Argentina vs Austria : ५६ वर्षानंतर चमत्कार झाला... लिओनेल मेस्सीचा World Cup मध्ये दरारा, ९६ वर्षांच्या स्पर्धा इतिहासात तिघांनाच हा पराक्रम जमलाय...

Argentina vs Austria Fifa World Cup 2026: लिओनेल मेस्सीने ( Lionel Messi) ने फुटबॉल विश्वाला आपल्या कवेत घेतले आणि फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा २०२६ मधील दुसऱ्याच सामन्यात विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. अर्जेटिंनाच्या कर्णधाराने सोमवारी ऑस्ट्रियाविरुद्धच्या सामन्यात पहिल्या हाफमध्ये गोल केला आणि वर्ल्ड कप इतिहासात सर्वाधिक १७ गोल त्याच्या नावावर जमा झाले. यासह त्याने आणखी एक विक्रम केला, जो मागील ५६ वर्षांत कोणालाही नव्हता जमला, तर स्पर्धा इतिहासात ९६ वर्षांत असा पराक्रम करणारा तो तिसरा खेळाडू ठरला..पेनल्टी गमावली, पण पलवार झाला...हॅटट्रिकने फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेची सुरुवात करणाऱ्या लिओनेल मेस्सीने दुसऱ्या सामन्यात वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. अल्जेरियाविरुद्ध ३ गोल करून मेस्सी वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक गोल करणाऱ्या मिरोस्लेव्ह क्लोजच्या ( १६) शेजारी येऊन बसला होता आणि त्यामुळे सोमवारी ऑस्ट्रियाविरुद्धचा ऐतिहासिक क्षण टिपण्यासाठी साऱ्यांच्या नजरा खिळल्या होत्या. १०व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाला पेलन्टी मिळाली आणि मेस्सी गोल करण्यासाठी आलेला दिसताच, स्टेडियम दणाणून गेले. मोबाईल कॅमेरे 'तो' ऐतिहासिक क्षण टिपण्यासाठी बाहेर काढले गेले. पण, मेस्सीची पेनल्टी हुकली, चेंडू गोलखांब्याला जाऊन आदळला अन् सारे निराश झाले....Lionel Messi ने इतिहास रचला! वर्ल्ड कपमध्ये असा पराक्रम करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला; पेनल्टी हुकली, पण विक्रमाची संधी साधली....मेस्सीची ऐतिहासिक कामगिरी...मेस्सीने वर्ल्ड कप स्पर्धेत ७ पेनल्टी शॉट घेतले आणि त्यापैकी ४ यशस्वी झाले. टेक्सास राज्यात अर्जेंटिनासाठी मेस्सीने मारलेले दोन पेनल्टी गोल अयशस्वी ठरले. यापूर्वी इक्वेडोरविरुद्ध २०२४ कोपा अमेरिका शूटआऊटमधील (ह्यूस्टनमध्ये) त्याचा प्रयत्न फसला होता. मेस्सीने सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले आणि ऑस्ट्रियाचे बचावपटू त्याला चतुराईने रोखताना दिसले. मात्र, या चतुर खेळाडूने ३८व्या मिनिटाला विक्रमाला गवसणी घातलीच... फॅकुंडो मेडिनाच्या पासवर मेस्सीने डाव्या पायाने चेंडू गोलजाळीत धाडला अन् वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक १७ गोल करणारा तो जगातला पहिला खेळाडू ठरला. त्याने जर्मनीच्या क्लोजचा ( १६) विक्रम मोडला. फ्रान्सचा कायलिन एमबापे ( १४) यालाही हा विक्रम खुणावतोय..आपल्या ३९ व्या वाढदिवसाच्या दोन दिवस आधी, मेस्सीने वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सलग सहा सामन्यांमध्ये गोल करणाऱ्या जस्ट फॉन्टेन ( स्वीडन, १९५८) आणि जॅरझिन्हो ( मेक्सिको १९७०) यांच्या विक्रमाशीही बरोबरी केली. मेस्सीच्या गोलने अर्जेंटिनाला पहिल्या हाफमध्ये १-० असे आघाडीवर ठेवले. चाळीस वर्षांपूर्वी याच दिवशी, दिएगो मॅराडोना यांनी मेक्सिको सिटीमध्ये इंग्लंडविरुद्ध अर्जेंटिनाच्या २-१ अशा उपांत्यपूर्व फेरीतील विजयात आपले दोन सर्वात प्रसिद्ध वर्ल्ड कप स्पर्धेतील गोल केले होते. चाळीस वर्षांनंतर, मेस्सीने अर्जेंटिनाच्या फुटबॉल चाहत्यांना २२ जून हा दिवस हृदयात जपण्याचे आणखी एक कारण दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.