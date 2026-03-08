All England Open: आता 'लक्ष्य' ऐतिहासिक विजेतेपद! Lakshya Sen ने अंतिम फेरी गाठून घडवलाय इतिहास

लक्ष्य सेन याच्याकडे प्रकाश पदुकोण व पुलेला गोपीचंद यांच्यानंतर ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धा जिंकण्याची संधी असणार आहे.भारताचा अनुभवी खेळाडू लक्ष्य सेन याने शनिवारी (ता. ७) झालेल्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत कॅनडाच्या व्हिक्टर लाई याच्यावर तीन गेममध्ये विजय मिळवत अंतिम फेरीत धडक मारली..Indonesia Open Badminton: भारतीय खेळाडूंचे आव्हान संपुष्टात; इंडोनेशिया ओपन बॅडमिंटन, पी.व्ही. सिंधू, लक्ष्य सेनचा पराभव!.लक्ष्य सेन याने २०२२मध्ये या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली होती; मात्र व्हिक्टर एक्सेलसन याच्याकडून त्याला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यामुळे उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. लक्ष्य सेन याला गेल्या काही महिन्यांमध्ये सूर गवसलेला नाही; मात्र ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये त्याच्याकडून छान कामगिरी होत आहे..लक्ष्य सेन याने उपांत्य फेरीच्या लढतीतील पहिल्या गेममध्ये व्हिक्टर लाई याला २१-१६ असे पराभूत केले. त्यानंतर कॅनडाच्या खेळाडूने पुनरागमन करताना २१-१८ अशी बाजी मारली. अखेरच्या गेममध्ये लक्ष्य सेन याने आपला खेळ उंचावला व २१-१५ असे यश मिळवले.भारताच्या खेळाडूने एक तास व ३७मिनिटांमध्ये बाजी मारली हे विशेष..आता जेतेपदाच्या लढतीत त्याच्यासमोर चीन तैपईच्या लीन चून यी याचे आव्हान असणार आहे.चीन तैपईच्या खेळाडूने उपांत्य फेरीच्या लढतीत कुनलावूत वितीदसर्ण याच्यावर २१-१४, १८-२१, २१-१६ अशी एक तास व १८ मिनिटांमध्ये मात केली..Australian Open Badminton 2025: लक्ष्य, आयुष उपांत्यपूर्व फेरीत; ऑस्ट्रेलियन ओपन बॅडमिंटन, सात्त्विक-चिराग जोडीचीही वाटचाल.लक्ष्य सेनचा विक्रमलक्ष्य सेन हा दोनवेळा ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात खेळणारा भारताचा दुसराच बॅडमिंटनपटू आहे. त्याच्याआधी केवळ प्रकाश पदुकोण यांनी १९८० आणि १९८१ या दोन वर्षी ऑल इंग्लंड अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेची अंतिम फेरी खेळली होती. त्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात विजेतेपद जिंकले होते. आता लक्ष्य सेनसमोरही ही प्रतिष्ठेची स्पर्धा जिंकण्याचे लक्ष्य असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.