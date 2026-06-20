क्रीडा

Lionel Messi Controversy: लिओनेल मेस्सीच्या विरोधात Fifa कडे दाखल झाली तक्रार; अर्जेंटिनाच्या सुपरस्टारवर एका सामन्याच्या बंदीची कारवाई? नेमकं प्रकरण काय?

Could Lionel Messi face a one-match ban? फिफा वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये अर्जेंटिनाच्या विजयाइतकीच चर्चा आता लिओनेल मेस्सीभोवती निर्माण झालेल्या नव्या वादाची होत आहे. अर्जेंटिनाकडून अल्जेरियाचा पराभव झाल्यानंतर अल्जेरिया फुटबॉल महासंघाने FIFA कडे अधिकृत तक्रार दाखल केल्याचे वृत्त आहे.
Algeria filed complaint against Lionel Messi

Algeria filed complaint against Lionel Messi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Lionel Messi red card controversy explained: गतविजेत्या अर्जेंटिनाने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ ची सुरूवात एकदम दणक्यात केली. कर्णधार लिओनेल मेस्सीने हॅटट्रिक नोंदवताना अनेक विक्रम मोडले आणि संघाला अल्जेरियावर ३-० असा विजय मिळवून दिला. पण, या सामन्यात घडलेल्या एका प्रसंगामुळे मेस्सी वादात अडकला आहे आणि आता तर अल्जेरियाच्या संघाने त्या वादाविरोधात फिफाकडे तक्रार दाखल केली आहे. हा वाद नेमका काय होता?

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