Vishvajit More U23 World Championships Las Vegas final: कोल्हापूरच्या विश्वजित मोरेने अमेरिकेतील लास वेगास येथे सुरू असलेल्या २३ वर्षांखालील जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
Vishvajit More becomes first Indian to reach U23 Greco-Roman final

Vishvajit More becomes first Indian to reach U23 Greco-Roman final

Swadesh Ghanekar
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First Indian wrestler to reach Greco-Roman final at U23 Worlds: कोल्हापूरच्या राधानगरीत तालुक्यातील सारवडे गावातल्या कुस्तीपटू विश्वजित मोरेने अमेरिकेतील लास वेगास येथे सुरू असलेल्या २३ वर्षांखालील जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धेत ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. ग्रीको-रोमन कुस्ती प्रकाराच्या अंतिम फेरीत धडक मारणारा तो पहिला भारतीय कुस्तीपटू ठरला आहे.

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