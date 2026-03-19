क्रीडा

Maharashtra Kesari: 'महाराष्ट्र केसरी'चा थरारक कुस्ती सामना! महेंद्र गायकवाड, बाळू बोडकेची विजयी सलामी; जमदाडेचं आव्हान संपुष्टात

Mahendra Gaikwad and Balu Bodke Advance; Mauli Jamdade and Vishal Bankar Knocked Out: दुसरी लढत ज्ञानेश्वर जमदाडे (अमरावती) विरुद्ध बाळू बोडके (नाशिक) यांच्यात झाली. त्यात भारंदाज डावाने जमदाडे याने चार गुण घेतले. त्या अगोदर बाळूने दोन गुण घेतले होते.
अशोक निंबाळकर
Updated on

वाघोलीः ६८व्या महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद व महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी (गुरुवारी) नेत्रदीपक लढती झाल्या. बाहुबली अशी ओळख असलेल्या महेंद्र गायकवाड, अहिल्यानगरच्या सुदर्शन कोतकरने नेत्रदीपक विजय मिळवून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. बाळू बोडकेने माउली जमदाडे याचा धक्कादायक पराभव केला. त्यामुळे जमदाडेचे आव्हान संपुष्टात आले.

