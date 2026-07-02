Croatia vs Portugal : ख्रिस्तियानो रोनाल्डो स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाणार की स्वप्नांचा चुराडा होणार? दोन दिग्गजांची कसोटी

Croatia vs Portugal: Last Dance for Ronaldo or Modric in Toronto? फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत आज दोन दिग्गजांची खरी कसोटी लागणार आहे... ऐकिकडे पोर्तुगालचा ख्रिस्तियानो रोनाल्डो, तर दुसरीकडे क्रोएशियाच्या लुका मॉड्रिच... विविध क्लब व राष्ट्रीय संघांकडून मैदान गाजवणारे हे दोन दिग्गज आज समोरासमोर येणार आहेत. या दोघांपैकी एकाचे आज वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न तुटणार आहे... .पहाटे ४.३० वाजता सुरू होणाऱ्या या सामन्यातील पराभूत संघ घरी जाईल आणि सोबतच वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्नांचाही चुराडा होईल. रोनाल्डोची नेहमीच अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सीसोबत तुलना होत राहिली आहे, परंतु मेस्सीने त्याचे वर्ल्ड कप विजयाचे स्वप्न पूर्ण केले. आता रोनाल्डोची वेळ आहे, परंतु संघाची आतापर्यंतची कामगिरी पाहता ते अवघडच दिसतेय...Belgium vs Senegal : ३ मिनिटांत बाजी पलटली, बेल्जियमने ०-२ अशा पिछाडीवरून मॅच फिरवली; लढवय्या सेनेगलचा दुर्दैवी पराभव.डीआर काँगोकडून १-१ अशा बरोबरीनंतर उझबेकिस्तानविरुद्ध पोर्तुगालने ५-० असा दणदणीत विजय मिळवला. त्यांना कोलंबियाविरुद्ध मात्र गोलशून्य बरोबरीवर समाधान मानावे लागले. या सहा गोलमध्ये ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने केवळ दोन गोल केले. इंग्लंडकडून ४-२ असा पराभव पत्करावा लागल्यानंतर क्रोएशियाने पुढील दोन सामन्यांत पनामा ( १-०) व घाना ( २-१) यांच्यावर विजय मिळवले. आता त्यांच्यासमोर पोर्तुगालचे आव्हान असणार आहे. लुका मॉड्रिच आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो या सुपरस्टार्सना सर्वात मोठ्या मंचावर पाहण्याची ही शेवटची वेळ असू शकते ..बहुप्रतिक्षित सामन्याचा संपूर्ण शहरात उत्साह दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. "मला माहित आहे की मी माझ्या कारकिर्दीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलो आहे," असे ४१ वर्षीय मॉड्रीचने कबूल केले आहे. दुसरीकडे, रोनाल्डोने आधीच जाहीर केले आहे की, हा वर्ल्ड कप त्याचा शेवटचा असेल. हे दोन्ही खेळाडू २०१२ ते २०१८ या कालावधीत रेआर माद्रीदकडून एकत्रित खेळले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यात चांगली घट्ट मैत्री आहे. पण, हे मित्र आज एकमेकांसमोर आपापल्या स्वप्नासाठी उतरतील आणि तेव्हा रंगणारी चुरस पाहण्यासारखी असेल.सामना - पोर्तुगाल वि. क्रोएशियावेळ - पहाटे ४:३० वाजल्यापासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.