Lionel Messi: मेटलाइफ स्टेडियम मेस्सीसाठी दुर्दैवी; कोपा अमेरिकापाठोपाठ विश्वकरंडक स्पर्धेतही अपयश

न्यूजर्सी: या विश्वकरंडक स्पर्धेचा अंतिम सामना झालेले भव्यदिव्य मेटलाइफ स्टेडियम सर्वांसाठी आकर्षण आणि प्रतिष्ठेचे असले तरी हे स्टेडियम अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सीसाठी १० वर्षांपूर्वीही दुर्दैवी ठरले होते. या स्टेडियमवर त्याला विजेतेपद अखेर जिंकताच आले नाही..२०१६ मध्ये कोपा अमेरिका या दक्षिण अमेरिका खंडासाठी प्रतिष्ठेची असलेल्या कोपा अमेरिका स्पर्धेचा अंतिम सामना चिली विरुद्ध अर्जेंटिना यांच्यात झाला होता. पेनल्टी शूटआऊटवर झालेल्या त्या सामन्यात अर्जेंटिनाचा २-४ असा पराभव झाला होता..Akola: चॉकलेटचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; एलसीबीकडून आरोपी अटकेत.मेस्सीकडून पेनल्टीही हुकली होती. त्यामुळे प्रचंड निराश झालेल्या मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून तडाकीफडकी निवृत्ती जाहीर केली होती. त्याचे वय त्या वेळी २९ वर्षेच होते..आपण अर्जेंटिनाला कोणतेही विजेतेपद मिळवून देऊ शकत नाही, अशी नाराजी त्याच्या मनात होती. मेस्सीच्या त्या घोषणेमुळे फुटबॉल विश्वात खळबळ.FIFA World Cup: नियतीही आमच्या बाजूने, स्पेनसाठी निर्णायक गोल करणाऱ्या टोरेसची भावना.उडाली होती, मात्र बरीच समजूत काढल्यानंतर त्याने निवृत्ती मागे घेतली. पुन्हा मैदानात उतरल्यावर मेस्सीचा खेळ अधिक बहरला आणि पुढील दोन कोपा अमेरिका स्पर्धेत तो विजेता ठरला. इतकेच नव्हेतर २०२२ मध्ये कतार येथे झालेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतही विजेतेपद मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.