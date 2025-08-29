Lionel Messi Retirement: लिओनेल मेस्सीचे निवृत्तीचे संकेत! घरच्या मैदानावर शेवटचा सामना खेळणार, संपूर्ण परिवार उपस्थित राहणार

लिओनेल मेस्सीने ४ सप्टेंबर रोजी व्हेनेझुएलाविरुद्धचा वर्ल्ड कप पात्रता सामना हा घरचा शेवटचा सामना असू शकतो असे संकेत दिले.अर्जेंटिना आधीच २०२६ वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरला असून गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे.ब्यूनस आयर्समध्ये होणाऱ्या या सामन्यासाठी मेस्सीचा संपूर्ण परिवार उपस्थित राहणार आहे. मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत १९३ सामने खेळून ३१ गोल केले आहेत..Will Lionel Messi retire after Argentina vs Venezuela World Cup qualifier? : जगातील महान फुटबॉलपटूंपैकी एक लिओनेल मेस्सीने अर्जेंटिनासोबतचा आपला प्रवास संपवण्याचे संकेत दिले आहेत. ३८ वर्षीय मेस्सीचे जगभरात फॅन्स आहेत आणि सध्याच्या घडीतील सर्वात यशस्वी फुटबॉलपटूंमध्ये त्याचे नाव आघाडीवर आहे. फुटबॉलच्या मैदानात नजाकतेने तो चेंडूवर ताबा ठेवतो आणि प्रतिस्पर्धीत बचावपटूंना चकवायचं कसं, हे तो अचूक जाणतो. उंची कमी असली तरी त्याने कारकिर्दीत त्याने घेतलेली भरारी ही भल्याभल्यांना थक्क करणारी आहे. त्यामुळेच त्याच्या निवृत्तीच्या वृत्ताने चाहत्यांना धक्का बसणे साहजिक आहे..एका चॅनेलशी बोलताना ३८ वर्षीय मेस्सी म्हणाला की,'४ सप्टेंबर रोजी ब्यूनस आयर्समध्ये व्हेनेझुएलाविरुद्ध होणारा वर्ल्ड कप पात्रता सामना हा माझा शेवटचा घरचा सामना असू शकतो.' गतविजेता अर्जेंटिना २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी आधीच पात्र ठरला आहे आणि ३५ गुणांसह दक्षिण अमेरिकन गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे. पण, मेस्सीसाठी ब्यूनस आयर्समधील एस्टाडिओ मोन्युमेंटलमधील व्हेनेझुएलाविरुद्धचा सामना भावनिक असणार आहे..Viral Video : पाकिस्तानचा जाहीर अपमान! पत्रकाराने अफगाणिस्तानला विचारलेला प्रश्न शेजाऱ्यांना जिव्हारी लागला, कर्णधाराचा चेहरा....लीग कप सेमीफायनलमध्ये इंटर मियामीने ऑर्लँडो सिटीला हरवल्यानंतर मेस्सी म्हणाला, ब्यूनस आयर्समध्ये होणारा सामना हा माझ्यासाठी खूप खास असणार आहे. कारण हा माझा शेवटचा क्वालिफायर सामना आहे. यानंतर मैत्रीपूर्ण सामने होतील की नाही, याची मला कल्पना नाही. त्यामुळेच हा सामना माझ्यासाठी खूप खास आहे. माझे संपूर्ण कुटुंब माझ्यासोबत असेल. माझी पत्नी, माझी मुले, माझे पालक, माझी भावंडं आणि नातेवाईक, हे सर्व माझ्यासोबत असतील. यानंतर काय होईल हे मला माहित नाही..मेस्सीने वर्ल्ड कप पात्रता फेरीत १९३ सामने खेळले आहेत आणि विक्रमी ३१ गोल केले आहेत.२०२२ मध्ये कतार वर्ल्ड कप जिंकणे ही त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठी कामगिरी होती, ज्याने त्याला फुटबॉल इतिहासातील महान खेळाडूंमध्ये कायमचे स्थान मिळवून दिले..मेस्सी ९ सप्टेंबर रोजी इक्वेडोरविरुद्धच्या पुढील पात्रता सामन्यातही खेळण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तो सामना घराबाहेर असेल. त्यामुळे ४ सप्टेंबर रोजी ब्यूनस आयर्समध्ये होणारा सामना कदाचित स्थानिक चाहत्यांना त्याला वर्ल्ड कप पात्रता सामन्यात खेळताना पाहण्याची शेवटची वेळ असेल. मेस्सीने अद्याप आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही..Asia Cup 2025: २२ षटकार, २१ चौकार अन् २८५ धावा! संजू सॅमसनचा नाद खुळा खेळ; गौतम गंभीरला लागेल वेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.