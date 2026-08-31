Lionel Messi Retirement : "हा निर्णय मनाला वेदना देणारा"; लिओनेल मेस्सीची निवृत्ती, म्हणाला, ''आता माझ्याकडे देण्यासाठी...''

Lionel Messi announces international football retirement : अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू आणि जगभरातील चाहत्यांच्या गळ्यातील ताईत असलेला लियोनेल मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सोमवारी मेस्सीने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्जेंटिनाच्या जर्सीत तब्बल २० वर्षे मैदान गाजवल्यानंतर आता निवृत्ती घेत असल्याचं त्याने सांगितलं. .मेस्सीने अर्जेंटिनासाठी १८५ पेक्षा जास्त सामने खेळले आहेत. या काळात त्याने देशासाठी सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू म्हणून आपलं नाव इतिहासात कोरलं आहे. २०२२ मध्ये मेस्सीच्या नेतृत्वाखाली अर्जेंटिनाने फिफा विश्वचषक जिंकला होता. त्याआधी आणि त्यानंतरही कोपा अमेरिका स्पर्धेत संघाला सलग दोन विजेतेपद मिळवून देण्यात त्याचा मोठा वाटा राहिला आहे..Ajinkya Rahane : ना रोहित, ना कोहली; निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला पहिला कॉल कुणी केला? म्हणाला, तू आणखी खेळायला हवं होतंस....सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने निवृत्तीचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय आपल्यासाठी कठीण आणि मनाला वेदना देणारा असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. “मी नेहमी या जर्सीसाठी संघर्ष केला आणि माझं सर्वस्व दिलं. फुटबॉलच्या माध्यमातून तुम्हाला आनंद द्यायचा आणि अर्जेंटिनाचा नागरिक असल्याचा अभिमान वाटावा, यासाठी मी कायम प्रयत्न केला, आता माझ्याकडे देण्यासाठी काहीही नाही,” अशा भावना त्याने व्यक्त केल्या आहेत..आपल्या २० वर्षांच्या प्रवासात मिळालेल्या प्रेमाबद्दल मेस्सीने चाहत्यांचे आभार मानले. आता संघात अनेक प्रतिभावान युवा खेळाडू येत आहेत आणि त्यांना संधी मिळावी ही आपली भूमिका आहे, अशी भावना त्याने व्यक्त केली आहे. मेस्सीने आपल्या कुटुंबीयांपासून ते प्रशिक्षक, सहकारी खेळाडू आणि संचालकांपर्यंत सर्वांचे आभार मानले. अर्जेंटिनासाठी खेळताना असंख्य आठवणी असल्याचं तो म्हणाला..Ajinkya Rahane Exclusive : अजिंक्यचे भारताकडून खेळण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, याची भीती होती.. पण तो खचला नाही! राधिकाचे डोळे भरून आले, रहाणेने सावरले....दरम्यान, मेस्सीने राष्ट्रीय संघातून निवृत्ती घेतली असली तरी तो क्लब फुटबॉल खेळणार आहेत. तो इंटर मियामीकडून एमएलएसमध्ये खेळत असून त्याचा क्लबसोबत करार आहे. त्यामुळे अर्जेंटिनाच्या जर्सीत मेस्सी दिसणार नसला, तरी क्लब फुटबॉलमध्ये त्याची जादू पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.