Ajit Pawar vs Murlidhar Mohol : राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी चुरस, मुरलीधर मोहोळ विरुद्ध अजित पवार अशी थेट लढत होणार?

Ajit Pawar and Murlidhar Mohol are likely to face each other in the Maharashtra Olympic Association presidential election : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, आता अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांची पावलेही वळू लागली आहेत. मुरलीधर मोहोळ यांनी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला असल्यामुळे आता या प्रमुखपदासाठी अजित पवार व मुरलीधर मोहोळ यांच्यामध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. .अजित पवार-मुरलीधर मोहोळ लढत अजित पवार यांनी महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी दोन दिवसांपूर्वी अर्ज दाखल केला. आता मुरलीधर मोहोळ यांनी अध्यक्षपदासाठीचा अर्ज दाखल करीत आव्हान उभे केले आहे. आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे आणखी काही व्यक्ती अर्ज भरण्याची दाट शक्यता आहे..Ajit Pawar : पोलिस आयुक्तांनी घायवळला शस्त्र परवाना दिला नाही मग कोणाचा दबाव होता? अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले....निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यतासध्या अजित पवार आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यामध्ये अध्यक्षपदासाठी थेट लढत असे चित्र उभे राहिले असले, तरीही अध्यक्षपदासाठी ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता क्रीडावर्तुळातून व्यक्त केली जाते आहे. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख १८ ऑक्टोबर असून येत्या दोन नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेची निवडणूक पार पडणार आहे..जोशी, शेटे, लखानी शर्यतीतनागपूरचे सध्याचे आमदार संदीप जोशी यांनी वरिष्ठ उपाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. संजय शेटे यांनी सरचिटणीसपदासाठी आणि अरुण लखानी यांनी खजिनदारपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. संदीप भोंडवे यांनी कार्यकारी सदस्यपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे..Mohol Municipal Reservation:'मोहोळ नगरपरिषद आरक्षणामुळे राजकीय नेतेमंडळींचे अंदाज फोल'; नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी...शुक्रवारी अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तीअध्यक्ष - मुरलीधर मोहोळवरिष्ठ उपाध्यक्ष - संदीप जोशीसरचिटणीस - संजय शेटेखजिनदार - अरुण लखानीउपाध्यक्ष - दयानंद कुमारसहसचिव - शैलेश टिळकसहसचिव - प्रदीप खांडरेकार्य. सदस्य - संदीप भोंडवेकार्य. सदस्य - दत्तात्रय आफळेकार्य. सदस्य - गोविंद मुथ्थुटकरकार्य. सदस्य - राजीव देसाई.