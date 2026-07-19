Lionel Messi: फुटबॉलच नव्हे तर जगभरातील सुपरस्टारही मेस्सीचे चाहते; विश्वचषक फायनलपूर्वी मेस्सीची जगभर चर्चा

न्यूयॉर्क : फॅनॅटिक्स फेस्टमध्ये शुक्रवारी रात्री एका कार्यक्रमात एका मंचावर एकाच वेळी सात वेळा सुपर बाऊल विजेता टॉम ब्रॅडी, पुरुष एकेरीत सर्वाधिक ग्रँडस्लॅम विजेता नोवाक जोकोविच आणि पुरुष बास्केटबॉलमधील चार वेळचा ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता केविन ड्युरंट हे उपस्थित होते. कार्यक्रम संपताना या सर्वांनी एकाच व्यक्तीसोबत सेल्फी काढण्याची उत्सुकता दाखवली, व्यक्ती होती अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी..फिफाने न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित चार दिवसांच्या ‘फॅनॅटिक्स फेस्ट’ला अंतिम सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदांचे स्थळ म्हणून निवडले होते. स्वाक्षरी सत्रे, सेलिब्रिटींची उपस्थिती आणि विविध कार्यक्रमांनी गजबजलेल्या या सोहळ्यात शेकडो चाहत्यांना मेस्सीला जवळून पाहण्याची संधी मिळाली..Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार.या कार्यक्रमाची संकल्पना वेगळी होती. पारंपरिक पत्रकार परिषदांप्रमाणे पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्याऐवजी, उपस्थित महान खेळाडूंनी अर्जेंटिना आणि स्पेनच्या खेळाडूंना आणि प्रशिक्षकांना प्रश्न विचारले..टॉम ब्रॅडी याने मेस्सीला या आठवड्यात सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालेल्या त्या छायाचित्राबद्दल विचारले, ज्यामध्ये मेस्सी एका लहान बाळाला आंघोळ घालताना दिसतो. तेच बाळ पुढे स्पेनचा उदयोन्मुख स्टार लामिन यमाल आहे. काय विलक्षण छायाचित्र आहे, एवढेच मेस्सी हसत म्हणाला..नोवाक जोकोविचने अर्जेंटिनाचे प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी यांना दबावाचा सामना कसा करतात, असा प्रश्न विचारला. त्यानंतर त्यांनी तोच प्रश्न मेस्सीलाही विचारला आणि उत्तर संपल्यावर फक्त ‘ग्रासियास, लिओ’ एवढेच जोकोविच म्हणाला. अर्जेंटिना आणि स्पेन या दोन्ही संघांनी या वेगळ्या कार्यक्रमाचा मनापासून आनंद घेतला. विश्वकरंडक अंतिम सामना जसा भव्य सोहळा असतो, तसाच हा पूर्वसंध्येचा कार्यक्रमही ठरला..Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार.हा आमच्यासाठी आणखी एक सामना आहे, असे अर्जेंटिनाचे प्रशिक्षक लिओनेल स्कालोनी म्हणाले. विश्वकरंडकाचा अंतिम सामना आहे, याचाच सतत विचार करून उपयोग नाही, कारण त्यामुळे दबाव वाढतो, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.