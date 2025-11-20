क्रीडा

Video Viral: टिकी टाका नाही झटपट पटापट... फुटबॉलमधील ला लीगाला सुद्धा लागला डॅनीचा नाद

Danny Pandit’s Audio Featured by La Liga: प्रसिद्ध मराठी सोशल मिडिया इन्फ्ल्युएंसर डॅनी पंडितच्या 'झटपट पटापट रांगोळी काढा पटापट' या गाण्याचा वापर ला लीगाच्या व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Danny Pandit’s Audio Featured by La Liga

Danny Pandit’s Audio Featured by La Liga

  • प्रसिद्ध मराठी सोशल मिडिया इन्फ्ल्युएंसर डॅनी पंडितचा 'झटपट पटापट रांगोळी काढा पटापट' या गाण्याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे.

  • ला लीगाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवरही डॅनी पंडितच्या 'झटपट पटापट..' गाण्याचा वापर करून एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे.

  • या व्हिडिओमध्ये विविध सामन्यांमधील खेळाडूंच्या पासेसचे एडिटिंग करण्यात आले आहे.

