Lionel Messi : अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने इतिहास रचला, ६६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच खेळाडू...

Lionel Messi creates history in FIFA World Cup 2026 Final: जगातील सर्वोत्तम फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी, हा आपल्या कारकीर्दितील शेवटचा वर्ल्ड कप खेळतोय... अर्जेंटिनाचा कर्णधार स्पेनविरुद्धच्या फायनलसाठी सज्ज झालेला असताना नावावर आणखी एक पराक्रम केला. मेस्सीने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये अनेक विक्रम नावावर केले, परंतु आजचा विक्रम हा खास ठरला. २०२२ चा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर ३९ वर्षीय मेस्सी सलग दुसऱ्या वर्ल्ड कप फायलनमध्ये अर्जेंटिनाचे नेतृत्व करतोय. .मेस्सी अर्जेंटिनाच्या मोहिमेचा स्टार ठरला आहे आणि अभूतपूर्व तिसऱ्यांदा गोल्डन बॉल पुरस्कार जिंकण्याची शक्यता आहे. हा ३९ वर्षीय खेळाडू आठ गोलांसह चालू स्पर्धेत दुसरा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे. त्याच्या नावावर चार असिस्ट्सदेखील आहेत.Lionel Messi Creates Historyमेस्सीने आज इतिहासात आपले नाव आणखी एका विक्रमाने कोरले आणि २०१४ व २०२२ मध्येही तो फायनलमध्ये अर्जेंटिनाच्या अंतिम ११ मध्ये कायम होता. तीन फायनलमध्ये सुरुवातीच्या ११ खेळाडूंमध्ये असणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला. २०१४ मध्ये त्यांना जर्मनीकडून पराभव पत्करावा लागला होता, तर २०२२ मध्ये फ्रान्सविरुद्ध अर्जेंटिनाने विजय मिळवला होता. आज मेस्सी तिसऱ्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये पहिल्या ११ खेळाडूंमध्ये स्थान टिकवून आहे..तो ब्राझीलच्या काफू (१९९४, १९९८ आणि २००२) नंतर तीन अंतिम सामन्यांमध्ये खेळणारा दुसरा खेळाडू आहे. पण, १९९४ मध्ये इटलीविरुद्ध काफू बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला होता. त्याने ही स्पर्धा दोनदा जिंकली (१९९४ मध्ये इटलीविरुद्ध आणि २०२२ मध्ये जर्मनीविरुद्ध), तर १९९८ मध्ये फ्रान्सविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला होता. ब्राझीलचे पेले आणि रोनाल्डो, तसेच पश्चिम जर्मनीचे लोथार मॅथ्यूस आणि पिएर लिटबार्स्की हे तीन अंतिम सामने खेळलेल्या संघांचा भाग होते, परंतु ते केवळ दोनदाच अंतिम सामन्यात खेळले..Lionel Messi Breaks 62-Year-Old Recordमेस्सीने ६६ वर्षांचा जुना विक्रम मोडला. तो वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात सुरुवातीपासून खेळणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. पश्चिम जर्मनीचा गोलरक्षक डिनो झॉफनंतर, या स्पर्धेतील सर्वात मोठ्या क्रीडा प्रकाराच्या अंतिम सामन्यात खेळणारा तो दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू आहे. मेस्सी ३९ वर्ष व २६ दिवसांचा आहे आणि त्याने गुन्नार ग्रेन ( ३७ वर्ष व २४१ दिवस, स्वीडन) यांचा १९५८ सालचा विक्रम मोडला..मेस्सी हा तीन वर्ल्ड कप अंतिम सामने खेळणारा पहिला कर्णधार आहे. यापूर्वी चार खेळाडूंनी दोन अंतिम सामन्यांमध्ये आपल्या संघाचे नेतृत्व केले आहे. यामध्ये डिएगो मॅराडोना, डुंगला, ह्यूगो लोरिस आणि कार्ल-हाइन्झ रुमेनिगे यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.