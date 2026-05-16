महाराष्ट्राला मिळणार १०वा 'हिंद केसरी'? 'या' ८ मल्लांवर अवघ्या राज्याची नजर!, महाराष्ट्राचे ९ हिंद केसरी पैलवान,पाहा संपूर्ण यादी

अशोक निंबाळकरसातारा : भारतीय कुस्ती क्षेत्रात 'हिंद केसरी', रुस्तुम ए हिंद, महाराष्ट्र केसरी, पंजाब केसरी या स्पर्धा मानाच्या समजल्या जातात. लाल मातीतील अस्सल कुस्तीचा वारसा जपणाऱ्या महाराष्ट्राने आतापर्यंत नऊ हिंद केसरी देण्याचा बहुमान मिळवला आहे. ही कामगिरी राज्याच्या क्रीडा इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखी आहे. महाराष्ट्र पुन्हा या किताबावर नाव कोरणार की पंजाब, हरियानाचे वर्चस्व राहणार, हे रविवारीच समजेल..५२वी हिंद केसरी कुस्ती स्पर्धा सातारा येथे आयोजित करण्यात आली आहे. भारतीय शैली कुस्ती महासंघ व महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती संघाच्या मान्यतेने राजेश्वर प्रतिष्ठान व तालीम संघाच्या वतीने हिंदी केसरी कुस्ती स्पर्धा होत आहे. आज (शुक्रवारी) या स्पर्धेचे उद्घाटन झाले. रविवारी (ता. १७) १०वा हिंद केसरी देशाला मिळणार आहे. १९५८ मध्ये हैदराबादमध्ये ही स्पर्धा सुरू झाली. त्या वेळी मध्य प्रदेशातील रामचंद्र बाबू यांनी पहिला हिंद केसरी होण्याचा मान मिळवला होता..कोल्हापूरची अमृता पुजारी महिला महाराष्ट्र केसरी; वेदिकाला अस्मान दाखवत जिंकली चांदीची गदा अन् कार.महाराष्ट्राला पहिला हिंद केसरी मिळवून देण्याचा मान १९५९ मध्ये श्रीपती खंचनाळे यांनी मिळवला. त्यानंतर ही परंपरा गणपत आंधळकर, मारुती माने, हजरत पटेल, दीनानाथ सिंग व चंबा मुतनाळ यांच्यामुळे ती पुढे सुरू होती. त्यानंतर महाराष्ट्राला हा किताब मिळवण्यासाठी तब्बल २८ वर्षे वाट पाहावी लागली. २००३ मध्ये विनोद चौगुले यांनी ही कोंडी फोडली. पाठोपाठ योगेश दोडके (२००५), पुण्याच्या अभिजित कटके (२०२३) यांनी हा मान मिळवून महाराष्ट्राची मान उंचावली आहे..महाराष्ट्रात कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर जिल्ह्याचे वर्चस्व राहिले आहे. याच जिल्ह्यातील मल्लांनी महाराष्ट्राला हा मान मिळवून दिला आहे.कोल्हापूर, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील मल्लांचे वर्चस्वमहाराष्ट्राचे हिंद केसरी विजेते१. श्रीपती खंचनाळे (१९५९)२. गणपतराव आंधळकर (१९६०)३. मारुती माने (१९६४)४. हजरत पटेल (१९६६)५. दीनानाथ सिंग (१९७१)६. चंबा मुतनाळ (१९७५)७. विनोद चौगुले (२००३)८. योगेश दोडके (२००५)९. अभिजित कटके (२०२३).हे चालवणार वारसा?अलीकडच्या काळात हरियानाच्या मल्लांच्या वर्चस्वाला छेद देत महाराष्ट्राचे पैलवान पुन्हा एकदा हिंद केसरीच्या गदेवर नाव कोरण्यास सज्ज झाले आहेत. ट्रीपल महाराष्ट्र केसरी विजय चौधरी, शिवराज राक्षे, हर्षवर्धन सदगीर, वेताळ शेळके, पृथ्वीराज मोहोळ, महेंद्र गायकवाड, शुभम शिदनाळे, जयदीप पाटील हे मल्ल उतरले आहेत. सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते विजय चौधरी यांच्या कामगिरीवर. या मल्लांकडून महाराष्ट्रातील कुस्तीप्रेमींना मोठ्या आशा आहेत.