Lionel Messi च्या अर्जेंटिना संघाचा भारतीय चाहत्यांना धक्का, केरळ दौऱ्यावर येणारच नाही?

Lionel Messi’s Kerala Match in Doubt: नोव्हेंबरमध्ये अर्जेटिना संघ केरळमध्ये येणार होता. मात्र आता अर्जेंटिनाचा केरळ दौरा रद्द होण्याची शक्यता आहे.
  • अर्जेंटिना फुटबॉल संघाचा केरळ दौरा रद्द होण्याची शक्यता आहे.

  • त्यामुळे मेस्सीच्या आगमनाची उत्सुकता असलेल्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

  • आयोजकांनी अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु सामन्याचे आयोजन मार्च २०२६ पर्यंत पुढे ढकलले जाऊ शकते.

