Maharashtra Kesari: 'महाराष्ट्र केसरी'चा थरारक कुस्ती सामना! महेंद्र गायकवाड, बाळू बोडकेची विजयी सलामी; जमदाडेचं आव्हान संपुष्टात

वाघोलीः ६८व्या महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद व महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धेत दुसऱ्या दिवशी (गुरुवारी) नेत्रदीपक लढती झाल्या. बाहुबली अशी ओळख असलेल्या महेंद्र गायकवाड, अहिल्यानगरच्या सुदर्शन कोतकरने नेत्रदीपक विजय मिळवून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. बाळू बोडकेने माउली जमदाडे याचा धक्कादायक पराभव केला. त्यामुळे जमदाडेचे आव्हान संपुष्टात आले..महाराष्ट्र केसरी गटातील पहिल्या फेरीतील या लढती उत्कंठावर्धक झाल्या. महेंद्र गायकवाड (सोलापूर) विरुद्ध विशाल बनकर (सोलापूर) यांची पहिली लढत झाली. सुरुवातीलाच महेंद्रने आक्रमक खेळ करीत एकेरी पटाची पकड करीत दोन गुणांची कमाई केली. प्रारंभी दोघांमध्ये खडाखडी होती. विशाल टांग डावात पटाईत आहे. पहिल्या फेरीअखेर ०-२ असा गुणफलक होता. महेंद्रने दोन गुणांची आघाडी घेतली होती. त्याने हप्ता डाव टाकून ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यात दोन गुण घेतले; मात्र या झटापटीत महेंद्रच्या डोळ्यात माती गेल्याने रक्तस्राव झाला, त्यामुळे डॉक्टरांना मैदानात पाचारण करावे लागले. विशाल आक्रमक झाला; परंतु महेंद्रने पुन्हा ताबा मिळवत दोन गुण घेतले. त्यामुळे महेंद्रकडे सहा गुणांची भरभक्कम आघाडी झाली. महेंद्रच्या नकारात्मक कुस्तीचा विशालला एक गुण बहाल करण्यात आला. त्यामुळे या कुस्तीत महेंद्रने पाच विरुद्ध एक असा एकतर्फी विजय मिळवत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला..दुसरी लढत ज्ञानेश्वर जमदाडे (अमरावती) विरुद्ध बाळू बोडके (नाशिक) यांच्यात झाली. त्यात भारंदाज डावाने जमदाडे याने चार गुण घेतले. त्या अगोदर बाळूने दोन गुण घेतले होते. पुन्हा जमदाडेने एक गुण घेतला. बाळूने चपळाईने आक्रमक होत दोन गुण घेतले; मात्र त्याला चॅलेंज झाले; मात्र ते फेटाळले गेले. त्यामुळे आणखी गुण बहाल केला. परिणामी, त्यांच्यात बरोबरी झाली. बाळूने आक्रमण चालूच ठेवले. स्टेपआऊट झाल्याने बाळूला गुण मिळाला. माउली पाच विरुद्ध सहा असा पिछाडीवर पडला. बाळूने ताबा मिळवत दोन गुण घेत आठ गुणांची निर्णायक आघाडी घेतली. माउली आक्रमक होत पटाला गेला; मात्र त्याचे आक्रमण धुडकावून बाळूने ताबा मिळवत दोन गुण घेतले. एकंदरीत दहा गुण घेत विजय मिळवला..तिसरी कुस्ती सुदर्शन कोतकर (अहिल्यानगर) विरुद्ध सुबोध (पालघर) यांच्यात होती. यात सुदर्शनने पहिल्याच मिनिटात दोन गुण घेतले. परतच्या आक्रमणात त्याला दोन गुण आले. त्यामुळे त्याची चार गुणांची आघाडी घेतली. पुन्हा एक गुण मिळवत पाच गुण घेतले. सुबोधला शेवटपर्यंत गुणांचे खाते उघडता आले नाही. परिणामी, पाच विरुद्ध शून्य अशा फरकाने सुदर्शने दुसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळवला. रात्री उशिरापर्यंत वजनी गटातील तसेच महाराष्ट्र केसरी गटातील लढती सुरू होत्या..पृथ्वीराज मोहोळ, सिकंदर शेख, शिवराज राक्षे, पृथ्वीराज पाटील, हर्षवर्धन सदगीर हे सर्व महाराष्ट्र केसरी आहेत. ते पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. त्यांना महेंद्र गायकवाड, विशाल बनकर, हर्षद कोकाटे व वेताळ शेळके, ज्ञानेश्वर जमदाडे, हर्षवर्धन कोतकर यांचे तगडे आव्हान होते. त्यात विशाल, जमदाडे यांचा पराभव झाला. त्यामुळे त्यांचे पहिल्या फेरीतच महाराष्ट्र केसरीचे स्वप्न भंगले. स्पर्धेत पृथ्वीराज, सिकंदर, शिवराज, हर्षवर्धन यांच्या खेळाकडे लक्ष लागले आहे..महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर संघाच्या वतीने ही स्पर्धा वाघोलीत घेतली जात आहे. सकाळी झालेल्या कुस्तीत माती विभागातील ५७ किलो गटात उपांत्य फेरीत पुणे शहरच्या ओंकार निगडे याने कोल्हापूर शहरच्या सुदर्शन पाटीलचा ७-० तर कोल्हापूर जिल्ह्याच्या मृणाल पाटीलने सोलापूर जिल्ह्याच्या अजय निंबाळकर याच्यावर ५-१ अशी मात केली. त्यांनी दोघांनीही अंतिम फेरी गाठली आहे. माती विभागातील ८६ किलो वजनी गटाच्या उपांत्य फेरीत (सेमी फायनल) सोलापूर शहरच्या मशीद शेखने सोलापूर जिल्ह्याच्या जय जाधवचा १०-० असा दणदणीत पराभव केला..महाराष्ट्र केसरीसाठीच्या लढतीमाती विभागः महादेव काळे (लातूर) विरुद्ध समाधान दगडे (पिंपरी-चिंचवड), विशाल बनकर (सोलापूर शहर) विरुद्ध महेंद्र गायकवाड (सोलापूर जिल्हा), ज्ञानेश्वर जमदाडे (अमरावती) विरुद्ध बाळू बोडके (नाशिक), सुदर्शन कोतकर (अहिल्यानगर) विरुद्ध सुबोध पाटील (पालघर).गादी विभागः आदित्य मोहोळ (वाशिम) विरुद्ध पवन रूपनवर (ठाणे), हर्षवर्धन सोनव (धुळे) विरुद्ध अरुण चरवडे (जालना), गजानन भोयर (हिंगोली) विरुद्ध अंकुश गायकवाड (कल्याण), जय पाटील (सोलापूर) विरुद्ध कालीचरण सोनलकर (नंदुरबार), जगताप (पुणे जिल्हा ब) विरुद्ध ओम जाधव (छत्रपती संभाजीनगर), प्रदीप बेहरे (सोलापूर) विरुद्ध सतपाल शिंदे (सांगली), यशराज अमराळे (पिंपरी-चिंचवड) विरुद्ध संस्कार लटके (रत्नागिरी), ओम सिंग (चंद्रपूर) विरुद्ध अक्षय मंगवडे (सोलापूर)..