Maharashtra Kesari: मानाच्या गदेसाठी हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड लढणार; जय पाटील, सिकंदर शेख पराभूत

1. ६८ वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पुण्यातील वाघोलीमध्ये सुरू असून हर्षवर्धन सदगीर आणि महेंद्र गायकवाड प्रतिष्ठेच्या गदेसाठी लढणार आहेत. 2. महेंद्र गायकवाडने माती विभागात सिकंदर शेखचा ३-० ने पराभव केला. 3. गादी विभागात हर्षवर्धन सदगीरने जय पाटीलचा १०-० ने पराभव केला. 4. हर्षवर्धनला दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी होण्याची संधी आहे. .६८ वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा पुण्यातील वाघोलीमध्ये सुरू आहे. या स्पर्धेचा रविवारी (२२ मार्च) अखेरचा दिवस असून संध्याकाळी गादी आणि माती विभागातील अंतिम सामने पूर्ण झाले असून आता महाराष्ट्र केसरीच्या प्रतिष्ठेच्या गदेच्या (Maharashtra Kesari Mace) लढतीत पोहचणाले मल्ल निश्चित झाले आहेत. ही प्रतिष्ठेची लढत हर्षवर्धन सदगीर (Harshwardhan Sadgir) आणि महेंद्र गायकवाड (Mahendra Gaikwad) यांच्यात रंगेल. .Maharashtra Kesari: अंतिम फेरीत जय पाटील - हर्षवर्धन सदगीर, तर महेंद्र गायकवाड - सिकंदर शेख झुंजणार; मोहोळ, राक्षे, कोतकर यांचा पराभव.सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाडने माती विभागाच्या अंतिम सामन्यात हिंगोलीच्या सिकंदर शेखचा पराभव केला. अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या या लढतीत बाहुबली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महेंद्र गायकवाडने ३-० अशा फरकाने हा सामना जिंकला. त्याने पहिल्याच मिनिटाला आक्रमक होत २ गुण मिळवले होते. पण नंतर सिकंदरने त्याला आणखी वरचढ होऊ दिले नव्हेत, पण महेंद्रनेही सिकंदरला गुण मिळू दिले नाहीत. अखेर निर्धारित वेळ संपल्यानंतर महेंद्र गायकवाडने जल्लोष केला..माती विभागानंतर गादी विभागाचा अंतिम सामना सोलापूरच्या जय पाटील आणि नाशिकच्या हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात झाला. सुरुवातीला दोघांनी एकमेकांना चांगली झुंज दिल्यानंतर मात्र हर्षवर्धन सदगीरने तांत्रिकदृष्ट्या वर्चस्व ठेवत जय पाटीलचा १०-० अशा फरकाने पराभव केला. त्याने जय पाटीलला जेव्हा रिंगणाबाहेर नेले, तेव्हा जवळपास ४ मिनिटे बाकी होते. दरम्यान, यामुळे आता हर्षवर्धनला दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र केसरी होण्याची संधी आहे. त्याने यापूर्वी २०१९ मध्ये बालेवाडीत झालेल्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते..Maharashtra Kesari News : महाराष्ट्र केसरीत थरार शिगेला; जय, हर्षवर्धन, महेंद्र व सिकंदर अंतिम फेरीत.या अंतिम सामन्यानंतर अंतिम सामन्यातील विजेत्या मल्लांना विश्रांतीसाठी काही वेळ देण्यात आला असून यानंतर रात्री ८ वाजताच्या दरम्यान महाराष्ट्र केसरीच्या गदेसाठी सामना सुरू होईल..यंदाच्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत ५ माजी विजेते सहभागी झाले होते. मात्र या स्पर्धेत अनेक धक्कादायक निकाल लागले आहेत. शिवराज राक्षे, पृथ्वीराज पाटील आणि पृथ्वीराज मोहोळ या तिन्ही माजी महाराष्ट्र केसरी मल्लांना अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचता आले नव्हते. तसेच सिकंदर शेखही अंतिम सामन्यात पराभूत झाला. त्यामुळे आता केवळ हर्षवर्धन सदगीरकडे डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याची संधी आहे. तसेच महेंद्र गायकवाडला पहिल्यांदाच मानाचा किताब पटकावण्याची संधी असेल.