क्रीडा

T20 World Record : ख्रिस गेलचा १७५ धावांचा विक्रम उद्ध्वस्त, Lhuan-Dre Pretorius ने रचला इतिहास; २८चेंडूंत १३८ धावा

Lhuan-Dre Pretorius सीएसए टी-२० चॅलेंजमध्ये टायटन्सकडून खेळताना Lhuan-Dre Pretoriusने नाइट्सविरुद्ध नाबाद १८८ धावांची वादळी खेळी केली. वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेलचा तब्बल १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.
Chris Gayle’s 13-Year T20 Record Finally Broken

Chris Gayle’s 13-Year T20 Record Finally Broken

Esakal

सूरज यादव
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दक्षिण आफ्रिकेचा युवा फलंदाज लुआन-ड्रे प्रेटोरियसनं टी-२० क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचलाय. सीएसए टी-२० चॅलेंजमध्ये टायटन्सकडून खेळताना नाइट्सविरुद्ध त्याने नाबाद १८८ धावांची वादळी खेळी केली. या खेळीसह त्याने वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेलचा तब्बल १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला.

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