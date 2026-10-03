T20 World Record : ख्रिस गेलचा १७५ धावांचा विक्रम उद्ध्वस्त, Lhuan-Dre Pretorius ने रचला इतिहास; २८चेंडूंत १३८ धावा

दक्षिण आफ्रिकेचा युवा फलंदाज लुआन-ड्रे प्रेटोरियसनं टी-२० क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचलाय. सीएसए टी-२० चॅलेंजमध्ये टायटन्सकडून खेळताना नाइट्सविरुद्ध त्याने नाबाद १८८ धावांची वादळी खेळी केली. या खेळीसह त्याने वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेलचा तब्बल १३ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला..ब्लोमफॉन्टेनमध्ये झालेल्या या सामन्यात प्रेटोरियसने अवघ्या ७९ चेंडूंमध्ये १८८ धावा फटकावल्या. त्याच्या खेळीत १५ चौकार आणि १३ षटकारांचा समावेश होता. त्याचा स्ट्राइक रेट तब्बल २३७.९७ इतका राहिला. विशेष म्हणजे, त्याने २४ चेंडूंमध्ये अर्धशतक, तर केवळ ४० चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केलं. त्यानंतर ५८ चेंडूंमध्ये १५० धावांचा टप्पाही गाठला..IND vs WI 3rd ODI: २-० ने मालिका जिंकली अन् आता टीम इंडियात होणार मोठा फेरबदल? तिसऱ्या वनडेत ‘या’ स्टार्सची एन्ट्री, कोण होणार OUT?.याआधी टी-२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक वैयक्तिक धावांचा विक्रम क्रिस गेलच्या नावावर होता. गेलने २०१३ मध्ये आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळताना पुणे वॉरियर्सविरुद्ध नाबाद १७५ धावांची खेळी केली होती. आता प्रेटोरियसने १८८ धावा करत हा विक्रम मोडला आहे..प्रेटोरियसच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे टायटन्सने २० षटकांत ३ बाद २६७ धावा उभारल्या. त्याने एकट्याने १३८ धावा चौकार-षटकारांच्या माध्यमातून केल्या. त्याच्या खेळीमुळे दक्षिण आफ्रिकेचा डेवॉल्ड ब्रेव्हिसचा १६२ धावांचा सीएसए टी-२० चॅलेंजमधील विक्रमही मागे पडला..नाइट्ससमोर २६८ धावांचे मोठे लक्ष्य होते. मात्र त्यांचा संघ १७.२ षटकांत १४३ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे टायटन्सने हा सामना १२४ धावांनी जिंकला. प्रेटोरियसला सामन्यातील विक्रमी कामगिरीमुळे विशेष ओळख मिळाली..अवघ्या २० वर्षांच्या प्रेटोरियसची क्रिकेटमधील वाटचाल वेगाने पुढे जात आहे. तो डावखुरा यष्टीरक्षक-फलंदाज असून २०२५ मध्ये त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय तसेच टी-२० क्रिकेटमध्ये सातत्याने प्रभावी कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.