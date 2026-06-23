FIFA World Cup 2026 : किलियन एम्बाप्पेचा पराक्रम! लिओनेल मेस्सी, रोनाल्डोला सोडलं मागे; फ्रान्सच्या विजय अन् बाद फेरीत प्रवेश

Kylian Mbappe breaks Messi and Ronaldo World Cup record: लिओनेल मेस्सी, किलियन एम्बाप्पे आणि एर्लिंग हॉलंड या त्रिकुटाने पुन्हा एकदा एकाच दिवशी फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ गाजवला.. या तिघांनी आपापल्या संघासाठी प्रत्येकी दोन गोल केले आणि बाद फेरीतील प्रवेश निश्चित केला. अर्जेटिनाचा मेस्सी ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल करून वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू बनला..हॉलंडनेही दोन गोल करून नॉर्वेला ३-२ अशा फरकाने सेनेगलवर विजय मिळवून दिला. त्यात फ्रान्सने ३-० अशा फरकाने इराकवर विजय मिळवला. एम्बाप्पेने या सामन्यात दोन गोल केले आणि एक असा विक्रम नोंदवला, ज्यात मेस्सी व रोनाल्डो यांना त्याने मागे सोडले..एमबाप्पेने १४ व ५४ व्या मिनिटाला गोल करून संघाला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली आणि त्यात ६६ व्या मिनिटाला ऑस्माने डेम्बेलेच्या गोलने इराकला पूर्णपणे बॅकफूटवर फेकले. १९८६ मध्ये बेल्जियमकडून १-२ ने आणि २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलामीच्या सामन्यात नॉर्वेकडून १-४ ने झालेल्या पराभवानंतर, युरोपियन संघाविरुद्धचा इराकचा हा तिसरा पराभव ठरला. किलियन एमबाप्पे (Kylian Mbappe) या सामन्यापूर्वी ब्राझिलच्या रोनाल्डोच्या १५ फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेतील गोलच्या मागे होता आणि आता त्याने आघाडी घेतली आहे. तो आता १६ गोलांसह मिरोस्लाव्ह क्लोझसोबत संयुक्तपणे दुसऱ्या स्थानावर आहे. मेस्सी दोन गोलने आघाडीवर आहे..ARG vs Austria : लिओनेल मेस्सीचा विश्वविक्रमी गोल पाहिलात का? ज्याने अर्जेंटिनाला Fifa World Cup च्या पुढील फेरीत पोहोचवले Video Viral.२७ वर्षीय फ्रेंच कर्णधाराने फिफा वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात जलद १५ गोल करण्याचा विक्रम नावावर केला. २०१८, २०२२ आणि २०२६ अशा तीन वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १६ सामन्यात त्याने १५ गोलचा टप्पा ओलांडला.त्याने ब्राझिलच्या रोनाल्डोचा ( १८ सामन्यांत १५ गोल) विक्र मोडला. मेस्सी या विक्रमात चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याने १५ गोल करण्यासाठी २७ वर्ल्ड कप सामने खेळले, तर तिसऱ्या क्रमांकावर जर्मनीच्या मिरोस्लोव्ह क्लोज ( २३ सामने) ने मेस्सीपेक्षा कमी सामन्यांत हा पराक्रम केला होता..Video Viral : भन्नाट भावांनो... नॉर्वेची ऐतिहासिक कामगिरी अन् चाहत्यांचं Viking Row सेलिब्रेशन जे तुम्ही यापूर्वी कधी पाहिलं नसेल.एम्बाप्पेने २०२२ मध्ये सर्वाधिक आठ गोल करून गोल्डन बूट (Golden Boot) मिळवला होता आणि २०१८ मध्ये चार गोल केले होते. यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्येही त्याच्या नावावर ४ गोल झाले आहेत. दरम्यान, नॉर्वेने ३-२ अशा फरकाने सेनेगलचा पराभव करून बाद फेरी गाठली.हॉलंडने ४८ व ५८ व्या मिनिटाला गोल केले, तर ४३ व्या मिनिटाला मार्कसच्या गोलने नॉर्वेला आघाडी मिळवून दिली होती. सेनेगलकडून इस्मैल सार ( ५३ व ९०+३ मि.) याने दोन गोल केले. अल्जेरियाने २-१ अशा फरकाने जॉर्डनला पराभूत करून स्पर्धेतील आव्हान जीवंत ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.