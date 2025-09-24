कोकणातलं 'क्रिकेटवतार' इतिहास रचणार! शाळेच्या विकासासाठी टेनिस बॉल स्पर्धेचं आयोजन, बापर्डे-जुवेश्वर गावातील तरुणांचा प्रेरणादायी उपक्रम...

Tennis Ball cricket tournament to raise funds for school development : समाजासाठी आपलं देणं लागतं, या भावनेतून सिंधुदुर्गच्या देवगड तालुक्यातील बापर्डे जुवेश्वर गावात क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या सामन्यातून मिळणारा संपूर्ण निधी गावातील शाळेच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. क्रिकेटच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या आयोजकाचं आता सर्वत्र कौतुक होतं आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, देवगड तालुक्यातील बापर्डे-जुवेश्वर गावात ही जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार आहे. हे सामने डे-नाईट पद्धतीने होणार असल्याचं आयोजकांकडून सांगण्यात आलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या स्पर्धेतून मिळणारा संपूर्ण निधी ( बक्षीस रक्कम वगळता) हा गावातील शाळेला दिला जाणार असल्याचेही आयोजकांनी सांगितलं..Asia Cup Ind Vs Ban Live Streaming : भारत-बांगलादेश मॅचही बघता येणार मोफत, सबस्क्रीप्शनची गरज नाही; कुठं बघायचा सामना?.ही क्रिकेट स्पर्धा बापर्डे-जुवेश्वर गावातील यशवंतराव राणे माध्यमिक विद्यालयासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. ही शाळा श्री देवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ संचलित केली जाते. खरं तर या शाळेला कोणताही सरकारी अनुदान नाही. मात्र, गावकऱ्यांच्या आणि समाजातील दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने ही शाळा चालवली जाते आहे. याच शाळेच्या विकासासाठी क्रिकेट स्पर्धा आयोजित कऱण्यात आली आहे..महत्त्वाचे म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेविका पद्मश्री डॉ. सुधा मूर्ती यांनी स्वतः या शाळेला भेट दिली. इतकच नाही, त्यांनी ‘कोण होणार करोडपती’ या मराठी कार्यक्रमात जिंकलेली 25 लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कमही त्यांनी याच शाळेला दान केली. आता या शाळेच्या विकासासाठी गावकऱ्यांपासून शहरातील तरुणांनी नवा उपक्रम हाती घेतला आहे..India vs Bangladesh Asia Cup 2025 : भारताची अंतिम फेरी आजच निश्चित? आज बांगलादेशशी सामना, फिरकीपटूंचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता.यासंदर्भात बोलताना आयोजकांनी स्पष्ट केलं आहे की या स्पर्धेतून मिळणाऱ्या कोणत्याही स्वरूपाच्या उत्पन्नाचा एकही पैसा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरला जाणार नाही. बक्षीस रक्कम वगळता उरलेला संपूर्ण निधी शाळेच्या पायाभूत सुविधांसाठी, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांसाठी व विकासासाठी वापरला जाणार आहे. बापर्डे गावाची ही स्पर्धा केवळ क्रिकेटप्रेमींसाठीच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक प्रेरणादायी उपक्रम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.