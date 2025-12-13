क्रीडा

Messi and Revanth Reddy Football Video : लिओनेल मेस्सीने हैदराबादेत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डींसोबत खेळला फुटबॉल; हजारो चाहत्यांचा उत्साह शिगेला!

Lionel Messi Plays Football with Telangana CM Revanth Reddy : लिओनेल मेस्सी तीन दिवसांच्या GOAT इंडिया टूरवर आलेला आहे ; जाणून घ्या, मुंबईत कधी येणार?
Lionel Messi playing football alongside Telangana Chief Minister Revanth Reddy in Hyderabad as thousands of fans cheer during the historic event.

Lionel Messi Hyderabad : जगप्रसिद्ध महान फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी तीन दिवसांच्या GOAT इंडिया टूरवर आहे, ज्याची सुरुवात आज (१३ डिसेंबर) रोजी कोलकाता येथे   आगमनाने झाली. लुईस सुआरेझ आणि रॉड्रिगो डी पॉल हे या टूरमध्ये लिओनेल मेस्सीसोबत आहेत. कोलकात्याच्या सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये झालेल्या कार्यक्रमानंतर, मेस्सी संध्याकाळी हैदराबादला पोहोचला, जिथे त्याने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासोबत राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियममध्ये फुटबॉल खेळला.

हैदराबादमध्ये, मेस्सीने मुलांमधील मैत्रीपूर्ण सामन्यातही भाग घेतला, ज्यामध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी देखील एका संघातून खेळले. त्यानंतर त्याने मुख्यमंत्री रेड्डीसोबत फुटबॉल खेळला, दोघांनीही गोलपोस्टवर चेंडू सहज मारला. सामन्यानंतर, मेस्सीने स्टेडियममध्ये जमलेल्या चाहत्यांच्या दिशेने फुटबॉल मारून त्यांचा आनंद दिला. लिओनेल मेस्सीचा भारतात मोठा चाहता वर्ग आहे.

मेस्सी कोलकात्यात दाखल झाल्यापासूनच इकडै हैदराबादेतील चाहते त्याची आतूरतेने वाट पाहत होते. ज्यामुळे मैदान हजारो चाहत्यांनी गच्च भरलेले होते. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि मेस्सी यांच्यातील फुटबॉल सामना स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व चाहत्यांनी आनंद घेतला.

Viral Couple Dance Video : 'कपल'ने सोशल मीडियावर केली हवा; भन्नाट ‘डान्स’ तुम्ही पाहिला का?

हैदराबाद दौरा पूर्ण केल्यानंतर, लिओनेल मेस्सी GOAT इंडिया टूरच्या दुसऱ्या दिवशी  मुंबईत पोहचणार आहे. या ठिकाणी तो एक सेलिब्रिटी फुटबॉल सामना खेळेल,  ज्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघातील काही मोठे स्टार तसेच बॉलिवूड स्टार्सचा समावेश असू शकतो. आता मुंबईतील चाहते देखील या कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मेस्सीचा हा टूर १५ डिसेंबर रोजी दिल्लीत संपणार आहे.

