क्रीडा

आता AI ठरवणार संघात कोणाला संधी मिळणार! क्रिकेटमध्ये तंत्रज्ञानाचा नवा अध्याय; आकडेवारीपासून थेट संघ निवडीसाठी वापर होणार

Artificial Intelligence Cricket News: क्रिकेटमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आता केवळ डेटा विश्लेषणापुरता मर्यादित राहणार नाही. खेळाडूंच्या निवडीमध्येही AI आता महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
Artificial Intelligence Cricket News

Artificial Intelligence Cricket News

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन आता खेळाडूंच्या निवडीपासून ते आर्थिक व्यवस्थापनापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणार आहे. शुक्रवारी ही माहिती देताना, एमपीसीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या नवीन प्रणालीअंतर्गत, एआय खेळाडूंच्या कामगिरीचे विश्लेषण करून निवड समितीला सूचना देईल, तर अंतिम निर्णय नेहमीच निवड समितीद्वारे घेतला जाईल.

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