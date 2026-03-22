Maharashtra Kesari: अंतिम फेरीत जय पाटील - हर्षवर्धन सदगीर, तर महेंद्र गायकवाड - सिकंदर शेख झुंजणार; मोहोळ, राक्षे, कोतकर यांचा पराभव

1. महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत जय पाटील आणि हर्षवर्धन सदगीर गादी विभागात अंतिम फेरीत पोहोचले. 2. माती विभागात महेंद्र गायकवाड आणि सिकंदर शेख यांची अंतिम फेरीत लढत होणार आहे. 3. उपांत्य फेरीत जय पाटीलने पृथ्वीराज मोहोळला पराभूत केले. 4. हर्षवर्धन सदगीरने पृथ्वीराज पाटीलला अटीतटीच्या लढतीत हरवले. 5. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी अनेक धक्कादायक निकाल लागले..नीलेश कांकरिया महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या गादी विभागातून सोलापूरच्या जय पाटील, नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने अंतिम फेरीत धडक मारली. यात दोन्ही पृथ्वीराजला पराभवाला सामोरे जावे लागले. माती विभागात महेंद्र गायकवाडने अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत सिकंदर शेख आणि अहिल्यानगरच्या सुदर्शन कोतकरची अटीतटीची लढत झाली. मात्र, सिकंदरने शेवटच्या क्षणी गुण घेत अंतिम फेरी गाठली. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी धक्कादायक निकाल लागले. अंतिम फेरीत गादीवर जय पाटील व हर्षवर्धन सदगीर, तर माती विभागात सिकंदर आणि महेंद्रची लढत रंगणार आहे. यातील एकेक विजेते महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी लढतील. ही लढत गादीवर खेळवली जाणार आहे. .Maharashtra Kesari News : महाराष्ट्र केसरीत थरार शिगेला; जय, हर्षवर्धन, महेंद्र व सिकंदर अंतिम फेरीत.उपांत्य फेरीत पृथ्वीराज मोहोळ (पुणे) विरुद्ध जय पाटील (सोलापूर) यांच्यात नेत्रदीपक कुस्ती झाली. जयने अवघ्या काही सेकंदात चीतपट करून विजयश्री खेचून आणली. हर्षवर्धन सदगीर विरुद्ध पृथ्वीराज पाटील यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. खेमेची पकड केल्याने पाटीलने स्टेपआऊट केल्याने सदगीरला गुण. मध्यांतराला एक विरुद्ध शून्य गुणफलक. नंतर सदगीरने दोन गुण घेतले. त्याला चॅलेंज झाले. मात्र, ते अयशस्वी झाल्यानेही गुण. पुन्हा सदगीरला गुण. पृथ्वीराजने ताबा मिळवत दोन गुण घेतले. शेवटी दोन विरुद्ध सहा गुणांनी सदगीरने विजय मिळवला. माती विभागाच्या उपांत्य फेरीत महेंद्र गायकवाडने रविराज चव्हाणला १० विरुद्ध शून्य गुणफरकाने हरवले. ही लढत एकतर्फी झाली. दुसऱ्या उपांत्य फेरीत सिकंदर विरुद्ध सुदर्शनमध्ये तुल्यबळ लढत झाली. सुदर्शनने दस्ती ओढली, परंतु चपळाईने सिकंदर त्यातून सुटला. म्हणून सिकंदरला ताकीद मिळाली, परंतु सुदर्शनेच त्याच्यावर ताबा घेतला. यात कोतकरला तीन गुण मिळाले. मध्यंतरापर्यंत सिकंदरला एकही गुण नव्हता. ताकीद मिळवूनही गुण न घेता आल्याने सिकंदरला गुण आला. खेमे डावा सिकंदरने दोन गुण घेतले. त्यामुळे गुण समान झाले. चार विरुद्ध तीन गुणांनी ही अटीतटीची लढत झाली. सिकंदरने अंतिम फेरी गाठली. .महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत चौथ्या दिवशी उपांत्यपूर्व फेरीतील सर्वच लढती लक्षवेधी ठरल्या. पृथ्वीराज मोहोळ, पृथ्वीराज पाटील, जय पाटील, हर्षवर्धन सदगीर, महेंद्र गायकवाड, रविराज चव्हाण यांनी विजय मिळवले. मागील स्पर्धेमुळे चर्चेत आलेल्या शिवराज राक्षेला पराभवाला सामोरे जावे लागले. पृथ्वीराज पाटीलने त्याच्यावर सनसनाटी विजय मिळवला. हे दोघेही महाराष्ट्र केसरी आहेत. गतवेळचा महाराष्ट्र केसरी पुण्याचा पृथ्वीराज मोहोळचा प्रतिस्पर्धी अकोल्याचा सिद्धांत गवई हा गैरहजर राहिल्याने पृथ्वीराजने उपांत्य फेरीत धडक मारली. या कुस्तीत जाधवने वारंवार स्टेपआऊट केल्याने जयने चार गुण घेतले. जाधव डावाच्या पकडीतून निसटत असल्याने जयला गुण मिळत गेले. मध्यांतराला गुणफलक आठ विरूद्ध शून्य असा होता. त्यानंतर जयने लगेच दोन गुण घेत विजय मिळवला. प्रारंभी शिवराजला स्टेपआऊटचा गुण मिळाला, परंतु दुसऱ्याच क्षणाला पृथ्वीराजने आक्रमण करीत दोन गुण घेतले. मग शिवराजने त्याला धोकादायक स्थितीत नेत दोन गुण मिळवले. मात्र, परत पाटीलनेही डाव टाकून दोन गुण घेतले. त्यामुळे चार-चार गुण झाले. क्षणाक्षणाला गुणफलक बदलत होता. पुन्हा पाटीलने आक्रमक होत शिवराजला खाली खेचले. त्यामुळे तो १० गुणांवर पोहोचला. दोघांची लढत उत्कंठावर्धक होती. मग शिवराजनेही दोन गुण घेतले. त्यामुळे शिवराज सहा गुणांवर पोहोचला. त्याने डाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत वेळ संपली होती. पृथ्वीराजने दिमाखात उपांत्य फेरी गाठली..सिकंदरचा दणदणीत विजयविक्रमसिंह भोसलेला सिकंदरने अवघ्या काही मिनिटांत पराभूत केलं. विक्रमसिंहने सुरुवातीला धोबी टाकून दोन गुण घेतले खरे, परंतु दुसऱ्याच क्षणाला सिकंदरने त्याला भारंदाज टाकला. त्यावरच त्याने तब्बल १० गुण घेतले. पुन्हा ताबा मिळवत दोन गुण घेतल्याने तो तांत्रिक गुणांवर विजयी झाला.अहिल्यानगरचा सुदर्शन सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करीत होता. दरम्यान, कांबळे गुण घेत आव्हान कायम ठेवले. सुदर्शनने पट काढून दोन गुण घेतले. पुन्हा कांबळे आक्रमक एक गुण. सुदर्शनने ताबा मिळवत दोन गुण घेतले. परत कांबळेला गुण. सुदर्शनने सहा विरुद्ध तीन गुणांनी विजय मिळवत उपांत्य फेरीत धडक मारली. .आता ऑलिंपिककडे लक्ष द्यावे : राम शिंदेमल्लांनी केवळ महाराष्ट्र केसरीपुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रकुल, ऑलिंपिक स्पर्धेत सहभागी होऊन पदक मिळवून द्यावे. महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करावे, असे आवाहन विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेला सभापती राम शिंदे, महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, खासदार श्रीरंग बारणे यांनी भेट देऊन कुस्तीचा आनंद लुटला. या वेळी ते बोलत होते.राम शिंदे पुढे म्हणाले, कुस्ती स्पर्धा पुण्यात पार पडत आहे. ही अभिमानाची बाब आहे. कुस्ती बघण्यासाठी एवढे कुस्तीप्रेमी पाहून कुस्तीवरील प्रेम लक्षात येते. मल्लांकडून कुस्तीप्रेमीच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. त्यांनी देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळून राज्याला एक मानाचे स्थान मिळवून द्यावे. राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, कुस्ती स्पर्धेतील मल्लांचा खेळ बघता यामधील मल्ल नक्कीच ऑलिंपिकमध्ये सहभागी होऊन पदक मिळवून देतील. कुस्तीसाठी सरकारही मल्लांना पाठबळ देत आहे..कालच्या निर्णायक घटनाकुस्तीप्रेमींची मोठ्या प्रमाणावर मैदानात उपस्थिती.महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख मैदानात येताना कुस्तीप्रेमींचा जल्लोष. गर्दीचा लोट शेखच्या मागे. पोलिसांना आवर घालावा लागला.अनेक लढती प्रेक्षणीय झाल्या. कुस्तीप्रेमींचा जल्लोष करत त्यांना पाठिंबा.ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी व पोलिस उपअधीक्षक विजय चौधरी व राहुल आवारे यांचीही उपस्थिती. ऑलिम्पिकमध्ये मल्लांनी सहभागी व्हावे. दोघांचे आवाहन.आजच्या लढतीत अनेक धक्कादायक निकाल.उपांत्यपूर्व लढतीगादी विभाग -पृथ्वीराज मोहोळ (पुणे, विजयी) विरुद्ध सिद्धांत गवई (अकोला गैरहजर).जय पाटील (सोलापूर शहर, विजयी) विरुद्ध दिग्विजय जाधव (सातारा)पृथ्वीराज पाटील (कोल्हापूर, विजयी) विरुद्ध शिवराज राक्षे (नांदेड)हर्षवर्धन सदगीर (नाशिक, विजयी) विरुद्ध अक्षय मंगवडे (सोलापूर)माती विभाग -शुभम शिदनाळे (कोल्हापूर) विरुद्ध रविराज चव्हाण (सोलापूर विजयी)महेंद्र गायकवाड (सोलापूर विजयी) विरुद्ध इम्रान मुजावर (सांगली)सिकंदर शेख (हिंगोली विजयी) विरुद्ध विक्रमसिंह भोसले (गडचिरोली)सुदर्शन कोतकर (अहिल्यानगर विजयी) विरुद्ध रामचंद्र कांबळे (भंडारा). 