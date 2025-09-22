Manikrao Kokate : राज्यात लवकरच नवीन क्रीडाधोरण; मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची मोठी घोषणा, कसा असेल आराखडा?

ऑलिंपिकमध्ये राज्याच्या खेळाडूंनी देशासाठी पदक मिळवावे याकरिता महाराष्ट्रामध्ये लवकरच नवीन क्रीडा धोरण आणून एक सकारात्मक पाऊल उचलल्या जाईल.त्यादृष्टीने क्रीडा विभागाचेही प्रयत्न सुरू आहेत असे प्रतिपादन राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे. .शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग, युवक सेवा संचालनालयाच्या वतीने विकसित महाराष्ट्र २०४७ हे धोरण निश्चित करण्यासाठी रविवारी (ता. २१) संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनामध्ये क्रीडा विषयक संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी क्रीडामंत्री श्री. कोकाटे यांनी क्रीडा शिक्षक, प्रशिक्षक यांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली. व्यासपीठावर खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके, आमदार संजय खोडके, राज्याचे क्रीडा सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक संजय सबनीस, अॅड. प्रशांत देशपांडे, जितू ठाकूर, जिल्हा क्रीडाधिकारी गणेश जाधव आदींची उपस्थिती होती..क्रीडामंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यामध्ये क्रीडा विभागात अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. ३५० तालुके असून केवळ १०० अधिकारी नियुक्त आहेत. गत काही दिवसांपासून क्रीडा विभागातील ही उदासीनता असून, एका जिल्हाक्रीडा अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळण्याची वेळ काही ठिकाणी आली आहे. त्यामुळे ही उदासीनता दूर करण्यासाठी सर्वांच्या सूचनांचा एक आकृतिबंध तयार केल्या जाईल..क्रीडा प्रकारात खेळणाऱ्या खेळाडूंनी आपला अनुभव याच क्षेत्रासाठी कामी आणण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करावा. या क्षेत्रात भविष्यामध्ये ज्यांना क्रीडा क्षेत्राचे ज्ञान आहे त्यांनाच नियुक्त दिल्या जाईल. कारण बरेच खेडाळू योग्य धोरणाअभावी उंची गाठण्यापासून वंचित राहिल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. अमरावती शहराला हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळासारखी संस्था लाभली आहे. त्यातून क्रीडाक्षेत्रात अनेक जण मोठ्या हुद्यांवर कार्यरत आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या प्रगतीमध्ये आर्थिक अडचण येऊ नये, त्यांना योग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात तरतूद केल्या जाईल असे आश्वासन क्रीडामंत्री यांनी यावेळी दिले..५ टक्के नोकऱ्या पटकविणाऱ्यांची चौकशी खेळाडूंच्या कोट्यातील ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ घेऊन ज्यांनी गेल्या पाच वर्षामध्ये नोकऱ्या पटकावल्या आहेत त्याच्या प्रमाणपत्रांची येत्या काळात चौकशी सुरू केल्या जाईल. अशी घोषणा, राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी येथे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.