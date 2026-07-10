France vs Morocco: किलियन एम्बाप्पेची जादू कायम! फ्रान्स सलग तिसऱ्यांदा Fifa World Cup उपांत्य फेरीत; मोरोक्कोवर सहज विजय

France vs Morocco FIFA World Cup 2026 highlights: २०१८ च्या विजेत्या फ्रान्सने फिफ फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत मोरोक्कोला २-० ने पराभूत करून उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. 'लेस ब्ल्यूज' संघ सलग तिसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. त्यांनी २०१८ मध्ये जेतेपद पटकावल्यानंतर २०२२ मध्ये ते उप विजेते राहिले होते. आता ते मंगळवारी डॅलस येथे स्पेन-बेल्जियम उपांत्यपूर्व फेरीतील विजेत्या संघाशी सामना करतील..किलियन एम्बाप्पेने २८ व्या मिनिटाला पेनल्टीवर गोल करण्याची संधी गमावल्यानंतर फ्रान्सवर दडपण आले होते. पण, दुसऱ्या हाफमध्ये एम्बाप्पेने ६० व्या मिनिटाला गोल करून मोरोक्कोला ०-१ असे पिछाडीवर टाकले. त्यात ६६व्या मिनिटाला औस्माने डेम्बेलेच्या गोलने फ्रान्सला २-० अशी आघाडी मिळवून दिली. मोरोक्कोकडून कडवी टक्कर पाहायला मिळाली, परंतु त्यांना विजय मिळवता आला नाही. फ्रान्सने २-० अशा विजयासह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. .एम्बाप्पे ( ८) आणि डेम्बेले (५)यांच्या कामगिरीमुळे फ्रान्सच्या नावावर एक अत्यंत वेगळा विक्रम नोंदवला गेला. वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या संपूर्ण इतिहासात केवळ पाच देशांचे असे दोन खेळाडू आहेत ज्यांनी एकाच स्पर्धेत ५ पेक्षा जास्त गोल केले आहेत. १९३८ मध्ये हंगरीच्या सारोसी ( ५) व झ्सेनगलर ( ५) यांनी सर्वात आधी हा पराक्रम केला होता. ब्राझीलने १९५८ व २००२ मध्ये असे खेळाडू पाहिले. तर १९७४ मध्ये पोलंडच्या खेळाडूंनी ही कामगिरी केली होती. एम्बाप्पेने या पर्वात ८ गोल केले अन् ३ गोलसाठी सहाय्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.