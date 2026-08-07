Lionel Messi Scores Brace: विश्वकरंडकानंतर मेस्सीचा डबल धमाका; इंटर मियामीचा सॅन लुईसवर ४-२ने विजय

मियामी: अर्जेंटिना-स्पेन यांच्यामध्ये फुटबॉल विश्वकरंडकातील अंतिम सामना रंगला. स्पेनने अर्जेंटिनावर विजय मिळवत २०१०नंतर विश्वविजेता होण्याचा मान संपादन केला. जगज्जेतेपदाच्या लढतीनंतर अर्जेंटिना महान खेळाडू लिओनेल मेस्सी याने इंटर मियामी क्लबसाठी दोन गोल झळकावले. इंटर मियामी क्लबने लीग्स करंडकातील लढतीत सॅन लुईस संघावर ४-२ असा विजय साकारला. दरम्यान, विजांचा कडकडाट होत असल्याने दुसऱ्या सत्रामध्ये हा सामना सुमारे ३० मिनिटे थांबवावा लागला..लिओनेल मेस्सीने ११व्या आणि ४४व्या मिनिटाला गोल केले. लीग्स करंडकातील १२ सामन्यांत त्याचे १४ गोल झाले असून, स्पर्धेच्या इतिहासात तो लॉस एंजेलिस एफसीच्या डेनिस बुआंगापेक्षा एका गोलने पुढे गेला आहे.दरम्यान, टेलास्को सेगोव्हिया आणि बचावपटू मिकाएल यांनीही प्रत्येकी एक गोल केला. तसेच नोआ अॅलनने तीन गोलसाठी निर्णायक पास दिले. या विजयासह इंटर मियामीचा सलग आठ सामन्यांचा अपराजित प्रवास कायम राहिला..Champion Surajkumar Chand: सूरजकुमारचे ऐतिहासिक सुवर्णपदक; जागतिक विद्यापीठ स्क्वॉश स्पर्धेमध्ये नेत्रदीपक कामगिरी.विश्वकरंडकानंतर लिओनेल मेस्सीचा हा दुसरा सामना होता. तो पुन्हा सुरुवातीच्या संघात खेळला. विश्वकरंडकात त्याने अर्जेंटिनाला सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत नेले होते, मात्र अंतिम सामन्यात स्पेनकडून १-० असा पराभव झाला. ३९ वर्षीय लिओनेल मेस्सी मागील सामन्यात कोलंबसविरुद्ध ३७ मिनिटे राखीव खेळाडू म्हणून खेळला. ही लढत २-२ अशी बरोबरीत राहिली..कोलंबसविरुद्ध गोल न करता परतलेल्या लिओनेल मेस्सीने या वेळी सुरुवातीपासूनच प्रभाव टाकला. सामन्याच्या चौथ्या मिनिटाला डेव्हिड रॉड्रिगेझने सॅन लुईसला आघाडी मिळवून दिली होती. त्यानंतर लिओनेल मेस्सीने अॅलनच्या लांब पासवर सुंदर गोल करून बरोबरी साधली. पहिल्या सत्राच्या अखेरीस त्याने आणखी एक गोल केला. शिवाय अतिरिक्त वेळेत मिकाएलच्या गोलसाठीही पास दिला. सॅन लुईसकडून राफा लॉरेन्तेनेही एक गोल केला..8th Pay Commission : कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगात नेमकं काय ठरणार?, चर्चा निर्णायक टप्प्यात .लुईस सुआरेझची अनुपस्थिती२०२३ मध्ये क्लबमध्ये दाखल झाल्यानंतर लिओनेल मेस्सीने इंटर मियामीला लीग्स कपचे विजेतेपद मिळवून दिले होते. गेल्या वर्षीही संघ अंतिम फेरीत पोहोचला, मात्र सिएटलकडून ३-० असा पराभव झाला. त्या सामन्यानंतर झालेल्या गोंधळात लुईस सुवारेझवर सहा सामन्यांची बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे मागील चार सामन्यांत सात गोल करणारा लुईस सुवारेझ या सामन्यात उपलब्ध नव्हता आणि यंदाच्या लीग्स कपमध्येही तो खेळणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.