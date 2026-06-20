Lionel Messi Controversy: लिओनेल मेस्सीच्या विरोधात Fifa कडे दाखल झाली तक्रार; अर्जेंटिनाच्या सुपरस्टारवर एका सामन्याच्या बंदीची कारवाई? नेमकं प्रकरण काय?

Lionel Messi red card controversy explained: गतविजेत्या अर्जेंटिनाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ ची सुरूवात एकदम दणक्यात केली. कर्णधार लिओनेल मेस्सीने हॅटट्रिक नोंदवताना अनेक विक्रम मोडले आणि संघाला अल्जेरियावर ३-० असा विजय मिळवून दिला. पण, या सामन्यात घडलेल्या एका प्रसंगामुळे मेस्सी वादात अडकला आहे आणि आता तर अल्जेरियाच्या संघाने त्या वादाविरोधात फिफाकडे तक्रार दाखल केली आहे. हा वाद नेमका काय होता?.या सामन्यात मेस्सी आणि अल्जेरियाचा कर्णधार Aissa Mandi यांच्यातील एका वादग्रस्त क्षणाने सामन्यानंतरच्या बातम्यांमध्ये सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतले. ही घटना पहिल्या हाफमध्ये घडली, जेव्हा मेस्सीने मागून आपला उचललेला बूट मांडीच्या पोटरीवर मारल्याचे दिसले. अल्जेरियाच्या खेळाडूंनी त्यावेळी रेफरीकडे कारवाईची मागणी केली, परंतु त्यांनी खेळ सुरू ठेवण्या सांगितले. चांनी पुनरावलोकन न केल्यामुळे प्रचंड टीका झाली..Fifa World Cup 2026 : ब्राझीलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! स्पर्धा इतिहासातील सर्वाधिक गोल; हैतीवर दणदणीत विजय, पण C गटातील चुरस वाढली ."ही तक्रार प्रामुख्याने लिओनेल मेस्सीच्या त्या कृतीबद्दल आहे, ज्यासाठी रेड कार्ड मिळायलाच हवे होते. अर्जेंटिनाचा संघ अधिक चांगला होता, पण जेव्हा काही घटना अन्यायकारकपणे हाताळल्या गेल्या असे आम्हाला वाटते, तेव्हा आम्ही गप्प बसू शकत नाही. सामन्यात तीन अशा परिस्थिती होत्या, जिथे अधिक कठोर कारवाई करणे आवश्यक होते, परंतु VAR ने त्यांपैकी कोणत्याही परिस्थितीत हस्तक्षेप केला नाही" असे अल्जेरियन फुटबॉल फेडरेशनच्या एका सूत्राने AFP ला सांगितले..Did Messi Deserve Red Card?या वादग्रस्त निर्णयामुळे सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली, ज्यात चाहते आणि तज्ञांनी आपापली मते मांडली. मेस्सी शिक्षेतून सुटल्याने दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक ह्यूगो ब्रूस स्पष्टपणे नाराज झाले होते, तर त्यांचा मिडफिल्डर थेम्बा झ्वाने याला जवळपास त्याच कारणावरून तीन सामन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. मेस्सीला तिथे रेड कार्ड मिळाले असते, तर त्याला एका सामन्याच्या बंदीच्या कारवाईचा सामना करावा लागला असता. आता अल्जेरियाच्या तक्रारीवर फिफा काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.