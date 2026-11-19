चंडीगड,: महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघाने दोन पराभवांनंतर सय्यद मुश्ताक अली या राष्ट्रीय टी-२० स्पर्धेत पहिला विजय साकारला. महाराष्ट्राने क गटातील लढतीत हिमाचल प्रदेश संघावर दोन विकेट राखून रोमहर्षक विजय संपादन केला. विकी ओस्तवालची (नाबाद २५ धावा, १८ चेंडू आणि २/१५) अष्टपैलू चमक महाराष्ट्राच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरली..हिमाचल प्रदेशकडून महाराष्ट्राच्या संघासमोर १४६ धावांचे आव्हान उभे ठाकले. रोहितकुमारच्या गोलंदाजीवर पृथ्वी शॉ (एक धाव) व अर्शिन कुलकर्णी (०) हे सलामीवीर झटपट बाद झाले. त्यानंतर मात्र साहील पारख (३५ धावा), ऋषीकेश सोनावणे (४२ धावा) व सिद्धेश वीर (२२ धावा) यांनी मधल्या फळीत झुंज दिली. विजयासाठी प्रयत्नही केले.महाराष्ट्राचा संघ १२व्या षटकांत पाच बाद ९० धावा अशा अडचणीत सापडला. पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अवस्था आठ बाद १३४ धावा अशीही झाली. विकी ओत्सवाल याने महाराष्ट्राचा पाय खोलात गेला असताना १८ चेंडूंमध्ये नाबाद २५ धावांची खेळी साकारली. या खेळीमध्ये त्याने चार चौकारही मारले. त्याच्या महत्त्वपूर्ण खेळीच्या जोरावर अखेरच्या चेंडूवर विजय साकारला..इकांत सेनचे अर्धशतकी खेळीहिमाचल प्रदेशने २० षटकांत पाच बाद १४५ धावा फटकावल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या इकांत सेन याने नऊ चौकार व एक षटकारासह नाबाद ७३ धावांची खेळी साकारली. महाराष्ट्राच्या संघाकडून विवेक शेलार व विकी ओत्सवाल यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले.महाराष्ट्र सहाव्या स्थानावरया पहिल्या विजयामुळे महाराष्ट्राचे गुणांचे खाते उघडले चार गुणांसह ते सहाव्या स्थानावर आहेत. क गटात मध्य प्रदेश आणि पुदुचेरी यांनी प्रत्येकी १२ गुणांसह अनुक्रमे पहिले आणि दुसरे स्थान मिळवले आहे..संक्षिप्त धावफलक : हिमाचल प्रदेश - २० षटकांत पाच बाद १४५ धावा (आयुष जमवाल २०, इकांत सेन नाबाद ७३, विवेक शेलार २/३२, विकी ओत्सवाल २/१५) पराभूत वि. महाराष्ट्र - २० षटकांत आठ बाद १४८ धावा (साहील पारख ३५, ऋषीकेश सोनावणे ४२, सिद्धेश वीर २२, विकी ओत्सवाल नाबाद २५, रोहितकुमार ४/२२, मृदुल सुरोच २/२८).आता लढत आसामशीमहाराष्ट्राचा पुढील सामना २० नोव्हेंबर रोजी आसामविरुद्ध होणार आहे. महाराष्ट्राच्या संघाला पहिल्या दोन लढतींत पुदुचेरी व केरळ या संघांकडून हार पत्करावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.