Lionel Messi in India : मेस्सीचं भारतात आगमन! फुटबॉलप्रेमींकडून फटाक्यांची आतषबाजी, एक झलक पाहण्यासाठी तोबा गर्दी; पाहा VIDEO

अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉल खेळाडू लिओनल मेस्सी तब्बल १४ वर्षांनंतर भारतात दाखल झाला आहे. यावेळी तो तीन दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आहे. आज पहाटे ३.३० वाजता त्याचे कोलकाता विमानतळावर आगमन झाले. चोख सुरक्षा बंदोबस्तात मेस्सी बाहेर येताच त्याला पाहण्यासाठी जमलेल्या फुटबॉल चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला. कोलकाता मधील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी आतषबाजी करण्यात आली. तसेच विमानतळ परिसरात तर फॅन्सनी तोबा गर्दी केली होती. .मेस्सी हा UNICEF चा ब्रँड अँबेसेडर आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून तो भारतात GOAT इंडिया टूरमध्ये सहभागी होत आहे. यावेळी तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि नवी दिल्ली अशा चार शहरांचा दौरा करणार आहे. आज सकाळी ९:३० वाजतानंतर तो कोलकातामध्ये लोकांना भेटण्यास सुरुवात करेल. .FIFA World Cup 2026: अर्जेंटिनाची सलामी अल्जेरियाविरुद्ध; विश्वकरंडक फुटबॉल ड्रॉ, ११ जून ते १९ जुलै स्पर्धेचा कालावधी.त्यानंतर सकाळी ११ वाजता युवा भारती स्टेडियममध्ये त्याच्या ७० फूट उंच पुतळ्याचे वर्चुअल अनावरण करण्यात येणार आहे. याशिवाय कोलकाता येथे तो सौरव गांगुली, शाहरुख खान आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनादेखील भेटणार आहे..Football Messi India : फुटबॉलचा बादशाह मेस्सी मुंबईत, कोल्हापूरचे पाच जण मेस्सीसोबत खेळणार फुटबॉल, ‘प्रोजेक्ट महादेवा’अंतर्गत निवड.महत्त्वाचे म्हणजे दुपारी १२:३० वाजता तो फुटबॉलचा एक सामना देखील खेळणार आहे. त्यानंतर मेस्सी दुपारी २ वाजता हैदराबादला रवाना होईल. दुपारी ४ वाजता हैदराबादला पोहोचल्यानंतर राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये पुन्हा फुटबॉल सामना खेळेल. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी देखील या सामन्यात होतील. संध्यकाळी हैदराबामध्ये संगीत कार्यक्रम पार पडेल. त्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी मुंबईत येईल आणि त्यानंतर दिल्लीचा दौरा करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.