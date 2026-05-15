भारतीय कुस्तीत क्रांती! आता गल्लीतील प्रशिक्षक होणार 'इंटरनॅशनल'; पाहा काय आहे ऐतिहासिक निर्णय

अहिल्यानगर : भारतीय शालेय क्रीडा क्षेत्रासाठी अभिमानाचा आणि इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा क्षण जवळ आला आहे. देशातील हजारो युवा खेळाडूंना घडवणाऱ्या प्रशिक्षकांना आता थेट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळणार असून, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसजीएफआय) पुढाकारातून भारतात प्रथमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुस्ती प्रशिक्षक शिक्षणस्तर-१ कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे..इंटरनॅशनल स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन (आयएसएफ) आणि युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) यांच्यातर्फे होणारा हा ऐतिहासिक उपक्रम भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारा ठरणार आहे..देशातील ग्रामीण भागातील मातीशी नाळ जोडलेल्या अनेक युवा खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, प्रशिक्षक आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जावेत आणि भारतीय कुस्तीला नवी दिशा मिळावी, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविला जात आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम केवळ प्रशिक्षणापुरता मर्यादित न राहता भारतीय क्रीडा संस्कृतीला जागतिक स्तरावर नेणारा परिवर्तनाचा प्रवास मानला जात आहे..१ ते २२ जून यादरम्यान नवी दिल्ली येथील त्यागराज स्टेडियममध्ये होणाऱ्या या विशेष कार्यक्रमात देशभरातील शारीरिक शिक्षण शिक्षक, क्रीडा प्रशिक्षक, युवा कुस्ती मार्गदर्शक आणि शालेय क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी आहे.