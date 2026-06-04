हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्मलो, आठवड्याला १०-१२ कोटी उडवतो; ललित मोदींनी सांगितलं एवढा पैसा येतो कुठून?

इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच आयपीएलची सुरुवात करणारे ललित मोदी सध्या भारतातून फरार आहेत. ते लंडनमध्ये असून मध्यंतरी सुष्मिता सेनसोबतच्या फोटोंमुळे चर्चेत आले होते. आता त्यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीची चर्चा होत आहे. या मुलाखतीत त्यांनी भारतात त्यांच्यावर असलेले आरोप फेटाळून लावत स्वत:ला निर्दोष असल्याचं सांगितलंय. कुणासाठी मी माझी जीवनशैली बदलणार नाही आणि आठवड्याला १० ते १२ कोटी खर्च करतो असंही ललित मोदींनी सांगितलं..एएनआयशी बोलताना ललित मोदींनी सांगितलं की, मी काही चुकीचं केलेलं नाही. मी हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलो होतो. तुम्ही माझ्यावर काही कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप करताय. पण मी सांगेन की एका दिवसात मी यापेक्षा जास्त कमावते. मी सर्वात मोठा आहे. कंपनी जगात खूप मोठी आहे आणि त्याचं बाजारमूल्य अडीच लाख कोटी रुपये आहे..Lalit Modi : दाऊद इब्राहिम, धमक्या अन् क्रिकेटमधून एक्झिट? ललित मोदींच्या खुलाशामागचं सत्य काय? पॅन्टमध्येच केली होती लघवी.ललित मोदींनी सांगितलं की, आमचा घरचा बिझनेस आहे आणि इतर माध्यमातून पैसे कमावतो. मी त्याचा भाग आहे. बिझनेसचा मालक आहे. माझ्या मुलांना गिफ्ट म्हणून बिझनेस दिलाय. माझी मुलं आता मालक असून तेच माझा खर्च करतात. आलीशान घरात राहतो आणि मस्त आयुष्य जगतोय..मी प्रत्येक ठिकाणी जातो. तुम्हाला काय वाटलं मी कसं करतो? काय कारण आहे? मी १० - १२ कोटी रुपये घेतो. ते आठवडाभरही पुरत नाहीत. मी माझी जीवनशैली कुणासाठी बदलू. माझ्या आजोबांनी किंवा वडिलांनीही असं केलं नाही असंही ललित मोदींनी म्हटलं..नीरव मोदी आणि विजय माल्या यांच्याबाबत विचारलं असता ललित मोदी म्हणाले की, ते माझे मित्र आहेत. विजयची गोष्ट वेगळी आहे. ठीक आहे. मला नाही माहिती त्याची अडचण काय आहे. पण त्याचं प्रकरण बँकांशी संबंधित होतं. आम्ही कुणापासून उधार घेतलं नाही. मी कधीच कुणाकडून पैसे घेतले नाहीत. मी फक्त पैसे दिलेत. माझ्या कोणत्याही बिझनेसमध्ये बँकेकडून घेतलेलं कर्ज नाही. ना सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट आहे. जगातील सर्वात मोठा ब्रँड आहे आणि मार्लबारो बनवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.