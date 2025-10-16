Lionel Messi च्या अर्जेंटिना संघाचा भारतीय चाहत्यांना धक्का, केरळ दौऱ्यावर येणारच नाही?

अर्जेंटिना फुटबॉल संघाचा केरळ दौरा रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मेस्सीच्या आगमनाची उत्सुकता असलेल्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. आयोजकांनी अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु सामन्याचे आयोजन मार्च २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते..अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सी डिसेंबरमध्ये भारत दौऱ्यावर येणार आहे, हे निश्चित आहे. तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई अशा शहरांमध्येही जाणार आहे. पण तो यादरम्यान कोणताही सामना खेळणार नाही, तर विविध कार्यक्रमात सहभागी होईल. तथापि, या दौऱ्यापूर्वी मेस्सीच्या नेतृत्वातील अर्जेंटिना संघ केरळमध्ये मैत्रीपूर्ण सामना खेळण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये येणार असल्याचे म्हटले जात होते. नुकतेच नुतनीकरण करण्यात आलेले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेस्सीच्या आगमनासाठी सज्ज होते. या स्टेडियममध्ये नवी आसने, फ्लडलाईट्स लावण्यात आले होते. तसेच सुरक्षाही वाढवण्यात आली. त्यामुळे मेस्सीच्या आगमनासाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता दिसून आली आहे..Lionel Messi Mumbai Tour Tickets: मेस्सीला वानखेडे स्टेडियमवर पाहायचंय? मग कसं करणार तिकीट बूक? किंमत किती? जाणून घ्या डिटेल्स.पण, आता अशी माहिती समोर येत आहे की है मैत्रीपूर्ण सामना होणे कठीण आहे. या सामन्यावर आता प्रश्नचिन्ह आहे, त्यामुळे भारतीय फुटबॉल चाहत्यांच्या आनंदावर पाणी पडले आहे. मेस्सीचे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या भारत दौऱ्याआधी होणारा केरळ दौरा हा दौऱ्याचा प्रारंभ ठरणार होता. या मैत्रीपूर्ण सामन्यात मेस्सीसह अर्जेंटिनाचे एमिलियानो मार्टिनेझ, एलेक्सिस मॅक ऍलिस्टर, रोड्रिगो डी पॉल, निकोलास ओटामेंडी, ज्युनियन ओल्वारेज असे स्टार खेळाडूही असतील असे आश्वासन आयोजकांनी दिले होते. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळाला होता..मात्र, आता अर्जेंटिनामधील माध्यमांच्या रिपोर्ट्सनुसार या सामन्याबाबत अनिश्चितता आहे. पत्रकार गॅस्टन एडुलने सोशल मीडियावर पोस्ट करताना लिहिले की अर्जेंटिनाचा लुआंजामधील अँगोला विरुद्धचा सामना निश्चित झाला आहे. त्यामुळे भारताता दौरा रद्द झाल्याची शक्यता आहे. तसेच TyC Sports नेही हेच संकेत दिले आहेत की अर्जेंटिना संघ त्यांचे आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रक बदलू शकता. ते भारतात येण्याऐवजी दुसऱ्या आफ्रिकन संघाविरुद्ध सामना खेळू शकतात..रिपोर्ट्सनुसार अर्जेंटिनाचा केरळ दौरा रद्द होण्याला बरीच कारणे आहेत. कदाचित अर्जेटिंना त्यांचे वेळापत्रक कमी प्रवासासाठी बदलू शकतात. याशिवाय FIFA आंतरराष्ट्रीय विंडोदरम्यान प्रवासाची व्यवस्था आणि खेळाडूंच्या ताणामुळे लांबच्या देशात मैत्रीपूर्ण सामना आयोजित करणे कठीण ठरू शकते. तसेच सर्व खेळाडू भारतात प्रवास करण्याची शक्यता कमी आहे..Lionel Messi Retirement: लिओनेल मेस्सीचे निवृत्तीचे संकेत! घरच्या मैदानावर शेवटचा सामना खेळणार, संपूर्ण परिवार उपस्थित राहणार.याशिवाय अशीही चर्चा आहे की या सामन्याचे आयोजन मार्च २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते. ज्यामुळे अर्जेंटिनाला खेळाडूंचा ताण आणि वेळापत्रक अधिक चांगल्याप्रकारे हाताळून भारतात येता येऊ शकते.दरम्यान, हा मैत्रीपूर्ण सामना रद्द होण्याच्या चर्चा असल्या तरी अद्याप आयोजकांनी याबाबत कोणतेही अधिकृत भाष्य केले नाही. त्यांच्यानुसार अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलिया हे संघ मैत्रीपूर्ण सामन्यांसाठी येतील. त्यामुळे आता हा सामना खरंच होणार की नाही, याकडे फुटबॉल चाहत्यांचे लक्ष्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.