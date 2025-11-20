Video Viral: टिकी टाका नाही झटपट पटापट... फुटबॉलमधील ला लीगाला सुद्धा लागला डॅनीचा नाद

प्रसिद्ध मराठी सोशल मिडिया इन्फ्ल्युएंसर डॅनी पंडितचा 'झटपट पटापट रांगोळी काढा पटापट' या गाण्याचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. ला लीगाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवरही डॅनी पंडितच्या 'झटपट पटापट..' गाण्याचा वापर करून एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये विविध सामन्यांमधील खेळाडूंच्या पासेसचे एडिटिंग करण्यात आले आहे. .ला लीगा ही युरोपमधील प्रसिद्ध फुटबॉल लीग आहे, जी स्पेनमध्ये खेळवली जाते. ला लीगा स्पर्धेचा मोठा चाहता वर्ग भारतातही आहे. भारतातही या स्पर्धेतील सामने अनेक जण आवडीने पाहातात, इतकेच नाही तर अनेक क्लबचे कट्टर चाहतेही भारतात पाहायला मिळतात. अशातच सध्या एक व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे, ज्यात प्रसिद्ध मराठी सोशल मिडिया इन्फ्ल्युएंसर डॅनी पंडित याच्या एका रिलमधील आवाज वापरण्यात आला आहे..OMG! फक्त ५ लाखांची लोकसंख्या असलेला देश खेळणार FIFA फुटबॉल वर्ल्ड कप.डॅनी पंडितने आत्तापर्यंत अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत. यातील अनेक व्हिडिओ हे मजेशीर असून युजर्सचे मनोरंजन करणारे आहेत. त्याने बरेच असे व्हिडिओ व्हायरलही झाले, पण काहीच दिवसांपूर्वी त्याने शेअर केलेला एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाला आहे. त्याने यात एका गाण्याच्या स्वरुपात रांगोळी विकताना करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीसाठी उपहासात्मक पण मजेशीर व्हिडिओ केला आहे. त्याने या व्हिडिओमध्ये 'झटपट पटापट..' हे गाणं म्हटलं आहे. त्याच्या या गाणं सध्या प्रचंड व्हायरल झालं आहे, जे अनेकांनी वेगवेगळ्या गोष्टींसाठीही वापरलं आहे..इतकंच नाही, तर ला लीगाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून पोस्ट करण्यात आलेल्या एका व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला डॅनी पंडितचं 'झटपट पटापट..' हे गाणं वाजत आहे. या व्हिडिओमध्ये विविध सामन्यांमधील खेळाडूंमध्ये झालेल्या काही पासेसचे एकत्र एडिटिंग करण्यात आले आहे. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्येही लिहिले आहे की टिकी टाका नाही, तर झटपट. दरम्यान हा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर डॅनी पंडितही कमेंट केली असून त्याने लिहिले की 'या शब्दांवर ला लीगाचे खेळाडू वॉर्मिंग करत आहेत, वर्तुळ पूर्ण झालं. नवी फुटबॉल अँथम.'.टिकी टाका हा फुटबॉलमध्ये छोटे आणि पटापट पासेस करण्याच्या किंवा सातत्याने चेंडूवरील नियंत्रणासाठी केलेल्या हालचालींसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. हा शब्द स्पॅनिश राष्ट्रीय संघात किंवा क्लबमध्ये सर्वाधिक वापरला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.