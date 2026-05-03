क्रीडा

Thomas Cup 2026: भारताला मोठा धक्का! थॉमस कपच्या सेमीफायनलमधून स्टार खेळाडू बाहेर; ऐनवेळी संघात झाला मोठा बदल!

Lakshya Sen Injury: कोपर दुखापतीमुळे लक्ष्य सेन थॉमस करंडकाच्या उपांत्य फेरीतून बाहेर. किदांबी श्रीकांतला संघात स्थान देण्यात आले असून भारत-फ्रान्स सामना रंगतदार ठरणार आहे.
Lakshya Sen Injur

Lakshya Sen Injur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हॉर्सेन्स (डेन्मार्क) : भारताचा स्टार खेळाडू लक्ष्य सेन कोपरा दुखावल्यामुळे थॉमस करंडकाच्या उपांत्य फेरीत खेळू शकला नाही. त्याच्याऐवजी किदांबी श्रीाकांत याला भारतीय संघामध्ये स्थान देण्यात आले. भारत-फ्रान्स यांच्यामध्ये उपांत्य फेरीची लढत रंगली.

Loading content, please wait...
sports
Badminton
players
Badminton Championship
Lakshya Sen