आता AI ठरवणार संघात कोणाला संधी मिळणार! क्रिकेटमध्ये तंत्रज्ञानाचा नवा अध्याय; आकडेवारीपासून थेट संघ निवडीसाठी वापर होणार

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन आता खेळाडूंच्या निवडीपासून ते आर्थिक व्यवस्थापनापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणार आहे. शुक्रवारी ही माहिती देताना, एमपीसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नवीन प्रणालीअंतर्गत, एआय खेळाडूंच्या कामगिरीचे विश्लेषण करून निवड समितीला सूचना देईल, तर अंतिम निर्णय नेहमीच निवड समितीद्वारे घेतला जाईल. .इंदूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना एमपीसीएचे अध्यक्ष महानार्यमन सिंधिया म्हणाले, "आम्हाला खेळाडूंच्या निवड प्रक्रियेतील कोणत्याही प्रकारचा संभाव्य पक्षपात दूर करायचा आहे. एआय खेळाडूंच्या कामगिरीच्या आधारावर संघात त्यांच्या निवडीची शिफारस करेल, तर अंतिम निर्णय निवड समितीद्वारे घेतला जाईल." एमपीसीएच्या मते, ही एआय प्रणाली खेळाडूंच्या धावा, विकेट्स आणि इतर कामगिरीच्या माहितीचे सखोल विश्लेषण करेल. याच्या आधारे निवडकर्त्यांना शिफारसी दिल्या जातील. .Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू का मिळालं नाही? संजय मांजरेकरांनी सांगितलं मोठं कारण.जर एआयने सुचवलेल्या कामगिरीच्या विश्लेषणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विश्लेषणाच्या आधारे एखाद्या खेळाडूची निवड किंवा वगळणी झाली, तर निवडकर्त्यांना त्याचे कारण नोंदवणे बंधनकारक असेल. यामुळे संपूर्ण निवड प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी होईल. एमपीसीएने स्पष्ट केले आहे की, एआयचा वापर केवळ खेळाडूंच्या निवडीपुरता मर्यादित राहणार नाही. जिल्हा आणि विभागीय क्रिकेट संघांना अनुदान देण्याच्या अर्ज प्रक्रियेत, कागदपत्रांच्या पडताळणीत, खर्चाच्या देखरेखीत आणि आर्थिक व्यवस्थापनातही याच तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल..एमपीसीए अध्यक्षांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी२० स्पर्धेत एआय प्रणालीची चाचणी घेण्यात आली आहे. सप्टेंबरमध्ये नवीन देशांतर्गत क्रिकेट हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर ही प्रणाली लागू करण्याची योजना आहे. महान आर्यमन सिंधिया यांचा दावा आहे की, एमपीसीए (MPCA) क्रीडा प्रशासनात या स्तरावर एआय-आधारित प्रणाली लागू करणारी जगातील पहिली क्रिकेट संघटना बनू शकते. या प्रकल्पासाठी एमपीसीएने एआय स्टार्टअप 'इमर्जंट'सोबत भागीदारी केली आहे. .Lorcan Tucker: भारताविरुद्ध आता मालिकाच जिंकलो, तर...' आयर्लंडचा कर्णधार ऐतिहासिक विजयानंतर नेमकं काय म्हणाला?.कंपनीचे सीईओ मुकुंद यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यांची टीम एमपीसीएच्या विविध प्रशासकीय प्रक्रिया एका एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्यासाठी काम करत आहे. मुकुंद म्हणाले, "आमच्या भागीदारीचा उद्देश संपूर्ण क्रीडा प्रशासन प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करून पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. आम्हाला ही एआय प्रणाली जागतिक स्तरावर न्यायची आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.