Lionel Messi in India : मेस्सीचं भारतात आगमन! फुटबॉलप्रेमींकडून फटाक्यांची आतषबाजी, एक झलक पाहण्यासाठी तोबा गर्दी; पाहा VIDEO

football superstar Lionel Messi arrives in India : लिओनल मेस्सी आजपासून भारत दोऱ्यावर आहेत. शनिवारी पहाटे ३ वाजता त्याचं कोलकाता येथे आमगन झालं. यावेळी तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली अशा ४ शहरांचा दौरा करणार आहे. यावेळी फुटबॉल प्रेमींकडून त्याचं स्वागत करण्यात आलं.
Shubham Banubakode
Updated on

अर्जेंटिनाचा स्टार फुटबॉल खेळाडू लिओनल मेस्सी तब्बल १४ वर्षांनंतर भारतात दाखल झाला आहे. यावेळी तो तीन दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर आहे. आज पहाटे ३.३० वाजता त्याचे कोलकाता विमानतळावर आगमन झाले. चोख सुरक्षा बंदोबस्तात मेस्सी बाहेर येताच त्याला पाहण्यासाठी जमलेल्या फुटबॉल चाहत्यांनी एकच जल्लोष केला. कोलकाता मधील रस्त्यांवर ठिकठिकाणी आतषबाजी करण्यात आली. तसेच विमानतळ परिसरात तर फॅन्सनी तोबा गर्दी केली होती.

