Argentina vs Cabo Verde : हॅट्स ऑफ काबो व्हर्दे... अर्जेंटिनाला विजयासाठी १२० मिनिटे झुंजवले; मुंबई, पुण्यापेक्षा लहान देश 'बाजीगर' ठरला...

Argentina vs Cape Verde Marathi Football News : फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप स्पर्धेत आम्ही केवळ नावासाठी आलेलो नाही, तर जगाला थक्क करण्यासाठी आलो आहोत, ५ लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या काबो व्हर्देने आपल्या कामगिरीतून हेच जगाला सांगितले... गतविजेत्या अर्जेंटिनाला त्यांनी कडवी झुंज दिली आणि फुटबॉलविश्वाला पुन्हा एकदा कौतुक करण्यास भाग पाडले. आपल्या बचावासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या संघाने लिओनेल मेस्सीसारख्या ( Lionel Messi) दिग्गज खेळाडूला १२० मिनिटे रोखून ठेवले, यातच सर्व आले. गोलरक्षक व्होझिन्हा ( Vozinha)चा अप्रतिम बचाव, त्यात डेरॉय डुआर्टेने केलेला गोल म्हणजे काबो व्हर्देच्या चाहत्यांसाठी पर्वणीच... पण, ३० मिनिटांच्या अतिरिक्त खेळात DINEY BORGES च्या स्वयंगोलने अर्जेंटिनाचा विजय निश्चित केला. .अर्जेटिनाचा कर्णधार मेस्सीने २९ व्या मिनिटाला गोल करून १-० अशी आघाडी मिळवली खरी, परंतु पहिल्या हाफमध्ये काबो व्हर्देच्या बचावफळीने उत्तम कामगिरी करून दाखवली होती. मेस्सीसाठी ते रणनीती आखूनच मैदानावर उतरल्याचे दिसले आणि त्यात ४० वर्षीय गोलरक्षक व्होझिन्हा, याची बचावभींत ओलांडणे अर्जेंटियन खेळाडूंसाठी अशक्य झालेले. मेस्सीने या गोलसह वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दोन पर्वात ७ गोल करणाऱ्या पहिल्या खेळाडूचा मान पटकावला आणि हा त्याचा स्पर्धा इतिहासातील २०वा गोल ठरला. फ्रान्सचा किलियन एम्बाप्पे १८ गोलसह त्याच्या मागे आहे..Lionel Messi Create History: लिओनेल मेस्सीचे ३ वर्ल्ड रेकॉर्ड; अर्जेंटिनाच्या कर्णधाराने एका गोलसह फुटबॉलविश्वाला अचंबित केले....दुसऱ्या हाफमध्ये काबो व्हर्देने अचंबित केले. डेरॉय डुआर्टेने ५९व्या मिनिटाला गोल केला आणि ज्यामुळे संपूर्ण वर्ल्ड कप स्पर्धेत खळबळ उडाली. काबो व्हर्देने खरा इरादा आणि उद्देश दाखवला आणि त्यांनी बरोबरी साधली आहे. काबो व्हर्देने वर्ल्ड कप पदार्पणात हा गोल करून इतिहास घडवला. दोन वर्ल्ड कप चॅम्पियन्स ( उरुग्वे व अर्जेंटिना) विरुद्ध गोल करणारा काबो व्हर्दे हा चौथा देश ठरला. यापूर्वी डेन्मार्कने १९८६ ( जर्मनी व उरुग्वे), नायजेरियाने १९९४ ( अर्जेंटिना व इटली) आणि सेनेगलने २००२ ( फ्रान्स व उरुग्वे) पदार्पणाच्या स्पर्धेत हा पराक्रम केला होता. .मेस्सीला ७३ व्या मिनिटाला फ्री किक मिळाली होती, परंतु व्होझिन्हाने आणखी एक अप्रतिम बचाव केला. आपल्या पहिल्याच वर्ल्ड कपमध्ये गतविजेत्यांविरुद्ध बाद फेरीत गोल करणारा काबो व्हर्दे हा दुसराच संघ ठरला. यापूर्वी १९३८ मध्ये नॉव्हेने इटलीविरुद्ध असा पराक्रम केला होता. काबो व्हर्देने आपला बचाव अधिक भक्कम केला आणि ८०व्या मिनिटाला गोलजाळीच्या तोंडावर चेंडू असूनही अर्जेंटिनाला त्यांनी गोल करू दिला नाही. गतविजेते तणावात गेलेले दिसले आणि नैराश्या त्यांच्या चेहऱ्यावरून कळत होते..भरपाई वेळेतील चौथ्या मिनिटाला मेस्सीची आणखी एक फ्री किक व्होझिन्हाने अडवली. ९० मिनिटांच्या खेळात बरोबरीची कोंडी न सुटल्याने सामना अतिरिक्त ३० मिनिटांच्या खेळात गेला आणि त्या दुसऱ्याच मिनिटाला लिझांड्रो मार्टिनेझने कॉर्नर किकवरून आलेला चेंडू चतुराईने गोलजाळीत पाठवला. अर्जेटिनाने २-१ अशी आघाडी घेतली. पण, १०३ मिनिटाला सिडनी लोपेस कॅब्रालच्या अविश्वसनीय गोलने सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. कॅब्रालचा हा गोल अर्जेटिनाच्या प्रत्येकाला अजंबित करणारा ठरला. १०५ व्या मिनिटाला व्होझिन्हाने अर्जेंटिनाचा गोल अडवला. सातत्याने प्रयत्न करूनही अपयश पदरी पडत असलेल्या अर्जेंटिनाच्या वाट्याला १११ व्या मिनिटाला यश आले. मेस्सीच्या कॉर्नर किकवर क्रिस्टियन रोमेरोने हेडरद्वारे गोल केला आणि अर्जेंटिनाचा ३-२ असा विजय निश्चित केला. पण, रिप्लेमध्ये हा डिनेय बोर्गेसकडून ( DINEY BORGES) झालेला स्वयंगोल ठरला. ११५ व्या मिनिटाला कॅब्रालचा तसाच भन्नाट गोल अर्जेंटिनाच्या गोलरक्षकाने अडवून विजयावर शिक्कामोर्तब केले. .Egypt Wins 4 - 2 on penalties vs Australiaडॅलस येथे झालेल्या ३२ संघांच्या फेरीतील नाट्यमय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पेनल्टी शूटआऊटमध्ये ४-२ ने हरवून इजिप्त पुढील फेरीत पोहोचला आहे. अतिरिक्त वेळेनंतर सामना १-१ असा बरोबरीत सुटला. मध्यंतरानंतर लगेचच मोहम्मद हानीच्या आत्मघाती स्वयंगोलने ऑस्ट्रेलियाला बरोबरी मिळवून दिली. १३ व्या मिनिटाला इजिप्तसाठी इमाम अशोरने गोल केला होता. २०२२ मध्ये स्पेनविरुद्ध आणि २०२६ मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध मोरोक्कोने मिळवलेल्या दोन विजयांनंतर, वर्ल्ड कपमध्ये पेनल्टी शूट-आऊट जिंकणारा इजिप्त हा आतापर्यंतचा दुसरा आफ्रिकन देश ठरला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.