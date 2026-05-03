Thomas Cup 2026: भारताला मोठा धक्का! थॉमस कपच्या सेमीफायनलमधून स्टार खेळाडू बाहेर; ऐनवेळी संघात झाला मोठा बदल!

हॉर्सेन्स (डेन्मार्क) : भारताचा स्टार खेळाडू लक्ष्य सेन कोपरा दुखावल्यामुळे थॉमस करंडकाच्या उपांत्य फेरीत खेळू शकला नाही. त्याच्याऐवजी किदांबी श्रीाकांत याला भारतीय संघामध्ये स्थान देण्यात आले. भारत-फ्रान्स यांच्यामध्ये उपांत्य फेरीची लढत रंगली..लक्ष्य सेन याने जागतिक क्रमवारीत सहाव्या स्थानावर असलेल्या चोऊ टीएन चेन याच्यावर एक तास व २८ मिनिटांमध्ये मात करीत भारताला चीन तैपई संघाविरुद्ध आघाडी मिळवून दिली होती. या सामन्यात मॅच पॉइंट वाचवून लक्ष्य सेन याने रोमहर्षक विजय साकारला होता; मात्र या लढतीदरम्यान लक्ष्य सेन याला रॅलीदरम्यान दुखापतीचा सामना करावा लागला होता. भारताने या लढतीत चीन तैपईवर ३-० असा दणदणीत विजय मिळवून उपांत्य फेरीत मजल मारली..भारतीय बॅडमिंटन संघटनेचे सरचिटणीस संजय मिश्रा यांनी नमूद केले, की लक्ष्य सेन याला दुखापतीमुळे उपांत्य फेरीच्या लढतीत सहभागी होता आले नाही म्हणून भारतीय संघ कमकुवत झाला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण भारतीय संघामध्ये अव्वल दर्जाचा खेळ करणारे खेळाडू आहेत. लक्ष्य सेन अंतिम फेरीपर्यंत पूर्णत: तंदुरुस्त होईल, याचाही विश्वास आहे..Thomas Cup: माजी विजेत्या भारतीय पुरुष संघाचे पदक पक्के; थॉमस करंडक बॅडमिंटन, चीन तैपईचा ३-०ने धुव्वा, एकेरीसह दुहेरीतही ठसा.वैद्यकीय टीमच्या सल्ल्यानंतर निर्णयभारतीय बॅडमिंटन संघटनेचे सरचिटणीस संजय मिश्रा यांनी या वेळी लक्ष्य सेनच्या दुखापतीबाबत सांगितले, की लक्ष्य सेन याला उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीदरम्यान दुखापतीचा सामना करावा लागला. त्याचे कोपर दुखावले गेले. भारतीय संघाच्या वैद्यकीय टीमने केलेल्या तपासणीनंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून लक्ष्य सेनला उपांत्य फेरीत न खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरून लक्ष्य सेन याला बरे होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. तसेच भारताने पुढील फेरीत प्रवेश केल्यास तो अंतिम सामन्यासाठी सर्वोत्तम स्थितीत असेल. लक्ष्य सेन सध्या मेडिकल टीमच्या निगराणीखाली आहे. भारतीय संघाला तो लवकर तंदुरुस्त होईल, याचा विश्वासही आहे..Asian Badminton Championship: लक्ष्य सेनचा सलामीलाच धक्कादायक पराभव आशियाई बॅडमिंटन स्पर्धा; आयुष शेट्टीचा रोमहर्षक विजय.किदांबी श्रीकांत लढणारलक्ष्य सेन याला विश्रांती देण्यात आल्यामुळे आता त्याच्याऐवजी भारतीय संघामध्ये किदांबी श्रीकांतला स्थान देण्यात आले. एकेरीच्या लढतीत आयुष शेट्टी, एच. एस. प्रणोय व किदांबी श्रीकांत खेळणार आहेत. तसेच सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्साकरुणन-एम. आर. अर्जुन या जोड्या दुहेरीत सहभागी होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.