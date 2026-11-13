Maharashtra State School Chess Championship: पहिल्याच फेरीत अग्रमानांकितांचा धडाका, तर बिगरमानांकित खेळाडूंनी दिलं तगडं आव्हान

Maharashtra State School Chess Championship : बुद्धिबळाच्या पटावर अचूक चाली, आक्रमक डावपेच आणि विजयासाठीची जिद्द दाखवत मानांकित युवा बुद्धिबळपटूंनी महाराष्ट्र राज्य शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात धडाकेबाज सलामी दिली. पहिल्याच दोन फेऱ्यांत अनेक अग्रमानांकितांनी सलग विजय नोंदवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. मात्र, कमी मानांकनाच्या आणि बिगरमानांकित खेळाडूंनीही दिग्गजांना आव्हान देत स्पर्धेतील रंगत वाढवली आहे..Russia Chess Championship: आंबेगावच्या अन्वी हिंगेची रशियात चमक! आशियाई शालेय बुद्धिबळ स्पर्धेत सुवर्ण आणि रौप्यपदक, ऐतिहासिक कामगिरी...इंडियन चेस स्कूलच्या वतीने दहिसर (पश्चिम) येथील रुस्तमजी केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये सुरू झालेल्या या तीन दिवसीय स्पर्धेत ९, १३ आणि १७ वर्षांखालील खुल्या व मुलींच्या अशा सहा फिडे (FIDE) मानांकित गटांत तब्बल ३८७ खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला आहे.नऊ वर्षांखालील खुल्या गटात अग्रमानांकित अध्वान ओसवाल (१७२४) आणि पहिल्या टप्प्यात सात वर्षांखालील विजेता ठरलेला इवान दुबे (१५४५) यांनी प्रत्येकी दोन विजयांसह आघाडी घेतली. वीर शाह, अथर्व मुळीक, आरव देशमुख आणि निवेश पांचाळ यांनीही दोन गुणांची कमाई केली. बिगरमानांकित धार्विक परब, शिवांश भाला, वीरेन बोरिचा आणि झियान फतनानी यांनीही लक्षवेधी कामगिरी केली..नऊ वर्षांखालील मुलींच्या गटात लिया कृष्णन (१५५८) हिने सलग दोन विजयांसह आपला दबदबा कायम ठेवला. मिराई सरदाना, खानक गडा, लावण्या सिंग आणि बिगरमानांकित मानसी दानू यांनीही आघाडीच्या फळीत स्थान मिळवले.तेरा वर्षांखालील खुल्या गटात एआयएम कश्यप खाखरिया (१७८९) याने विजयी सुरुवात केली. अर्जुन प्रभू, रितिक बोप्पा, मयन झा आणि आराध्य वाघ यांनीही आघाडीच्या शर्यतीत आपले आव्हान कायम ठेवले..तेरा वर्षांखालील मुलींच्या गटात अग्रमानांकित त्वेषा जैन (१६९७) हिने दोन विजयांसह आपली ताकद दाखवली. प्रणिता भावा, महुआ देशपांडे, अरिहा देवरुखकर, निश्का अग्रवाल आणि तिस्या पट यांनीही संयुक्त आघाडी घेतली.सतरा वर्षांखालील खुल्या गटात अग्रमानांकित एआयएम हृदय मनियार (१९१०) याने दोन्ही डाव जिंकत प्रतिस्पर्ध्यांना सावध केले. युवराज प्रताप सिंग, सोहम सहमाते, रोनित मोटवानी आणि बिगरमानांकित विहान सिंग यांनीही दोन गुण मिळवले..Maharashtra State School Chess Championship: राज्य शालेय बुद्धिबळ स्पर्धेचा दुसरा टप्पा उद्यापासून: राष्ट्रीय निवडीसाठी ३८७ खेळाडूंमध्ये चुरस.सतरा वर्षांखालील मुलींच्या गटात अग्रमानांकित दृश्या नाईक (१७१३) हिने सलग दोन विजयांची नोंद केली. इक्षा सोनी, त्रिशा जगताप आणि सायना नागरकट्टे यांनीही विजयी लय कायम राखली.या स्पर्धेला राष्ट्रीय निवडीचे महत्त्व असल्याने आगामी फेऱ्यांतील प्रत्येक डाव निर्णायक ठरणार आहे. अहमदाबाद येथे १६ ते २० डिसेंबरदरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय शालेय बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार असून, प्रत्येक गटातील अव्वल दोन खेळाडूंची निवड केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.