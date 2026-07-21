क्रीडा

Lionel Messi: मेटलाइफ स्टेडियम मेस्सीसाठी दुर्दैवी; कोपा अमेरिकापाठोपाठ विश्वकरंडक स्पर्धेतही अपयश

MetLife Stadium Brings Back Painful Memories for Messi: मेटलाइफ स्टेडियम पुन्हा एकदा लिओनेल मेस्सीसाठी दुर्दैवी ठरले. २०१६ च्या कोपा अमेरिकेनंतर आता FIFA World Cup Final मध्येही अर्जेंटिनाला पराभवाचा सामना करावा लागला.
Lionel Messi

Lionel Messi

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सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूजर्सी: या विश्वकरंडक स्पर्धेचा अंतिम सामना झालेले भव्यदिव्य मेटलाइफ स्टेडियम सर्वांसाठी आकर्षण आणि प्रतिष्ठेचे असले तरी हे स्टेडियम अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीसाठी १० वर्षांपूर्वीही दुर्दैवी ठरले होते. या स्टेडियमवर त्याला विजेतेपद अखेर जिंकताच आले नाही.

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