क्रीडा

Ajit Pawar vs Murlidhar Mohol : राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी चुरस, मुरलीधर मोहोळ विरुद्ध अजित पवार अशी थेट लढत होणार?

Maharashtra Olympic Association Election 2025 : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षपदासाठी अजित पवार आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यात थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. दोघांनीही अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
Maharashtra Olympic Association Election 2025

Maharashtra Olympic Association Election 2025

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ajit Pawar and Murlidhar Mohol are likely to face each other in the Maharashtra Olympic Association presidential election : महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, आता अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांची पावलेही वळू लागली आहेत. मुरलीधर मोहोळ यांनी अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला असल्यामुळे आता या प्रमुखपदासाठी अजित पवार व मुरलीधर मोहोळ यांच्यामध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
sports
Murlidhar Mohol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com