क्रीडा

Croatia vs Portugal : ख्रिस्तियानो रोनाल्डो स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाणार की स्वप्नांचा चुराडा होणार? दोन दिग्गजांची कसोटी

Croatia vs Portugal FIFA World Cup 2026 Time : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६च्या बाद फेरीत आज फुटबॉलविश्वाचे लक्ष वेधून घेणारा महासंग्राम रंगणार आहे. पोर्तुगालचा महान स्टार ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि क्रोएशियाचा करिश्माई कर्णधार लुका मॉड्रिच यांच्यातील हा सामना केवळ दोन संघांमधील लढत नाही, तर दोन दिग्गजांच्या स्वप्नांचा निर्णायक क्षण ठरणार आहे.
Croatia vs Portugal FIFA World Cup 2026

Croatia vs Portugal FIFA World Cup 2026

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
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Croatia vs Portugal: Last Dance for Ronaldo or Modric in Toronto? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत आज दोन दिग्गजांची खरी कसोटी लागणार आहे... ऐकिकडे पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, तर दुसरीकडे क्रोएशियाच्या लुका मॉड्रिच... विविध क्लब व राष्ट्रीय संघांकडून मैदान गाजवणारे हे दोन दिग्गज आज समोरासमोर येणार आहेत. या दोघांपैकी एकाचे आज वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न तुटणार आहे...

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