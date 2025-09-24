क्रीडा

कोकणातलं 'क्रिकेटवतार' इतिहास रचणार! शाळेच्या विकासासाठी टेनिस बॉल स्पर्धेचं आयोजन, बापर्डे-जुवेश्वर गावातील तरुणांचा प्रेरणादायी उपक्रम...

Cricket Tournament in Konkan for School Development : देवगड तालुक्यातील बापर्डे-जुवेश्वर गावात ही जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार आहे.
Cricket Tournament in Konkan for School Development

Cricket Tournament in Konkan for School Development

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Tennis Ball cricket tournament to raise funds for school development : समाजासाठी आपलं देणं लागतं, या भावनेतून सिंधुदुर्गच्या देवगड तालुक्यातील बापर्डे जुवेश्वर गावात क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या सामन्यातून मिळणारा संपूर्ण निधी गावातील शाळेच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. क्रिकेटच्या माध्यमातून सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या आयोजकाचं आता सर्वत्र कौतुक होतं आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Cricket News in Marathi
Cricketer News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com