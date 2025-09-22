क्रीडा

Manikrao Kokate : राज्यात लवकरच नवीन क्रीडाधोरण; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची मोठी घोषणा, कसा असेल आराखडा?

Maharashtra to launch new Sports Policy : शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, युवक सेवा संचालनालयाच्या वतीने विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे धोरण निश्चित करण्यासाठी रविवारी (ता. २१) संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनामध्ये क्रीडा विषयक संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
ऑलिंपिकमध्ये राज्याच्या खेळाडूंनी देशासाठी पदक मिळवावे याकरिता महाराष्ट्रामध्ये लवकरच नवीन क्रीडा धोरण आणून एक सकारात्मक पाऊल उचलल्या जाईल.त्यादृष्टीने क्रीडा विभागाचेही प्रयत्न सुरू आहेत असे प्रतिपादन राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे.

