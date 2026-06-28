39व्या वर्षीही मेस्सीचा चमत्कार! विश्वचषकात असा विक्रम करणारा ठरला जगातील पहिलाच फुटबॉलपटू, रोनाल्डोलाही जमलं नाही ते मेस्सीने केलं

Lionel Messi breaks FIFA World Cup record: फुटबॉल म्हटलं की दोन नावं सगळ्यांच्या ओठांवर येतात, ती म्हणजे लिओनेल मेस्सी आणि ख्रिस्तियानो रोनाल्डो. मात्र, आता मेस्सीने असा पराक्रम केला आहे, जो आजपर्यंत कोणत्याही पुरुष फुटबॉलपटूला करता आला नव्हता. फुटबॉलचा महान खेळाडू लिओनेल मेस्सीने पुन्हा एकदा इतिहास रचला आहे. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये जॉर्डनविरुद्ध गोल करत मेस्सीने सलग सात विश्वचषक सामन्यांत गोल करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे..अर्जेंटिनाने जॉर्डनचा 3-1 असा पराभव करत गट साखळीतील सामना जिंकला. या सामन्यात मेस्सी दुसऱ्या हाफमध्ये मैदानात उतरला आणि 80व्या मिनिटाला अप्रतिम फ्री-किकवर गोल करत संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या गोलासह त्याने विश्वचषकाच्या इतिहासात नवा अध्याय लिहिला..Fifa World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सीची हॅटट्रिक, वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी अन् अश्रू अनावर; अर्जेंटिनाचा अल्जेरियावर दणदणीत विजय.मेस्सीची ही विक्रमी मालिका 2022 च्या कतार विश्वचषकापासून सुरू झाली. त्या स्पर्धेत त्याने ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड्स, क्रोएशिया आणि फ्रान्सविरुद्ध गोल केले होते. त्यानंतर 2026 विश्वचषकात अल्जेरियाविरुद्ध हॅट्ट्रिक, ऑस्ट्रियाविरुद्ध दोन गोल आणि आता जॉर्डनविरुद्ध गोल करत त्याने सलग सात विश्वचषक सामन्यांत गोल करण्याचा पराक्रम केला..याआधी पुरुष विश्वचषकात सलग सहा सामन्यांत गोल करण्याचा विक्रम फ्रान्सच्या जस्ट फॉन्टेन आणि ब्राझीलच्या जायरझिन्हो यांच्या नावावर होता. मेस्सीने सातव्या सलग सामन्यात गोल करत या दोघांनाही मागे टाकले आणि हा ऐतिहासिक विक्रम आपल्या नावावर केला..Argentina vs Austria : ५६ वर्षानंतर चमत्कार झाला... लिओनेल मेस्सीचा World Cup मध्ये दरारा, ९६ वर्षांच्या स्पर्धा इतिहासात तिघांनाच हा पराक्रम जमलाय... .विश्वचषकात 19 गोलया गोलासह मेस्सीच्या नावावर आता विश्वचषक स्पर्धेत एकूण 19 गोल झाले आहेत. विश्वचषकात सर्वाधिक गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत त्याने आपले स्थान आणखी भक्कम केले असून, 2026 विश्वचषकातही त्याची दमदार कामगिरी कायम आहे.वयाच्या 39व्या वर्षीही मेस्सीची जादू कायम असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. प्रत्येक मोठ्या सामन्यात निर्णायक योगदान देत तो अर्जेंटिनासाठी आजही सर्वात मोठा आधार ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.