Ishan Kishan: पुण्याच्या मैदानात सिलेक्टरला बॅट दाखवली, वर्ल्डकपच्या संघात एन्ट्री घेतली; ईशान किशनच्या स्वप्नवत पुनरागमनाची गोष्ट

सौरभ ढमाले: सकाळ वृत्तसेवापुणे, ता. २० : पुण्याच्या गहुंजे मैदानात सुरू असलेला सय्यद मुश्ताक अली टी-२० स्पर्धेचा अंतिम सामना... झारखंडचा कर्णधार ईशान किशनने पहिल्या चेंडूपासूनच आक्रमक पवित्रा स्वीकारला अन् चौकार-षटकारांची आतिषबाजी करत वादळी शतक झळकावलं... शतक झाल्याक्षणी सेलिब्रेशनसाठी त्याने बॅट उंचावली, ती स्टँडमध्ये बसलेल्या काही व्यक्तींकडे. या व्यक्ती म्हणजे भारतीय संघाच्या निवड समितीचे सदस्य. ईशानने जणू या शतकातून आपल्या फॉर्मचा सांगावा सिलेक्टर्सना धाडला आणि दोनच दिवसात या शतकाचं फळ म्हणून त्याची थेट वर्ल्डकपसाठीच्या भारतीय संघात एन्ट्री झाली..भारतीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनाच्या कथा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतात. या कथांमध्ये आता स्फोटक फलंदाज आणि यष्टीरक्षक ईशान किशनचा समावेश झाला आहे. २०२३ मध्ये भारतीय एकदिवसीय आणि टी-२० संघातील स्थान ईशानने गमावले होते. मात्र शनिवारी विश्वचषकासाठीच्या भारतीय संघाच्या यादीत ईशानने स्थान मिळवत दमदार पुनरागमन केले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच झारखंडला देशांतर्गत टी-२० स्पर्धेचे पहिलेवाहिले विजेतेपद मिळवून दिल्यानंतर शनिवारी ईशानला ही दुसरी आनंदाची बातमी मिळाली..सय्यद मुश्ताक अली टी-२० करंडक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यासाठी राष्ट्रीय निवड समितीचे सदस्य असलेले आर. पी. सिंह, अजय रात्रा आणि प्रग्यान ओझा उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीत झळकावलेले शतक, हेच ईशानच्या पुनरागमनासाठीचे निर्णायक वळण ठरले. शुभमन गिलला भारतीय संघातून वगळल्यानंतर राखीव सलामीवीर आणि संजू सॅमसनसह राखीव यष्टीरक्षकाची भारतीय संघाला गरज होती. या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता करत असल्यामुळे सध्या फॉर्मात असलेल्या ईशानची निवड करण्यात आली. .ईशानची पुनरागमनाची कथा जणू स्वप्नवत आहे. खरंतर एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकवल्यानंतर तो २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या संघात होता. मात्र शुभमन गिल हा पहिल्या पसंतीचा सलामीवर असल्याने त्याला फारशा संधी मिळाल्या नाहीत. त्यानंतर ईशानला भारतीय संघातून वगळण्यात आले होते. दुखापत, मानसिक थकवा आणि सातत्य नसल्याच्या चर्चांमुळे तो संघाबाहेर राहिला. मानसिक थकव्याचे कारण देत देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळल्याने त्याला बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारातून वगळण्यात आले. हा त्याच्यासाठी मोठा धक्का ठरला. .गतवर्षीच्या आयपीएलमध्ये पहिल्याच सामन्यात शतक झळकावत त्याने धडाकेबाज सुरुवात केली होती. मात्र संपूर्ण हंगामात त्याला सातत्य राखता आले नाही. त्यामुळे एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गाजवणारा हा गुणी खेळाडू संघाबाहेर फेकले गेल्याचे चित्र होते. यावर्षी मात्र ईशानने फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून भरारी घेतली. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी करत त्याने स्वतःला पुन्हा सिद्ध केले. ईशानच्या नेतृत्त्वात झारखंडने पहिल्यांदाच सय्यद मुश्ताक अली टी-२० करंडक जिंकून इतिहास रचला. स्पर्धेत ईशानने दहा सामन्यात १९७. ३२ च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ५१७ धावा केल्या. .यावेळी त्याने दोन शतक आणि एक अर्धशतक झळकाविले. त्यात हरियाणाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानात ४५ चेंडूत झळकावलेल्या शतकाचाही समावेश होता. आक्रमक सुरुवात, वेगवान धावगती आणि मोठे फटके मारत त्याने टी-२० विश्वचषकासाठी दावेदारी दाखवली. ईशानच्या या खेळीने निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधले आणि त्याचा टी-२० विश्वचषक संघात समावेश करण्यात आला. निवड समितीनेही या कामगिरीची दखल घेत देशांतर्गत क्रिकेटमधील कामगिरी अद्यापही महत्त्वाचे असल्याचे दाखवले..