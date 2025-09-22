महाराष्ट्रातील तरुणांना लियोनेल मेस्सीसह खेळण्याची संधी; अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलपटू १४ डिसेंबरला मुंबईत

Lionel Messi will arrive in Mumbai on December 14, 2025 : अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलपटू लियोनेल मेस्सी हा भारतात येणार आहे. या दौऱ्यामध्ये तो या वर्षी १४ डिसेंबरला मुंबईत येणार असून याप्रसंगी याविश्वविजेत्या खेळाडूसह सराव करण्याची संधी महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंना लाभणार आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावरून याबाबतची माहिती दिली. .लियोनेल मेस्सी याचे हस्ताक्षर असलेला फुटबॉल याप्रसंगी देण्यात आला. मुख्यमंत्र्याकडून लियोनेल मेस्सी मुंबईत येणार असल्याने आनंद व्यक्त करण्यात आला. लियोनेल मेस्सीच्या ग्रँड वेलकमसाठी महाराष्ट्र सज्ज असल्याचेही यावरून समजले..Indian Football Squad : भारताचा फुटबॉल संघ नव्या आव्हानासाठी सज्ज; नेशन्स करंडक, सुनील छेत्रीला स्थान नाहीच.दरम्यान, अर्जेंटिनाचा हा महान खेळाडू १४ डिसेंबर रोजी मुंबईत असणार आहे. लियोनेल मेस्सी महाराष्ट्रातील युवा खेळाडूंसोबत सराव करणार आहे. या दिग्गज खेळाडूसोबत एकाच मैदानात खेळण्याचे भाग्य मोजक्याच युवा खेळाडूंना लाभणार आहे. क्रीडा विभाग, एमआयटीआरए व डब्ल्यूआयएफए हे एकत्रितपणे युवा खेळाडूंचा शोध घेणार आहे. निवडण्यात आलेले खेळाडू लियोनेल मेस्सीसोबत मुंबईत सराव करणार आहेत..India Women Football: भारतीय महिला फुटबॉल संघाची झेप; एएफसी आशियाई करंडकासाठी पात्र; म्यानमारला नमवत गटात अव्वल.लियोनेल मेस्सीच्या भारत दौऱ्याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात भारतातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात फुटबॉलचे वारे वाहू लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.