क्रीडा

FIFA World Cup 2026 : किलियन एम्बाप्पेचा पराक्रम! लिओनेल मेस्सी, रोनाल्डोला सोडलं मागे; फ्रान्सच्या विजय अन् बाद फेरीत प्रवेश

France qualify for World Cup 2026 knockout stage: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये फ्रान्सचा स्टार फुटबॉलपटू किलियन एम्बाप्पे याने आणखी एक ऐतिहासिक पराक्रम आपल्या नावावर केला आहे. इराकविरुद्धच्या सामन्यात चमकदार कामगिरी करताना त्याने लिओनेल मेस्सी आणि रोनाल्डो यांना मागे टाकणारा विक्रम प्रस्थापित केला.
Kylian Mbappe scripted history at the FIFA World Cup 2026

Kylian Mbappe scripted history at the FIFA World Cup 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kylian Mbappe breaks Messi and Ronaldo World Cup record: लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे आणि एर्लिंग हॉलंड या त्रिकुटाने पुन्हा एकदा एकाच दिवशी फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ गाजवला.. या तिघांनी आपापल्या संघासाठी प्रत्येकी दोन गोल केले आणि बाद फेरीतील प्रवेश निश्चित केला. अर्जेटिनाचा मेस्सी ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल करून वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला..

हॉलंडनेही दोन गोल करून नॉर्वेला ३-२ अशा फरकाने सेनेगलवर विजय मिळवून दिला. त्यात फ्रान्सने ३-० अशा फरकाने इराकवर विजय मिळवला. एम्बाप्पेने या सामन्यात दोन गोल केले आणि एक असा विक्रम नोंदवला, ज्यात मेस्सी व रोनाल्डो यांना त्याने मागे सोडले.

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