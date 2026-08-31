क्रीडा

Lionel Messi Retirement : "हा निर्णय मनाला वेदना देणारा"; लिओनेल मेस्सीची निवृत्ती, म्हणाला, ''आता माझ्याकडे देण्यासाठी...''

Argentina Star Announces International Football Retirement : अर्जेंटिनाच्या जर्सीत तब्बल २० वर्षे मैदान गाजवल्यानंतर आता निवृत्ती घेत असल्याचं त्याने सांगितलं.
Lionel Messi Retirement

Lionel Messi Retirement

esakal

Shubham Banubakode
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Lionel Messi announces international football retirement : अर्जेंटिनाचा महान फुटबॉलपटू आणि जगभरातील चाहत्यांच्या गळ्यातील ताईत असलेला लियोनेल मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सोमवारी मेस्सीने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्जेंटिनाच्या जर्सीत तब्बल २० वर्षे मैदान गाजवल्यानंतर आता निवृत्ती घेत असल्याचं त्याने सांगितलं.

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