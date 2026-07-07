Argentina vs Egypt: थरार, थरार, थरार... मेस्सीची पेनल्टी हुकली तरीही अर्जेंटिनाने पिछाडीवरून मुसंडी मारली; १३ मिनिटांत मॅच फिरवली

Fifa World Cup 2026 Argentina vs Egypt Marathi football news: लिओनेल मेस्सीची ( Lionel Messi) हुकलेली पेनल्टी अन् इजिप्तचा गोलरक्षक मोस्तफा शोबेर ( MOSTAFA SHOUBIR) याचे अविश्वसनीय बचाव... याने फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील मंगळवारची रात्र गाजवली. अर्जेंटिना विरुद्ध इजिप्त हा सामना नाट्यमय राहिला... मेस्सीला जखडून ठेवण्यात इजिप्तच्या बचावफळीला आलेले यश अन् त्यामुळे अर्जेंटिनाच्या इतर खेळाडूंच्या मनोधेर्याला धक्का बसलेला. पण, शेवटच्या १३ मिनिटांत अर्जेटिनाने पुनरागमन केले. मेस्सी व क्रिस्तियन रोमेरोच्या गोलने सामना २-२ असा बरोबरीत आला. ९०+२ मिनिटाला एंझो फर्नांडेजने हेडरद्वारे गोल करून अर्जेंटिनाचा ३-२ असा थरारक विजय निश्चित केला आणि गतविजेत्यांनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश पक्का केला. .फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बाद फेरीतील सामन्यात लिओनेल मेस्सीने आणखी एक विक्रम नावावर केला. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वाधिक १४ बाद फेरीचे सामने खेळण्याच्या मिरोस्लोव्हा क्लोस ( जर्मनी) याच्याशी त्याने बरोबरी केली. पण, इजिप्तने आजच्या सामन्यात पहिल्या गोलचा मान मिळवला. यासर इब्राहिमने बॅक पोस्टकडे पाठवलेल्या क्रॉसवर हेडरद्वारे गोल केला आणि १५ व्या मिनिटाला इजिप्तला आघाडी मिळवून दिली. इब्राहिम ( ३३ वर्षे आणि १४७ दिवस) हा वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत इजिप्तसाठी गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला आहे. अर्जेंटिनाची बचावफळी भेदली गेल्याचे पाहून मेस्सी नाराज दिसला. वर्ल्ड कपच्या बाद फेरीत आफ्रिकन संघाविरुद्ध पिछाडीवर पडलेला तिसरा दक्षिण अमेरिकन देश ठरला. .यापूर्वी कोलंबिया ( पराभूत वि. कॅमेरून, १९९० ) व उरुग्वे ( वि. वि. घाना २०१०) हे पिछाडीवर पडले होते. अर्जेंटिनाला सामन्यात पुनरागमन करण्याची लगेच संधी मिळाली. पण, २१ व्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टीवर मेस्सीला गोल करता आला नाही, इजिप्तचा गोलरक्षक मोस्तफा शोबेरने ( MOSTAFA SHOUBIR) अविश्वसनीय बचाव केला. या वर्ल्ड कपमध्ये मेस्सीने गमावलेली ही दुसरी पेनल्टी होती आणि एकूण ८ पैकी ४ पेनल्टीचे त्याला गोलमध्ये रुपांतर करता आले आहे. शोबेरने २८व्या मिनिटाला अलेक्सिस मॅक अॅलिस्टरचा गोलपोस्ट जवळून केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरवला. त्याच्या या दोन अविश्वसनीय बचावाने अर्जेंटिनाला थक्क केले. .२०१८ मध्ये फ्रान्सविरुद्ध झालेल्या १६ संघांच्या फेरीतील सामन्यानंतर, वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पहिल्या सत्रात अर्जेंटिनाने गोल स्वीकारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या सामन्यापूर्वीच्या मागील ११ सामन्यांमध्ये त्यांनी पहिल्या सत्रात गोल स्वीकारला नव्हता. ३९ व्या मिनिटाला ज्युलियन अलव्हारेझचा बरोबरीच्या गोलचा प्रयत्न शोबेरने झेप मारून अडवला अन् हा अर्जेंटियन फॅन्ससाठी खूप मोठा धक्का होता. इजिप्तने भन्नाट बचावफळी उभी केलेली आणि त्यामुळे अर्जेंटिनाला गोल शोधण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. पहिल्या हाफमध्ये अर्जेंटिनाने गोलसाठी ७ ( ३ ऑन टार्गेट) प्रयत्न केले, तरीही त्यांना यश नाही मिळाले..मध्यंतरानंतर पहिले आक्रमक अर्जेंटिनाने केले, परंतु गोलरक्षक शोबेर त्यांना रोखण्यासाठी उभा होताच. ५८ व्या मिनिटाला मोस्टाफा झिकोने भन्नाट गोल केला, परंतु इजिप्तच्या खेळाडूने अर्जेंटियन खेळाडूला टी शर्ट खेचून पाडून चेंडूचा ताबा मिळवला आणि म्हणून VAR मध्ये हा गोल नाकारला गेला. पण, ६७व्या मिनिटाला झिकोने त्याच गोलची पुनरावृत्ती करून इजिप्तला २-० अशी पुन्हा आघाडी मिळवून दिली. पण, अर्जेंटिनाने अद्याप हार मानली नव्हती अन् ७९व्या मिनिटाला क्रिस्टियन रोमेरोने हेडरद्वारे गोल केला. त्यामुळे सामन्याची उत्सुकता आणखी वाढली. ८२ व्या मिनिटाला मेस्सी व मार्टिनेझ जोडीने बरोबरीचा गोल जवळपास केलाच होता. पण, त्या हुकलेल्या संधीनंतर मेस्सीने पुढच्याच मिनिटाला भन्नाट गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. .Cristiano Ronaldo Retirement News: "होय, हा माझा शेवटचा वर्ल्ड कप होता, पण..."; रोनाल्डोची निवृत्तीबाबत मोठी घोषणा; म्हणाला, मी माझे सर्वस्व दिले....८९व्या मिनिटाला अर्जेंटिनाचा तिसरा गोल शोबेरने रोखला अन् इजिप्तच्या चाहत्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. ९०+२ मिनिटाला सामन्याला अचानक कलाटणी मिळाली आणि Enzo FERNANDEZ च्या भन्नाट गोलने अर्जेंटिनाचा ३-२ असा थरारक विजय निश्चित केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.