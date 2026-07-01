Fifa World Cup: किलियन एम्बापेचा जलवा... Golden Boot च्या शर्यतीत मेस्सीला मागे टाकले; फ्रान्स, नॉर्वे अन् मेक्सिको Round of 16 मध्ये

Mbappe overtakes Lionel Messi in Golden Boot standings: फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत नॉर्वे, फ्रान्स आणि मेक्सिको यांनीही उप उपांत्यपूर्व फेरीतील आपला प्रवेश पक्का केला आहे. नॉर्वे व कोट डी आयव्हरी यांच्यातला सामना चुरशीचा झाला आणि नॉर्वेने २-१ अशी बाजी मारली. फ्रान्सनेही स्वीडनवर ३-० असा विजय मिळवला, परंतु पहिल्या हाफमध्ये स्वीडनच्या बवाचाने माजी विजेत्यांना हतबल केलेले पाहिले... मेक्सिकोला इक्वेडोरवर २-० असा विजय मिळवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली. या तिन्ही सामन्यांत अनेक विक्रमांची नोंद झाली, परंतु किलियन एम्बापेची ( Kylian Mbappe )कामगिरी खास ठरली. .इर्लिंग हालंड ( ८६ मि.) व अँटोनिओ नुसा ( ३९ मि.) यांच्या दोन गोलने नॉर्वेला विजय मिळवून दिला. आयव्हरीकडून अमद डिएलोने ७४ व्या मिनिटाला एकमेव गोल केला. एकाच वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दोन सामन्यांमध्ये आपल्या सुरुवातीच्या ११ खेळाडूंमध्ये १० पेक्षा जास्त बदल करणारा नॉर्वे हा पहिलाच देश ठरला आहे. अँटोनियो नुसाने केलेला सलामीचा गोल हा नॉर्वेचा १९३८ नंतरचा (आर्न ब्रुस्टाड विरुद्ध इटली) वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील पहिला गोल होता. १९३८ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत गट फेरी नव्हती; त्याची सुरुवात १६ संघांच्या फेरीने झाली होती. या स्पर्धेत हालंडने पाच गोल केले असून, तो गोल करण्याच्या यादीत किलियन एमबाप्पे आणि लिओनेल मेस्सी यांच्यापेक्षा एक गोलने मागे आहे..दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात फ्रान्सला पहिल्या हाफमध्ये संघर्ष करायला लागला. पण, ४५ व्या मिनिटाला किलियनने यश मिळवून स्वीडनला ०-१ असे पिछाडीवर टाकले. त्यानंतर ब्रॅडली बार्कोला ( ५३ मि.) व किलियन ( ७४ मि.) यांनी आणखी भर टाकली आणि संघाला ३-० असा विजय मिळवून दिला. किलियन एम्बापेचा हा या वर्ल्ड कपमधील सहावा गोल ठरला आणि त्याने लिओनेल मेस्सीशी बरोबरी केली. दोन्ही खेळाडूंची गोलसंख्या समान असली तरी फ्रान्सचा फुटबॉलपटू Golden Boot च्या शर्यतीत पुढे गेला आहे. त्याच्या नावावर दोन गोलसाठी सहाय्य केल्याची नोंद आहे..वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक गोल अर्जेंटिनाचा कर्णधार मेस्सी ( २९ सामन्यांत १९ गोल) याच्या नावावर असले तरी फ्रान्सचा एम्बापे १८ सामन्यांत १८ गोल करून याही विक्रमात पुढे जाण्याच्या तयारीत आहे. त्याने मिरोस्लोव्ह क्लोज ( १६) व रोनाल्डो ( १५) यांना मागे टाकले आहे. वर्ल्ड कप स्पर्धेत फ्रान्सने आपले पहिले चार सामने जिंकण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे. यापूर्वी १९९८ च्या स्पर्धेत त्यांनी हा पराक्रम केला होता आणि मायदेशात झालेला तो वर्ल्ड कप त्यांनी जिंकला होता..Netherlands vs Morocco Live: भगवं वादळ रोखलं! मोरोक्कोने शूट आऊटमध्ये नेदरलँड्सला नमवलं; श्वास रोखून धरायला लावणारी ५ मिनिटं.दिवसाच्या तिसऱ्या सामन्यात मेक्सिकोने ज्युलियन क्विनोनेस ( २२ मि.) व रौल जिमेनेझ ( ३१ मि.) यांच्या गोलच्या जोरावर इक्वेडोरवर २-० असा विजय मिळवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.