क्रीडा

Maharashtra Kesari: अंतिम फेरीत जय पाटील - हर्षवर्धन सदगीर, तर महेंद्र गायकवाड - सिकंदर शेख झुंजणार; मोहोळ, राक्षे, कोतकर यांचा पराभव

Maharashtra Kesari 2026 Semi-Finals Result: महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेत अंतिम फेरीत गादी विभागात जय पाटील आणि हर्षवर्धन सदगीर, तर माती विभागात महेंद्र गायकवाड आणि सिकंदर शेख लढतील. यातील एकेक विजेते महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी लढतील.
Maharashtra Kesari

Maharashtra Kesari

नीलेश कांकरिया
नीलेश कांकरिया

महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या गादी विभागातून सोलापूरच्या जय पाटील, नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीरने अंतिम फेरीत धडक मारली. यात दोन्ही पृथ्वीराजला पराभवाला सामोरे जावे लागले. माती विभागात महेंद्र गायकवाडने अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला.

दुसऱ्या उपांत्य फेरीत सिकंदर शेख आणि अहिल्यानगरच्या सुदर्शन कोतकरची अटीतटीची लढत झाली. मात्र, सिकंदरने शेवटच्या क्षणी गुण घेत अंतिम फेरी गाठली. स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी धक्कादायक निकाल लागले.

अंतिम फेरीत गादीवर जय पाटील व हर्षवर्धन सदगीर, तर माती विभागात सिकंदर आणि महेंद्रची लढत रंगणार आहे. यातील एकेक विजेते महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी लढतील. ही लढत गादीवर खेळवली जाणार आहे.

<div class="paragraphs"><p>Maharashtra Kesari</p></div>
Maharashtra Kesari News : महाराष्ट्र केसरीत थरार शिगेला; जय, हर्षवर्धन, महेंद्र व सिकंदर अंतिम फेरीत
Maharashtra Kesari
Related Stories

No stories found.