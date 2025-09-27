क्रीडा

Maharashtra Olympic Association: ३१ राज्य क्रीडा संघटनांना अखेर मतदानाचा अधिकार प्राप्त; महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन निवडणूक

MOA Election 2025: महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या (एमओए) निवडणुकीतून वगळलेल्या खेळांचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे. आता या निवडणुकीत ३१ राज्य संघटनांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. ‘एमओए’च्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
Maharashtra Olympic Association

Maharashtra Olympic Association

सकाळ वृत्तसेवा
