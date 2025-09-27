Maharashtra Olympic Association: ३१ राज्य क्रीडा संघटनांना अखेर मतदानाचा अधिकार प्राप्त; महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन निवडणूक

अहिल्यानगर : महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या (एमओए) निवडणुकीतून वगळलेल्या खेळांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. आता या निवडणुकीत ३१ राज्य संघटनांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. ‘एमओए’च्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. .महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत फक्त २२ खेळ संघटनांना मतदानाचे अधिकार दिले होते. याविरोधात महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाचे कार्याध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी माजी खासदार रामदास तडस यांच्या नेतृत्वाखाली २३ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या ऑफिसबाहेर आंदोलन केले. .तिथेच मांडव घालून उपोषण सुरू केले होते. गुरुवारी (ता. २५) महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनची कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये २२ खेळांच्या व्यतिरिक्त अजून नऊ खेळांना निवडणुकीमध्ये मतदानाचे अधिकार देण्यात आले. त्यामध्ये पूर्वी वगळण्यात आलेल्या पाच खेळांच्या संघटनांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे..आता, महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या निवडणुकीमध्ये ३१ खेळांना मतदानाचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. २२ खेळांच्या व्यतिरिक्त नऊ खेळांना निवडणुकीत सहभागी करून घेतले असून, नामदेव शिरगावकर यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आश्वासन क्रीडा आयुक्त व पोलिस प्रशासनाने दिल्याने दुपारी ३ वाजता केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ व क्रीडा अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत उपोषण सोडण्यात आले..अधिकार दिलेल्या नवीन संघटनाकुस्ती, हॅण्डबॉल, कबड्डी, जलतरण, बॉक्सिंग, सायकलिंग, नेटबॉल, स्कॅश व याॅटिंग.‘सकाळ’ खेळ संघटनांबरोबर.Womens ODI World Cup 2025: भारतीय महिला संघाच्या सरावाचा श्रीगणेशा; विशाखापट्टनममध्ये वर्ल्डकपची तयारी.‘एमओए’च्या निवडणुकीत नऊ खेळ संघटनांना वगळण्यात आले होते. याविरोधात अनेक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. यावर ‘सकाळ’नेही या संघटानांची दखल घेत आवाज उठविला होता. ‘महाराष्ट्र ऑलिंपिक’च्या विरोधात उपोषण’या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते, तसेच अहिल्यानगरचे आमदार संग्राम जगताप यांनी अजित पवार यांना पत्र पाठविल्याचेही वृत्त प्रकाशित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.